Ποια είναι η πηγή έμπνευσης της Ντρου Μπάριμορ; Ο Σον Ουάλεν

Στα τέλη του 2025, ο Σον Ουάλεν μίλησε στο περιοδικό People για τις εμπειρίες που είχε ως ηθοποιός, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας «Δεν με φίλησαν ποτέ» του 1999- στην οποια συνεργάστηκε με την Ντρου Μπάριμορ.

Σε εκείνη τη συνέντευξη, ο Ουάλεν εξήρε την Μπάριμορ τόσο για την ευγένεια της, όσο και τον επαγγελματισμό της.

Ένα χρόνο αργότερα, οι παλιοί γνώριμοι πραγματοποίησαν μια εκ βαθέων συζήτηση στην εκπομπή The Drew Barrymore Show.

«Μου άρεσε πολύ να τον έχω κοντά μου»

Ο Ρος Μάθιου, μέλος του πάνελ της εκπομπής, επανέλαβε τα τρυφερά λόγια του Σον Ουάλεν για την Ντρου Μπάριμορ και η ίδια φυσικά ανταπέδωσε – με μια δόση νοσταλγίας.

«Ο Σον ήταν ένας πραγματικά καταπληκτικός ηθοποιός και τότε βρισκόταν κυριολεκτικά παντού. Ήταν πολύ δημοφιλής και ήταν πηγή έμπνευσης τόσο για την Ναν [Νάνσι Τζουβόνεν] όσο και για εμένα, και του ζητήσαμε να συμμετάσχει και στην ταινία Οι Άγγελοι του Τσάρλι».

Στην ταινία, ο Ουάλεν υποδύθηκε έναν επιβάτη, τον οποίο ο χαρακτήρας της Μπάριμορ απαγάγει στην εναρκτήρια σκηνή.

«Είναι απλά κάποιος που μου άρεσε πολύ να έχω κοντά μου. Είναι πολύ αστείος και ταλαντούχος», ανέφερε η Μπάριμορ για τη συνεργασία τους.

Παιδιά

Εκείνη τη στιγμή, το τηλέφωνο της Μπάριμορ στο πλατό άρχισε να χτυπάει, με τον Ουάλεν να είναι στην άλλη γραμμή.

Η παρουσιάστρια σήκωσε στη συνέχεια το τηλέφωνο και του είπε: «Άκουσα ότι είπες τόσο όμορφα πράγματα για εμένα και αυτό σημαίνει πολλά, γιατί πάντα ένιωθα ότι ήμασταν μαζί σε αυτό. Ήμασταν απλά παιδιά, εσύ, εγώ και η Ναν, που προσπαθούσαμε να φτιάξουμε διασκεδαστικές, καλές ταινίες μαζί».

Από την πλευρά του, ο Ουάλεν επανέλαβε πόσο σημαντικό ήταν για τον ίδιο το γεγονός ότι τον υποστήριξε στο πλατό της ταινίας «Δεν με φίλησαν ποτέ», προσθέτοντας: «Μου έκοψε την ανάσα. Ήμουν απλώς ένα νεαρό, αδέξιο παιδί και δεν είχες κανένα λόγο να το κάνεις αυτό».

«Κι εγώ ήμουν ένα νεαρό, αδέξιο παιδί! Και ξέρεις, τότε όλα έμοιαζαν να έχουν τεράστια σημασία, καθώς επρόκειτο για τις πρώτες ευκαιρίες που έχει ως ηθοποιός και πρέπει να αποδείξεις την αξία σου. Και αν δεν πάνε όπως πρέπει, στην δουλειά μας και σε αυτόν τον κλάδο, πιθανότατα δεν θα έχεις δεύτερη ευκαιρία να το ξανακάνεις», απάντησε η Μπάριμορ.

Ο Ουάλεν στάθηκε και σε ένα ακόμη γεγονός που πηγάζει από τις παλαιότερες συνεργασίες τους: η προσέγγιση της Μπάριμορ τον έχει εμπνεύσει στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το καστ και το συνεργείο στα δικά του σκηνοθετικά εγχειρήματα.

«Δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο με επηρέασε αυτό. Τώρα σκηνοθετώ και παράγω ταινίες, και στην πρώτη μου ταινία, μου βρήκαν μια ομάδα, και είπα: ‘Θα επιλέξω εγώ τους ηθοποιούς’. Και όπως κι εσύ, επέλεξα τους κατάλληλους ανθρώπους και πήγα και τους είπα: ‘Αυτό το έμαθα από την Ντρου Μπάριμορ’ ».