magazin
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ντρου Μπάριμορ: 18 μήνες αποτοξίνωσης στα 14 της – «Tο καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ»
Culture Live 28 Οκτωβρίου 2025 | 09:00

Ντρου Μπάριμορ: 18 μήνες αποτοξίνωσης στα 14 της – «Tο καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ»

Η Ντρου Μπάριμορ αναπολεί την εποχή που ήταν μια ανυπάκουη έφηβη.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Πρωινό: Το σημαντικότερο γεύμα της μέρας μας

Πρωινό: Το σημαντικότερο γεύμα της μέρας μας

Spotlight

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Κάθε Φορά, Πρώτη Φορά», Ντρου Μπάριμορ, μίλησε ανοιχτά για την είσοδό της σε κέντρο αποτοξίνωσης σε ηλικία μόλις 14 ετών, κατά τη διάρκεια της συζήτησής της με την Καναδή κωμικό, Μέι Μάρτιν, στην εκπομπή «The Drew Barrymore Show» την Παρασκευή.

Η Μάρτιν, η οποία δεν ταυτίζεται με κάποιο από τα δύο φύλα (they/them), κυκλοφόρησε πρόσφατα τη νέα σειρά του Netflix «Wayward», στην οποία πρωταγωνιστούν επίσης οι Άλιβια Άλιν Λιντ, Σίντνεϊ Τοπλιφ και Τόνι Κολέτ.

Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Van Nuys

Το θρίλερ επικεντρώνεται σε δύο φίλους που φοιτούν σε μια ακαδημία για προβληματικούς εφήβους, και η Μάρτιν αποκάλυψε ότι η ιστορία είναι ελαφρώς εμπνευσμένη από έναν πραγματικό φίλο που «στάλθηκε σε ένα από αυτά τα ιδρύματα» για δύο χρόνια.

«Κι εγώ ήμουν κάποια που με πήραν και με έβαλαν σε ένα τέτοιο μέρος για δύο χρόνια» είπε η 50χρονη Μπάριμορ σχετικά με τη 18μηνη παραμονή της στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Van Nuys στα μέσα της δεκαετίας του 1980.

«Δεν το ήξερα αυτό» απάντησε η Μάρτιν, 38 ετών. «Ξέρω ότι ήσουν μια ατίθαση έφηβη – όπως και εγώ, και ήμουν σε κέντρο αποτοξίνωσης και τέτοια – αλλά δεν ήξερα ότι ήσουν σε ένα από αυτά τα μέρη».

«Σκέφτηκα ότι βρέθηκα στο ναδίρ στα 14 μου… Τελικά ξαναβρέθηκα εκεί στα 40 μου. Ήταν ενδιαφέρον»

YouTube thumbnail

«Θα έρθει κάποια στιγμή»

Μιλώντας για τη κοινή τους εμπειρία, η Ντρου Μπάριμορ επαίνεσε την Μάρτιν για την τέλεια απεικόνιση της ζωής μέσα σε ένα κέντρο αποτοξίνωσης στο «Wayward».

«Δεν το γνώριζα αυτό για σένα, αλλά βλέποντας τη σειρά, διαπίστωσα ότι η ερμηνεία σου ήταν πάρα πολύ ακριβής» της είπε. «Ήταν πολύ ρεαλιστική για μένα που το έχω ζήσει».

Η Μπάριμορ προειδοποίησε τους θεατές της ότι αν δεν έχουν βιώσει ακόμα μια «κρίση» όπως αυτή και η Μάρτιν, θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο.

«Πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν βιώσει αυτή την εμπειρία ή δεν έχουν ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι – παρεμπιπτόντως, να είστε προσεκτικοί, γιατί κανένας από εμάς δεν ξεφεύγει από τις καταρρεύσεις, ούτε όμως κι από τις αναγεννήσεις ή τον βασανιστικό πόνο που απαιτείται για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο», προειδοποίησε. «Θα έρθει κάποια στιγμή, με κάποια μορφή».

«Σηκωνόμαστε, ελπίζω…»

Εν τω μεταξύ, η πρώην παιδική σταρ παραδέχτηκε ότι πέρασε μια άλλη δύσκολη δεκαετία λίγο μετά τα 40 της, κάτι που είχε αποκαλύψει προηγουμένως κατά τη διάρκεια της δημοφιλούς ημερήσιας εκπομπής της.

«Σκέφτηκα ότι βρέθηκα στο ναδίρ στα 14 μου… Τελικά ξαναβρέθηκα εκεί στα 40 μου. Ήταν ενδιαφέρον».

Αλλά παρά το τραύμα της εφηβείας και των 40 της, η Μπάριμορ κατάφερε να ξαναβρεί τον δρόμο της.

«Σηκωνόμαστε, ελπίζω… και βρίσκουμε ανθρώπους που μας ενθαρρύνουν να πούμε την αλήθεια και να νιώσουμε τελικά το αντίθετο της ντροπής, που είναι αυτό που συνοδεύει κάθε είδους ασταθή συμπεριφορά ή την κοινωνία που σου λέει “αυτό δεν είναι κατάλληλο για την ηλικία σου” ή “αυτό που κάνεις είναι εκτός ελέγχου”» είπε στη Μάρτιν και στο κοινό της.

«Όταν ζεις με ντροπή, είναι καταστροφικό» πρόσθεσε η Μπάριμορ.

Να σπάσεις και να συναμολογηθείς

Όσον αφορά τα σχεδόν δύο χρόνια που πέρασε σε κέντρο αποτοξίνωσης στα 14 της, η ηθοποιός που πλέον είναι παρουσιάστρια talk show παραδέχτηκε ότι βρήκε «πολλή ελαφρότητα στην εμπειρία μου στο ίδρυμα».

«Ξέρω ότι ακούγεται τρελό, αλλά ήταν ενθάρρυνση να πεις την αλήθεια σου, να είσαι γενναίος, να βρεις χιούμορ και ηρωισμό στο ταξίδι σου», δήλωσε. «Και είναι το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί ποτέ, ειλικρινά».

«Το θεωρώ σε μεγάλο βαθμό ιερό, αλλά δεν ήταν εύκολο», κατέληξε η Μπάριμορ. «Ήταν πολύ δύσκολο, έπρεπε να σπάσεις και να συναρμολογηθείς».

Αυτό που χρειαζόταν

Η Μπάριμορ αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι η μητέρα της την έστειλε σε κέντρο αποτοξίνωσης για εθισμό στα ναρκωτικά και το αλκοόλ όταν ήταν έφηβη, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο The Guardian το 2015. Λίγο μετά την «αποφυλάκισή της» από το κέντρο, απελευθερώθηκε κι από τους γονείς της.

Η σταρ του «Scream» μίλησε για την εμπειρία της στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Van Nuys πιο πρόσφατα, σε μια ανάρτηση στο blog της το 2023.

«Ζούσα μια ζωή και μια δουλειά χωρίς όρια», εξήγησε η Μπάριμορ, η οποία ήταν μόλις 7 ετών όταν έγινε διάσημη με την ταινία «E.T.» το 1982.

«Και αυτό το μέρος, όσο φρικτό και αν ήταν, ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν από την υπερβολική ζωή που είχα έξω» πρόσθεσε.

*Με στοιχεία από nypost.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Adrees Latif

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Οι δίδυμοι κίνδυνοι για την Ελλάδα

Ελληνική οικονομία: Οι δίδυμοι κίνδυνοι για την Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωινό: Το σημαντικότερο γεύμα της μέρας μας

Πρωινό: Το σημαντικότερο γεύμα της μέρας μας

Business
Μειώσεις τιμών: Εμπλουτίζεται η λίστα με άλλους 100 κωδικούς 

Μειώσεις τιμών: Εμπλουτίζεται η λίστα με άλλους 100 κωδικούς 

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
H «κινηματογραφική» ληστεία του Λούβρου: Δύο ύποπτοι, ελάχιστες πληροφορίες…. και τώρα τι;
Σιγή ιχθύος 28.10.25

H «κινηματογραφική» ληστεία του Λούβρου: Δύο ύποπτοι, ελάχιστες πληροφορίες…. και τώρα τι;

Πάνω από 100 ερευνητές προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο της ληστείας στο Λούβρο, όπου κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, σοκάροντας τη Γαλλία και τον κόσμο.

Σύνταξη
Ντιρλαντά – Η μέρα που κατασχέθηκε ο δίσκος του Σαββόπουλου με εισαγγελική εντολή
Τίνος είναι; 27.10.25

Ντιρλαντά – Η μέρα που κατασχέθηκε ο δίσκος του Σαββόπουλου με εισαγγελική εντολή

Στις 27 Οκτωβρίου του 1970, ο εισαγγελέας δίνει τέλος στη διένεξη μεταξύ Διονύση Σαββόπουλου και καπετάν Παντελή Γκίνη αποφαινόμενος ότι το διαφιλονικούμενο Ντιρλαντά είναι δημοτικό άσμα και διατάσσεται η κατάσχεση του δίσκου που κυκλοφορεί με την εκτέλεση του Σαββόπουλου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μίκι κάνε πέρα! Πώς η σκυλίτσα από την Αυστραλία Bluey έγινε παγκόσμιο φαινόμενο 2 δισ. – «Όπως MrBeast»
Υπερδύναμη 27.10.25

Μίκι κάνε πέρα! Πώς η σκυλίτσα από την Αυστραλία Bluey έγινε παγκόσμιο φαινόμενο 2 δισ. – «Όπως MrBeast»

Το Bluey ξεκίνησε ως μια σειρά κινουμένων σχεδίων για παιδιά. Σήμερα το καρτούν με καταγωγή από την Αυστραλία  είναι ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο και μια εμπορική δύναμη που υπολογίζεται πως αγγίζει τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Όλα είναι τέχνη. Όλα είναι πολιτική»: Πώς ο Άι Γουέι Γουέι απέδειξε ότι τέχνη και πολιτική είναι έννοιες αχώριστες
Ai Weiwei’s Turandot 27.10.25

«Όλα είναι τέχνη. Όλα είναι πολιτική»: Πώς ο Άι Γουέι Γουέι απέδειξε ότι τέχνη και πολιτική είναι έννοιες αχώριστες

Από κομπάρσος του Τζεφιρέλι στη Νέα Υόρκη, ο Άι Γουέι Γουέι γίνεται σκηνοθέτης της δικής του Turandot στην Όπερα της Ρώμης, μετατρέποντας το όραμα του Πουτσίνι σε πολιτική αλληγορία για την ελευθερία.

Σύνταξη
Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα: Οι φήμες έβαλαν και τον Τζορτζ ΜακΚέι στο παιχνίδι για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Ατελείωτη λίστα 27.10.25

Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα: Οι φήμες έβαλαν και τον Τζορτζ ΜακΚέι στο παιχνίδι για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Ο 33χρονος άγγλος ηθοποιός Τζορτζ ΜακΚέι έχει ακούσει το όνομά του να «παίζει» για τον ρόλο του νέου Τζέιμς Μποντ και κλήθηκε να απαντήσει αν θα ήταν θετικός να γίνει ο επόμενος 007.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γιατί τα ζώα-ηθοποιοί του Χόλιγουντ δεν μπορούν να βρουν δουλειά πλέον;
Ταμείο ανεργίας 27.10.25

Γιατί τα ζώα-ηθοποιοί του Χόλιγουντ δεν μπορούν να βρουν δουλειά πλέον;

Έχουν βοηθήσει στην κατάκτηση Όσκαρ, έχουν ενισχύσει τα έσοδα των ταινιών και έχουν επισκιάσει τους διάσημους συμπρωταγωνιστές τους — αλλά αυτές τις μέρες, τα ζώα του Χόλιγουντ δεν φαίνεται να μπορούν να βρουν δουλειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο Θάνατος στη Βενετία μου κατέστρεψε τη ζωή» – Ένα αντίο στο πιο τραγικά όμορφο αγόρι του κόσμου
Περίεργο κάρμα 27.10.25

«Ο Θάνατος στη Βενετία μου κατέστρεψε τη ζωή» - Ένα αντίο στο πιο τραγικά όμορφο αγόρι του κόσμου

Ο Μπιόρν Αντρέσεν, ο Σουηδός ηθοποιός που πρωταγωνίστησε στην ταινία «Θάνατος στη Βενετία», πέθανε σε ηλικία 70 ετών. Πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία Μεσοκαλόκαιρο και έγινε μουσικός, ενώ αποκαλούταν «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο» – ένας τίτλος με τον οποίο αγωνίστηκε όλη του τη ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιώργος Λάνθιμος: Η (όχι και τόσο) αναπάντεχη κατάταξη των 10 ταινιών του από το New York Magazine
«Λαν-θυμίζει» 27.10.25

Γιώργος Λάνθιμος: Η (όχι και τόσο) αναπάντεχη κατάταξη των 10 ταινιών του από το New York Magazine

Διάλογοι που θυμίζουν ασθενείς που έχουν υποστεί λοβοτομή, ψυχρή και αποστασιοποιημένη κινηματογράφηση, μυστηριώδης ή αινιγματική συμπεριφορά - Ο Γιώργος Λάνθιμος στο μικροσπόπιο και μια κατάταξη των 10 ταινιών του, που μάλλον μας βρίσκει σύμφωνους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
A House of Dynamite: Πώς μια ταινία του Netflix έκανε άνω-κάτω το Πεντάγωνο των ΗΠΑ
Missile Defense Agency 27.10.25

A House of Dynamite: Πώς μια ταινία του Netflix έκανε άνω-κάτω το Πεντάγωνο των ΗΠΑ

Η νέα ταινία της Κάθριν Μπίγκελοου A House of Dynamite προκάλεσε την οργή του Πενταγώνου, καθώς παρουσιάζει την αμερικανική αντιπυραυλική άμυνα να αποτυγχάνει, με την αρμόδια υπηρεσία να μιλά για «ανακρίβειες»

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
«Nuremberg»: Ο Ράσελ Κρόου ως Χέρμαν Γκέρινγκ στη δίκη που άλλαξε την Ιστορία
«Αρρώστια του κακού» 27.10.25

«Nuremberg»: Ο Ράσελ Κρόου ως Χέρμαν Γκέρινγκ στη δίκη που άλλαξε την Ιστορία

Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Βάντερμπιλτ επιστρέφει σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια του 20ού αιώνα με το «Nuremberg» - μια ταινία-υπενθύμιση πως «ο φασισμός δεν γεννιέται απότομα - γεννιέται όταν οι άνθρωποι σταματούν να αντιδρούν.»

Σύνταξη
Κόλαση, Παράδεισος, και το καλτ ντοκιμαντέρ της άθεης Νταϊάν Κίτον για τη μεταθανάτια ζωή επιστρέφει – «Ανόητο»
Δημιουργός 26.10.25

Κόλαση, Παράδεισος, και το καλτ ντοκιμαντέρ της άθεης Νταϊάν Κίτον για τη μεταθανάτια ζωή επιστρέφει – «Ανόητο»

Η αείμνηστη Νταϊάν Κίτον ήταν κάτι περισσότερο από την ευφυή σταρ του Άνι Χολ ή μια επενδύτρια ακινήτων. Το μόνο ντοκιμαντέρ που υπέγραψε ποτέ είναι η μόνη απόδειξη που χρειάζεται κανείς για να πειστεί για το αίνιγμα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα Τέμπη, ο πόνος, η Ματούλα και οι ηλίθιοι: Η Νένα Μεντή δεν φοβάται τίποτα – «Για αυτό με λένε ξινή» 
«Είμαστε ρατσιστές» 26.10.25

Τα Τέμπη, ο πόνος, η Ματούλα και οι ηλίθιοι: Η Νένα Μεντή δεν φοβάται τίποτα – «Για αυτό με λένε ξινή» 

Από τις λαμπερές και light τηλεοπτικές Tρεις Χάριτες στο σκοτεινό σανίδι του θεάτρου, η Νένα Μεντή ήταν πάντα ακέραιη και ξεκάθαρη. Μιλώντας στο MEGA, η ηθοποιός με το σπάνιο τσαγανό, μίλησε για όλα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τελικά, όχι μόνο τον ξέχασαν, τον πήρε και η γειτόνισσα σπίτι της – Τα τριάντα κύματα του πίνακα του Πικάσο
Still Life with Guitar 26.10.25

Τελικά, όχι μόνο τον ξέχασαν, τον πήρε και η γειτόνισσα σπίτι της – Τα τριάντα κύματα του πίνακα του Πικάσο

Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο «Νεκρή φύση με κιθάρα», που είχε θεωρηθεί κλεμμένος από τη Μαδρίτη, βρέθηκε τελικά και στα χέρια μιας γυναίκας που τον πήρε σπίτι της κατά λάθος, νομίζοντας ότι ήταν δέμα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ανθρωπότητα εκτός του επιθυμητού κλιματικού στόχου, ανέφερε ο επικεφαλής του ΟΗΕ – «Ας αναγνωρίσουμε την αποτυχία μας»
Αντόνιο Γκουτέρες 28.10.25

Η ανθρωπότητα εκτός του επιθυμητού κλιματικού στόχου, ανέφερε ο επικεφαλής του ΟΗΕ – «Ας αναγνωρίσουμε την αποτυχία μας»

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε ότι τα κράτη δεν κατάφεραν να φτάσουν στον επιθυμητό κλιματικό στόχο, κάνοντας λόγο για πιθανές καταστροφικές συνέπειες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Άντριου: Γουάινσταϊν, Μάξγουελ και Έπσταϊν καλοπερνούσαν στο Royal Lodge μετά το ένταλμα σύλληψης
Νέες αποκαλύψεις 28.10.25

Οικοδεσπότης δημοσία δαπάνη - Όταν ο Άντριου υποδέχτηκε στο Royal Lodge Γουάινσταϊν, Μάξγουελ και Έπσταϊν

Νέες αποκαλύψεις για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου που υποδεχόταν με πάρτι τους διαβόητους φίλους του στην πολυτελή κατοικία που του είχε παραχωρηθεί σχεδόν δωρεάν

Σύνταξη
Συγκλονίζει 95χρονος που βίωσε τον πόλεμο του ’40: Μάθαμε την ανάποδη γλώσσα για να μην μας καταλαβαίνουν
Σταύρος Κολτσάκης 28.10.25

Συγκλονίζει 95χρονος που βίωσε τον πόλεμο του ’40: Μάθαμε την ανάποδη γλώσσα για να μην μας καταλαβαίνουν

Αυτό το κάναμε για να μην μας καταλαβαίνουν γιατί είχαν και ρουφιάνους οι Γερμανοί», είπε ο 95χρονος Σταύρος Κολτσάκης, που ήταν χρόνων όταν κηρύχθηκε ο ελληνοϊταλικός πόλεμος

Σύνταξη
28η Οκτωβρίου: Υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία οι παρελάσεις σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη
Δείτε ζωντανά 28.10.25

Υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία οι παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στις 11:00 είναι προγραμματισμένες οι μαθητικές παρελάσεις σε Αθήνα και Πειραιά, καθώς και η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Σύνταξη
Μπότες: Το απόλυτο fashion staple για τα πρώτα κρύα
Τα Νέα της Αγοράς 28.10.25

Μπότες: Το απόλυτο fashion staple για τα πρώτα κρύα

Είσαι έτοιμη να υποδεχτείς τον χειμώνα με στυλ; Αυτές είναι οι κορυφαίες τάσεις στις μπότες που θα βλέπουμε παντού - από τα street looks των it-girls μέχρι τα viral post στα social.

Σύνταξη
Κωστούλας: «Θα υποστηρίζω τον Ολυμπιακό για όλη μου τη ζωή, πέτυχα τον στόχο μου πριν φύγω»
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Κωστούλας: «Θα υποστηρίζω τον Ολυμπιακό για όλη μου τη ζωή, πέτυχα τον στόχο μου πριν φύγω»

Ο Μπάμπης Κωστούλας... άνοιξε λογαριασμό με το πρώτο του γκολ στην Premier League και νωρίτερα μίλησε για τη μεταγραφή-ρεκόρ από τον Ολυμπιακό στη Μπράιτον, δηλώνοντας πως ήταν δύσκολο να φύγει μεν, αλλά το έκανε έχοντας πετύχει τους στόχους του με τους «ερυθρόλευκους».

Σύνταξη
Χανιά: Σήμερα η απολογία του 22χρονου για τη δολοφονία στο Έλος Κισσάμου – Το μεσημέρι η κηδεία του 52χρονου
Σοκ στην τοπική κοινωνία 28.10.25

Σήμερα η απολογία του 22χρονου για τη δολοφονία στο Έλος Κισσάμου - Το μεσημέρι η κηδεία του 52χρονου

Τι λένε οι δικηγόροι του δράστη της δολοφονίας στα Χανιά - Τι δήλωσαν η κόρη και η σύζυγος του θύματος - Δράστης και θύμα είχαν διαφορές

Σύνταξη
Σεισμός στην Τουρκία: Απανωτοί μετασεισμοί μετά τη δόνηση 6,1 Ρίχτερ – Πάνω από 20 τραυματίες
Πανικός 28.10.25

Απανωτοί μετασεισμοί μετά τα 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία - Κατάρρευση κτιρίων και πάνω από 20 τραυματίες

Ο σεισμός 6,1 Ρίχτερ με μικρό εστιακό βάθος στην περιοχή Σιντίργκι στην Τουρκία προκάλεσε πανικό στους κατοίκους - Ήταν η δεύτερη ισχυρή δόνηση μέσα σε 2,5 μήνες

Σύνταξη
Ισραήλ: Πέντε νεκροί από επιθέσεις σε Γάζα και Δυτική Όχθη, η Χαμάς επέστρεψε μία ακόμη σορό ομήρου
Οι τελευταίες εξελίξεις 28.10.25

Πέντε νεκροί από επιθέσεις του Ισραήλ σε Γάζα και Δυτική Όχθη, η Χαμάς επέστρεψε μία ακόμη σορό ομήρου

Παρά την εκεχειρία στη Γάζα, το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί φονικές επιθέσεις - Οι IDF πραγματοποίησαν ολονύχτιες επιδρομές σε περιοχές της Δυτικής Όχθης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μεξικό: Φίλαθλος ξυλοκοπήθηκε από προσωπικό ασφαλείας γηπέδου και λίγο μετά πέθανε
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Μεξικό: Φίλαθλος ξυλοκοπήθηκε από προσωπικό ασφαλείας γηπέδου και λίγο μετά πέθανε

Μεξκικανός πολίτης κατήγγειλε μέσω social media ότι ένας φίλαθλος της Κρους Ασούλ ξυλοκοπήθηκε από το προσωπικό ασφαλείας του γηπέδου στο ματς με την Μοντερέι, κάτι που οδήγησε στον θάνατό του.

Σύνταξη
Η συμφωνία για τα Eurofighter και ο ρόλος της Τουρκίας σε μία νέα γεωπολιτική πραγματικότητα
Διπλωματία 28.10.25

Η συμφωνία για τα Eurofighter και ο ρόλος της Τουρκίας σε μία νέα γεωπολιτική πραγματικότητα

Οι δεσμεύσεις που θέλει η Ελλάδα για την πώληση των Eurofighter, σε μία περίοδο που η Άγκυρα εξελίσσεται σταδιακά σε μέρος της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το πνεύμα του αγώνα
Editorial 28.10.25

Το πνεύμα του αγώνα

Το πνεύμα του αγώνα φαντάζει ξένο σήμερα. Αλλά αυτό δεν το καθιστά λιγότερο αναγκαίο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο