Ντρου Μπάριμορ: 18 μήνες αποτοξίνωσης στα 14 της – «Tο καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ»

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Κάθε Φορά, Πρώτη Φορά», Ντρου Μπάριμορ, μίλησε ανοιχτά για την είσοδό της σε κέντρο αποτοξίνωσης σε ηλικία μόλις 14 ετών, κατά τη διάρκεια της συζήτησής της με την Καναδή κωμικό, Μέι Μάρτιν, στην εκπομπή «The Drew Barrymore Show» την Παρασκευή.

Η Μάρτιν, η οποία δεν ταυτίζεται με κάποιο από τα δύο φύλα (they/them), κυκλοφόρησε πρόσφατα τη νέα σειρά του Netflix «Wayward», στην οποία πρωταγωνιστούν επίσης οι Άλιβια Άλιν Λιντ, Σίντνεϊ Τοπλιφ και Τόνι Κολέτ.

Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Van Nuys

Το θρίλερ επικεντρώνεται σε δύο φίλους που φοιτούν σε μια ακαδημία για προβληματικούς εφήβους, και η Μάρτιν αποκάλυψε ότι η ιστορία είναι ελαφρώς εμπνευσμένη από έναν πραγματικό φίλο που «στάλθηκε σε ένα από αυτά τα ιδρύματα» για δύο χρόνια.

«Κι εγώ ήμουν κάποια που με πήραν και με έβαλαν σε ένα τέτοιο μέρος για δύο χρόνια» είπε η 50χρονη Μπάριμορ σχετικά με τη 18μηνη παραμονή της στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Van Nuys στα μέσα της δεκαετίας του 1980.

«Δεν το ήξερα αυτό» απάντησε η Μάρτιν, 38 ετών. «Ξέρω ότι ήσουν μια ατίθαση έφηβη – όπως και εγώ, και ήμουν σε κέντρο αποτοξίνωσης και τέτοια – αλλά δεν ήξερα ότι ήσουν σε ένα από αυτά τα μέρη».

«Σκέφτηκα ότι βρέθηκα στο ναδίρ στα 14 μου… Τελικά ξαναβρέθηκα εκεί στα 40 μου. Ήταν ενδιαφέρον»

«Θα έρθει κάποια στιγμή»

Μιλώντας για τη κοινή τους εμπειρία, η Ντρου Μπάριμορ επαίνεσε την Μάρτιν για την τέλεια απεικόνιση της ζωής μέσα σε ένα κέντρο αποτοξίνωσης στο «Wayward».

«Δεν το γνώριζα αυτό για σένα, αλλά βλέποντας τη σειρά, διαπίστωσα ότι η ερμηνεία σου ήταν πάρα πολύ ακριβής» της είπε. «Ήταν πολύ ρεαλιστική για μένα που το έχω ζήσει».

Η Μπάριμορ προειδοποίησε τους θεατές της ότι αν δεν έχουν βιώσει ακόμα μια «κρίση» όπως αυτή και η Μάρτιν, θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο.

«Πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν βιώσει αυτή την εμπειρία ή δεν έχουν ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι – παρεμπιπτόντως, να είστε προσεκτικοί, γιατί κανένας από εμάς δεν ξεφεύγει από τις καταρρεύσεις, ούτε όμως κι από τις αναγεννήσεις ή τον βασανιστικό πόνο που απαιτείται για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο», προειδοποίησε. «Θα έρθει κάποια στιγμή, με κάποια μορφή».

«Σηκωνόμαστε, ελπίζω…»

Εν τω μεταξύ, η πρώην παιδική σταρ παραδέχτηκε ότι πέρασε μια άλλη δύσκολη δεκαετία λίγο μετά τα 40 της, κάτι που είχε αποκαλύψει προηγουμένως κατά τη διάρκεια της δημοφιλούς ημερήσιας εκπομπής της.

«Σκέφτηκα ότι βρέθηκα στο ναδίρ στα 14 μου… Τελικά ξαναβρέθηκα εκεί στα 40 μου. Ήταν ενδιαφέρον».

Αλλά παρά το τραύμα της εφηβείας και των 40 της, η Μπάριμορ κατάφερε να ξαναβρεί τον δρόμο της.

«Σηκωνόμαστε, ελπίζω… και βρίσκουμε ανθρώπους που μας ενθαρρύνουν να πούμε την αλήθεια και να νιώσουμε τελικά το αντίθετο της ντροπής, που είναι αυτό που συνοδεύει κάθε είδους ασταθή συμπεριφορά ή την κοινωνία που σου λέει “αυτό δεν είναι κατάλληλο για την ηλικία σου” ή “αυτό που κάνεις είναι εκτός ελέγχου”» είπε στη Μάρτιν και στο κοινό της.

«Όταν ζεις με ντροπή, είναι καταστροφικό» πρόσθεσε η Μπάριμορ.

Να σπάσεις και να συναμολογηθείς

Όσον αφορά τα σχεδόν δύο χρόνια που πέρασε σε κέντρο αποτοξίνωσης στα 14 της, η ηθοποιός που πλέον είναι παρουσιάστρια talk show παραδέχτηκε ότι βρήκε «πολλή ελαφρότητα στην εμπειρία μου στο ίδρυμα».

«Ξέρω ότι ακούγεται τρελό, αλλά ήταν ενθάρρυνση να πεις την αλήθεια σου, να είσαι γενναίος, να βρεις χιούμορ και ηρωισμό στο ταξίδι σου», δήλωσε. «Και είναι το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί ποτέ, ειλικρινά».

«Το θεωρώ σε μεγάλο βαθμό ιερό, αλλά δεν ήταν εύκολο», κατέληξε η Μπάριμορ. «Ήταν πολύ δύσκολο, έπρεπε να σπάσεις και να συναρμολογηθείς».

Αυτό που χρειαζόταν

Η Μπάριμορ αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι η μητέρα της την έστειλε σε κέντρο αποτοξίνωσης για εθισμό στα ναρκωτικά και το αλκοόλ όταν ήταν έφηβη, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο The Guardian το 2015. Λίγο μετά την «αποφυλάκισή της» από το κέντρο, απελευθερώθηκε κι από τους γονείς της.

Η σταρ του «Scream» μίλησε για την εμπειρία της στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Van Nuys πιο πρόσφατα, σε μια ανάρτηση στο blog της το 2023.

«Ζούσα μια ζωή και μια δουλειά χωρίς όρια», εξήγησε η Μπάριμορ, η οποία ήταν μόλις 7 ετών όταν έγινε διάσημη με την ταινία «E.T.» το 1982.

«Και αυτό το μέρος, όσο φρικτό και αν ήταν, ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν από την υπερβολική ζωή που είχα έξω» πρόσθεσε.

*Με στοιχεία από nypost.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Adrees Latif