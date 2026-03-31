Βάσω Καζαντζίδη: «Η Μαρινέλλα ήταν αδερφή μου. Καλή αντάμωση με τον Στέλιο»
Η τελευταία σύζυγος του Στέλιου Καζαντζίδη αναφέρθηκε στη στήριξη που είχε από τη Μαρινέλλα στις δύσκολες στιγμές της.
Πλήθος κόσμου προσέρχεται την Τρίτη για την εξόδιο ακολουθία που τελείται στη Μητρόπολη για τη Μαρινέλλα, όπου η σορός της τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα.
Μεταξύ των καλλιτεχνών, των συγγενών και των φίλων της τραγουδίστριας, η Βάσω Καζαντζίδη, τελευταία σύζυγος του αείμνηστου Στέλιου Καζαντζίδη, αναφέρθηκε στη στήριξη που είχε από τη Μαρινέλλα.
«Η Μαρινέλλα ήταν αδερφή μου. Ήταν δίπλα μου πάντα» είπε στην κάμερα του in η Βάσω Καζαντζίδη.
«Ηταν ένας άνθρωπος που στάθηκε στις δύσκολες στιγμές δίπλα μου. Την αγαπώ και θα την αγαπώ για πάντα» είπε συγκινημένη.
«Καλό ταξίδι, καλό παράδεισο να έχει και καλή αντάμωση με τον Στέλιο», συμπλήρωσε η Βάσω Καζαντζίδη.
Η Μητρόπολη έχει κατακλυστεί από στεφάνια, τα οποία έστειλαν μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ Προεδρεύτικη Συμμαχία και ο γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, Γιώργος Νταλάρας και Χάρις Αλεξίου θα εκφωνήσουν επικήδειους για τη Μαρινέλλα τιμώντας τη ζωή και την πορεία της σπουδαίας ερμηνεύτριας.
Η τελετή της ταφής θα πραγματοποιηθεί αργότερα σε στενό οικογενειακό κύκλο.
Η Άντζελα Δημητρίου, η Βάσω Καζαντζίδη, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Αντώνης Ρέμος, η Τάνια Τσανακλίδου και ο Γιώργος Μαργαρίτης είναι μερικοί από τους καλλιτέχνες που προσήλθαν στη Μητρόπολη.
Παρακολουθήστε live τις εξελίξεις στην κηδεία της σπουδαίας Μαρινέλλας.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις