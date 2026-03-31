Τρίτη 31 Μαρτίου 2026
Μαρινέλλα: «Χαμαιλέων που άλλαζε όλα τα χρώματα της μουσικής»
Ελλάδα 31 Μαρτίου 2026, 06:00

Μαρινέλλα: «Χαμαιλέων που άλλαζε όλα τα χρώματα της μουσικής»

Οι Νάνα Μούσχουρη, Γιώργος Χατζηνάσιος, Θανάσης Πολυκανδριώτης, Γιώργος Μαργαρίτης και Αγγελος Παπαδημητρίου αποχαιρετούν τη Μαρινέλλα μιλώντας στα «ΝΕΑ»

Ζωή Λιάκα
Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Πόση τελειότητα χωράει ένα τραγούδι τριών λεπτών; Στην περίπτωση της Μαρινέλλας η απάντηση δεν βρίσκεται μόνο στο σπάνιο φωνητικό της μέταλλο. Οσοι τη γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί της μιλούν για κάτι βαθύ και ουσιαστικό που χαρακτήριζε μια προσωπικότητα που ξεπερνούσε τα στενά όρια της σκηνής. Και αυτό άρχισε να αποτυπώνεται ήδη στα πρώτα της δημόσια βήματα. Στα τέλη της δεκαετίας του ’50, το πρόσωπό της κοσμούσε το εξώφυλλο του περιοδικού «Ντομινό»: ένα μελαχρινό κορίτσι, με βλέμμα διαπεραστικό, γεμάτο πίστη σε ένα αδιόρατο όραμα, ακουμπούσε ερωτευμένο στο στήθος του «μεγάλου» Στέλιου Καζαντζίδη. Για μία δεκαετία στάθηκε δίπλα του μαθαίνοντας, ώσπου διακρίθηκε κάνοντας σεκόντο. Οταν οι δρόμοι τους χώρισαν, δεν περιορίστηκε στη σκιά του και κόντρα στις δυσοίωνες προβλέψεις προχώρησε με αποφασιστικότητα, χαράζοντας μια προσωπική και ξεχωριστή πορεία. Με την αστραφτερή της προσωπικότητα και τις γεμάτες βάθος και αλήθεια ερμηνείες της διαμόρφωσε το ύφος μιας ολόκληρης εποχής και κυρίως το συναίσθημά της. Αυτή η ακριβή κληρονομιά φωτίζεται μέσα από τις μαρτυρίες σπουδαίων καλλιτεχνών, οι οποίοι είχαν την τύχη να συνεργαστούν και να τη γνωρίσουν από κοντά, αποκαλύπτοντας το καλλιτεχνικό της μέγεθος και το ήθος ενός ανθρώπου που ξεχώρισε για τη σεμνότητα και τη γενναιοδωρία του.

Νανά Μούσχουρη: «Θα στερηθούμε πολλά από την απουσία της»

Ηταν στη σκέψη μου από την πρώτη στιγμή που είχα μάθει για την ασθένειά της και δυστυχώς δεν κατάφερα ποτέ να πάω να τη δω. Την αγαπούσα πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή που τη γνώρισα. Ημασταν και οι δύο πολύ νέες – εκείνη νεότερη βεβαίως. Δυστυχώς έφυγα από την Ελλάδα και δεν είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε προσωπικά και καλλιτεχνικά περισσότερο. Η Μαρινέλλα διέθετε μια φωνή που μου άρεσε πολύ, καθώς επίσης και ο τρόπος που τραγουδούσε. Γι’ αυτό θέλησα να τραγουδήσω μαζί της, επειδή με ενδιέφερε.

Θυμάμαι τότε, το 1963, που είχα ξεκινήσει να κάνω κάποιες εκπομπές στο BBC μετά τη συμμετοχή μου στη Γιουροβίζιον. Σε αυτές τις εκπομπές κατάφερα να φέρω μερικούς αγαπημένους φίλους. Πρώτη ήταν η Μαρινέλλα και έπειτα ακολούθησαν και άλλοι όπως για παράδειγμα ο Γιώργος Ζαμπέτας. Μάλιστα, πριν από λίγο καιρό σκέφτηκα πως θα μπορούσα να κυκλοφορήσουμε αυτές τις εκπομπές. Ανάμεσα σε αυτά τα τραγούδια που ακούστηκαν ήταν και «Το μινόρε της αυγής» που είχαμε πει μαζί με τη Μαρινέλλα τότε.

Εχω λυπηθεί γιατί δύο χρόνια που ήταν άρρωστη χάσαμε τόσα που θα μπορούσε να δώσει. Η Μαρινέλλα ξέρω ότι ήταν πολύ ευτυχής όταν τραγουδούσε, αυτό ήταν η ζωή της κατά κάποιον τρόπο. Αγαπώ όλους τους καλλιτέχνες, αλλά τώρα είμαι σε μια ηλικία που νιώθω κάτι περισσότερο από θλίψη όταν βλέπω μια γυναίκα νεότερη από εμένα να φεύγει. Ο κόσμος, όλοι μας θα στερηθούμε πολλά από την απουσία της. Ηταν μια τραγουδίστρια που έδινε τον δικό της μοναδικό τόνο σε ό,τι τραγουδούσε. Η ύπαρξη των καλλιτεχνών κοντά στον κόσμο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική.

Άγγελος Παπαδημητρίου: «Λαϊκή με την ευγένεια του ελαφρού τραγουδιού»

Είχα την τύχη να κάνουμε πολύ στενή παρέα, από τη στιγμή που γνωριστήκαμε στη σειρά «Και ύστερα ήρθαν οι μέλισσες», στην οποία παίξαμε μαζί. Εκεί ανακάλυψα και το πόσο σπουδαίος άνθρωπος είναι – εκτός από μεγάλη καλλιτέχνις. Είχε ένα μυαλό απίστευτο, σχεδόν υπερφυσικό, και ήταν πολύ γενναιόδωρη. Το μυστικό της Μαρινέλλας που βοήθησε στο να θριαμβεύσει, πιστεύω πως βρίσκεται στο γεγονός ότι ενώ ήταν μια τραγουδίστρια του ελαφρού παρίστανε ότι είναι του λαϊκού είδους. Κατάφερε να μπολιάσει το λαϊκό τραγούδι με τα άνθη και την ευγένεια του ελαφρού. Αυτό πιστεύω ότι ήταν το μυστικό της. Ανήκει στην παράδοση της Κάκιας Μένδρη, της Δανάης, της Νάνας Μούσχουρη. Η Μαρινέλλα υποδυόταν τη λαϊκή τραγουδίστρια, με την εκπληκτική φωνή της, και αυτό την έκανε μεγάλη και υπεράνω όλων. Δεν είχε δηλαδή κάποια «δέσμευση». Για να μπεις στον κόσμο της πρέπει να έχεις τον «κωδικό» της μη προκατάληψης. Γνώριζε τα μέσα της και τα χρησιμοποιούσε στο έπακρο. Γι’ αυτό και μπορούσε να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε είδος και ν’ αποδώσει μέσα από την ερμηνεία της όλα τα συναισθήματα.

Θανάσης Πολυκανδριώτης: «Ερχόταν πρώτη απ’ όλους στις πρόβες»

Τη συνάντησα για πρώτη φορά – 1967, 1968 – όταν με κάλεσαν για να παίξω σ’ έναν δίσκο του Γιώργου Κατσαρού και νομίζω ήταν το τραγούδι «Απόψε χάνω μια ψυχή». Οταν άκουσα ότι θα τραγουδούσε η Μαρινέλλα, είπα από μέσα μου «Παναγία μου»! Ημουν ακόμη μικρός. Επειτα, το 1971, με πήρε τηλέφωνο για να πάμε να συμμετάσχουμε στις εκπομπές που έκανε η Νάνα Μούσχουρη στο BBC. Τα έφερε έτσι η τύχη και συνεργαστήκαμε κάνοντας όλα αυτά τα τραγούδια που ο κόσμος γνωρίζει. Εκείνο που πρέπει να πω είναι ότι από την πρώτη φορά που την άκουσα να τραγουδάει μέχρι το 2022 που εμφανιστήκαμε μαζί στο Christmas Theater η φωνή της δεν είχε αλλάξει καθόλου. Παρέμεινε ακριβώς η ίδια. Είμαι ευτυχής που είπε τα τραγούδια μου και με τη λαμπερή της ερμηνεία τα έκανε επιτυχίες. Το πρώτο κομμάτι που ηχογραφήσαμε ήταν το «Να ‘μαι», σε στίχους του Γιάννη Πάριου, τη δεκαετία του ’70. Ηταν μια τεράστια καλλιτεχνική προσωπικότητα η Μαρινέλλα, γι’ αυτό και κατάφερε να κάνει μια τόσο σπουδαία καριέρα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άλλη τραγουδίστρια που να έχει το βιογραφικό της. Πέρα από άψογη επαγγελματίας, ήταν και δασκάλα. Προικισμένη με αυτό το σπάνιο φωνητικό χάρισμα που της έδωσε ο Θεός, δούλευε σκληρά, γινόταν απαιτητική και τελειομανής πάνω στη δουλειά, αλλά είχε και έναν εξαίρετο χαρακτήρα. Ερχόταν πρώτη απ’ όλους στις πρόβες και όταν καθυστερούσε κάποιος από τους νεότερους τον μάλωνε, δίνοντάς τους με αυτόν τον τρόπο μαθήματα ζωής. Μακάρι, εκτός από τα τραγούδια, που είναι η κληρονομιά της, οι νέοι καλλιτέχνες να τη μιμηθούν για τον χαρακτήρα της και το μεγαλείο της ψυχής της.

Γιώργος Χατζηνάσιος: «Το θάρρος της απέναντι στην τέχνη»

Τη Μαρινέλλα τη γνωρίζω από τότε που ήμουν παιδάκι. Ημασταν και οι δύο Θεσσαλονικείς. Δεν είχα τελειώσει ακόμη το Γυμνάσιο, αλλά είχε αρχίσει να συζητιέται το όνομά μου και με ζητούσαν – έτσι έφτασε στ’ αφτιά της. Την εποχή που εμφανιζόταν με τον Στέλιο Καζαντζίδη, αρρώστησε ο πιανίστας τους και με κάλεσαν για να τον αντικαταστήσω. Ετσι πήγα εγώ στη θέση του για ένα μικρό διάστημα. Από την πρώτη στιγμή με αντιμετώπισε ως τον μικρό της αδερφό. Τα χρόνια πέρασαν και τελικά ήρθε ο καιρός να τη συναντήσω ξανά – αυτή τη φορά με έναν τρόπο απόλυτα καθοριστικό για εμένα. Γιατί, αν μπήκα στη δισκογραφία, το οφείλω αποκλειστικά σ’ εκείνη. Αυτή ήταν η πρώτη που ερμήνευσε τα τραγούδια μου. Αυτό δεν το ξέχασα ποτέ και το έλεγα σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε συνέντευξη που έδινα. Με το «Κρίμα το μπόι σου» και τον τρόπο που το τραγούδησε η Μαρινέλλα, άνοιξε ο δρόμος δισκογραφικά για εμένα. Το έκανε μεγάλη επιτυχία, πέρασε στα χείλη του κόσμου και έτσι άρχισε και για μένα η αναγνωρισιμότητα.

Εκείνο που ξεχωρίζω στη Μαρινέλλα, πέρα από την υπέροχη φωνή της, είναι η άψογη σκηνική της παρουσία. Ηταν απαράμιλλη, μοναδική στο θέμα των εμφανίσεών της. Για μένα, η Μαρινέλλα τραγουδούσε και με τα χέρια της. Πάντα είχα αυτή την αίσθηση που μου άφηνε η εικόνα της όταν ήταν στη σκηνή. Ανήκει σ’ εκείνη την πολύ μικρή κατηγορία ερμηνευτών που μπορούσε να προσαρμόσει τη φωνή της σε διαφορετικά είδη τραγουδιού. Θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω – με την καλή έννοια του όρου – ως έναν χαμαιλέοντα. Μπορούσε να αλλάζει όλα τα «χρώματα» της μουσικής. Μια πολύ ιδιαίτερη ικανότητα που είχε ήταν να κινείται με άνεση από το ρεμπέτικο στο λαϊκό, στο ελαφρό τραγούδι, ακόμη και στην ποπ. Στον τρόπο που τραγουδούσε και στο εκπληκτικό αποτέλεσμα που προέκυπτε, θεωρώ ότι συνέβαλαν τόσο η τεχνική της όσο και το ένστικτό της. Και τα δύο λειτουργούσαν, χαρίζοντας ένα αξιοθαύμαστο αποτέλεσμα.

Τα νέα παιδιά μπορούν να πάρουν πολλά μελετώντας τη. Αν όμως έπρεπε να κρατήσουμε ένα, θα έλεγα ότι αυτό είναι το θάρρος της απέναντι στην τέχνη. Ετσι οφείλουν κι εκείνα να κάνουν για να προχωρούν μπροστά, όπως προχωρούσε και η Μαρινέλλα.

Γιώργος Μαργαρίτης: «Κυρία με τα όλα της και μεγάλη μαστόρισσα»

Η Μαρινέλλα ήταν κυρία με τα όλα της. Δεν είχα την τύχη να την ανταμώσω πολλές φορές. Τη συνάντησα όμως λόγω της συναναστροφής που είχα με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Μέσα από τις συζητήσεις που κάναμε αντιλήφθηκα ότι η στάση της ήταν αυτό που έπρεπε στη ζωή της. Βοήθησε πάρα πολύ σε δισκογραφικό επίπεδο όπου έμπαινε η φωνή της. Καμία άλλη τραγουδίστρια δεν έχω ακούσει να κάνει δεύτερη φωνή όπως εκείνη. Ήταν μεγάλη μαστόρισσα. Δεν χρειάζεται βέβαια να πούμε πόσο ακμαία ήταν η φωνή της μέχρι την τελευταία στιγμή. Αναλλοίωτη. Χωρίς ίχνος υπερβολής, η Μαρινέλλα αποτελεί πραγματικά φαινόμενο. Είχε ένα σπάνιο μέταλλο, αλλά δεν έμεινε σε αυτό: δούλεψε πάρα πολύ σκληρά. Εχει πει πάρα πολύ δύσκολα τραγούδια, όπως το «Άνοιξε πέτρα», με μια φωνή που πραγματικά έλαμπε.

Αύριο στις 14.00 η κηδεία

Η ανακοίνωση της οικογένειας της Μαρινέλλας για την κηδεία της: «Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14.00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08.00 έως τις 13.00. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη “Φλόγα”, Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια».

World
Μέση Ανατολή: Πότε «βλέπουν» το τέλος του πολέμου οι επαγγελματίες των αγορών

Μέση Ανατολή: Πότε «βλέπουν» το τέλος του πολέμου οι επαγγελματίες των αγορών

Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Ιδιωτικό χρέος: Εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ – Η… προίκα των Μνημονίων

Ιδιωτικό χρέος: Εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ – Η… προίκα των Μνημονίων

Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά
Ελλάδα 30.03.26

Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε στην επιχείρηση «TRACIA» για την αντιμετώπιση της διακίνησης όπλων και ναρκωτικών από μέλη του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος - Κατασχέθηκαν ναρκωτικά αξίας 4,4 εκατ. ευρώ

Σύνταξη
Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη
Ελλάδα 30.03.26

Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη

«Το παιδί παρέμεινε για δέκα ημέρες στο νοσοκομείο Πύργου χωρίς να ειδοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες αρχές και ο ιατροδικαστής» τονίζει ο παιδοχειρουργός Βασίλης Αλεξόπουλος

Σύνταξη
Κακοκαιρία Erminio: Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία – Έκτακτες συσκέψεις την Τρίτη και αποφάσεις για προληπτικά μέτρα
Κακοκαιρία 30.03.26

Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία για τον «Erminio - Έκτακτες συσκέψεις την Τρίτη και αποφάσεις για προληπτικά μέτρα

Σε κατάσταση επιφυλακής αναμένεται να τεθεί από αύριο ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων από την κακοκαιρία Erminio που θα επηρεάσει σχεδόν όλη τη χώρα Τετάρτη και Πέμπτη

Σύνταξη
Πώς αποκαλύφθηκε το θρίλερ στου Ζωγράφου με τις δύο νεκρές γυναίκες – Τι είπε στην απολογία του ο 54χρονος
Ελλάδα 30.03.26

Πώς αποκαλύφθηκε το θρίλερ στου Ζωγράφου με τις δύο νεκρές γυναίκες – Τι είπε στην απολογία του ο 54χρονος

«Η μητέρα και η αδερφή μου πέθαναν από παθολογικά αίτια, εγώ απλώς έκρυψα τις σορούς και σφράγισα το δωμάτιο στου Ζωγράφου. Δεν ήθελα να μαθευτεί ότι πέθαναν», φέρεται να είπε ο 54χρονος στους αστυνομικούς

Σύνταξη
Οδοντωτός: Το ΤΕΕ αναλαμβάνει τη μελέτη για την επαναλειτουργία του
Σιδηρόδρομος 30.03.26

Το ΤΕΕ αναλαμβάνει τη μελέτη για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού

Τα προβλήματα του οδοντωτού εντοπίζονται κυρίως σε συγκεκριμένα τμήματα της διαδρομής, όπου καταγράφονται επαναλαμβανόμενα περιστατικά το τελευταίο διάστημα με τη μορφή εισροής φερτών υλικών και κατολισθήσεων στις πλαγιές του φαραγγιού

Σύνταξη
Αυτές είναι οι ηλεκτρονικές κλήσεις από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις κάμερες των λεωφορείων
Ελλάδα 30.03.26

Αυτές είναι οι ηλεκτρονικές κλήσεις από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις κάμερες των λεωφορείων

Ήδη, έχει αρχίσει η αποστολή των πρώτων 130 διοικητικών προστίμων που βεβαιώθηκαν από την έναρξη της επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος, το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026.

Σύνταξη
Τραγωδία στην Κυνουρία – Πώς συνέβη το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα με δύο νεκρούς από ηλεκτροπληξία
Ελλάδα 30.03.26

Τραγωδία στην Κυνουρία – Πώς συνέβη το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα με δύο νεκρούς από ηλεκτροπληξία

Ο ιδιοκτήτης γερανοφόρου φορτηγού και ένας εργάτης βρήκαν ακαριαίο θάνατο όταν ο γερανός ακούμπησε ηλεκτροφόρα καλώδια κατά τη διαδικασία φόρτωσης παλαιών ελαστικών για ανακύκλωση στην περιοχή Άγιος Ανδρέας του δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Άγρια δολοφονία της 59χρονης «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ. – Εντοπίστηκε με μια ζώνη στον λαιμό της
Ελλάδα 30.03.26

Θεσσαλονίκη: Άγρια δολοφονία της 59χρονης «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ. – Εντοπίστηκε με μια ζώνη στον λαιμό της

Η γυναίκα εντοπίστηκε όταν μια φίλη της κάλεσε στην Άμεση Δράση - Οι αστυνομικοί χρειάστηκε να σπάσουν το τζάμι του διαμερίσματος για να εισέλθουν στο εσωτερικό και να βρουν νεκρή την 59χρονη

Σύνταξη
Κρήτη: Γνωστός γιατρός στο Ηράκλειο έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον εντόπισε νεκρό η σύζυγός του
Ελλάδα 30.03.26

Κρήτη: Γνωστός γιατρός στο Ηράκλειο έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον εντόπισε νεκρό η σύζυγός του

Σοκ προκάλεσε στην κοινωνία του Ηρακλείου η είδηση θανάτου γνωστού γιατρού, τον οποίο εντόπισε απαγχονισμένο η σύζυγός του λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Δευτέρας στο σπίτι τους

Σύνταξη
Έτοιμοι να πατήσουν το έδαφος του Ιράν: Μπορούν οι ΗΠΑ να ανοίξουν με τη βία το Στενό του Ορμούζ;
Μέση Ανατολή 31.03.26

Έτοιμοι να πατήσουν το έδαφος του Ιράν: Μπορούν οι ΗΠΑ να ανοίξουν με τη βία το Στενό του Ορμούζ;

Οι αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις έχουν φτάσει στη Μέση Ανατολή, αλλά οι στρατιωτικές επιλογές για το άνοιγμα του στενού ενέχουν τον κίνδυνο έντονης αντίδρασης από το Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
O Μπρους Γουίλις λείπει στον κόσμο του Χόλιγουντ
«Ευλογημένη» 31.03.26

O Μπρους Γουίλις λείπει στον κόσμο του Χόλιγουντ

«Κανείς δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερος παρτενέρ από τον Μπρους Γουίλις», έγραψε σε πρόσφατη δημοσίευση της η Κιμ Μπάσιντζερ, αναφερόμενη στη συνεργασία τους στο «Blind Date».

Σύνταξη
Ιράν: Ο Χέγκσεθ κυνηγούσε επένδυση στην αμυντική βιομηχανία πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, γράφουν οι FT
Financial Times 31.03.26

«Ο Χέγκσεθ κυνηγούσε επένδυση στην αμυντική βιομηχανία πριν ξεσπάσει ο πόλεμος»

Χρηματομεσίτης που αντιπροσώπευε τα συμφέροντα του υπουργού Χέγκσεθ διαπραγματευόταν επένδυση πολλών εκατομμυρίων σε αμοιβαίο κεφάλαιο αμυντικής βιομηχανίας πριν αρχίσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν.

Σύνταξη
Ουκρανία: 2 νεκροί και 30 τραυματίες σε επιδρομές της Ρωσίας
Κόσμος 31.03.26

Φονικές ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τριάντα τραυματίστηκαν σε αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Γυναικείος αθλητισμός: Η νέα «χρυσή» επενδυτική αγορά με εκρηκτική ανάπτυξη
Διεθνής Οικονομία 31.03.26

Γυναικείος αθλητισμός: Η νέα «χρυσή» επενδυτική αγορά με εκρηκτική ανάπτυξη

Οι χαμηλές αποτιμήσεις, η υψηλή ανάπτυξη και οι αποδόσεις έως και πέντε φορές πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, φέρνουν τον γυναικείο αθλητισμό στο επίκεντρο των μεγάλων κεφαλαίων

Νατάσα Σινιώρη
Νέα Αριστερά: Δικαστική δικαίωση για την Τυχεροπούλου – Πλιάτσικο στα κόκκινα δάνεια με κυβερνητική ανοχή
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Νέα Αριστερά: Δικαστική δικαίωση για την Τυχεροπούλου – Πλιάτσικο στα κόκκινα δάνεια με κυβερνητική ανοχή

Μέρα δικαίωσης αποδείχθηκε η 30η Μαρτίου για την Παρασκευή Τυχεροπούλου. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε ότι ήταν «παράνομη και καταχρηστική» η μετακίνησή της από τη θέση της αναπληρώτριας διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Νέα Αριστερά να φέρνει στη Βουλή «το ζήτημα της αυθαιρεσίας στη διοίκηση του Οργανισμού».

Σύνταξη
Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά
Ελλάδα 30.03.26

Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε στην επιχείρηση «TRACIA» για την αντιμετώπιση της διακίνησης όπλων και ναρκωτικών από μέλη του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος - Κατασχέθηκαν ναρκωτικά αξίας 4,4 εκατ. ευρώ

Σύνταξη
Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη
Ελλάδα 30.03.26

Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη

«Το παιδί παρέμεινε για δέκα ημέρες στο νοσοκομείο Πύργου χωρίς να ειδοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες αρχές και ο ιατροδικαστής» τονίζει ο παιδοχειρουργός Βασίλης Αλεξόπουλος

Σύνταξη
Λαρεντζάκης: «Πάντα είμαι έτοιμος, θέλω να παίζω και να βοηθάω τον Ολυμπιακό να νικά» (vid)
Μπάσκετ 30.03.26

Λαρεντζάκης: «Πάντα είμαι έτοιμος, θέλω να παίζω και να βοηθάω τον Ολυμπιακό να νικά» (vid)

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης που ήταν καθοριστικός στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού εξήγησε πως είναι πάντα έτοιμος προκειμένου να προσφέρει στους Πειραιώτες.

Σύνταξη
Economist: Πώς η Κίνα βοηθά το Ιράν να αποφύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο
Διεθνής Οικονομία 30.03.26

Economist: Πώς η Κίνα βοηθά το Ιράν να αποφύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο

Σε αφιέρωμά του, ο Economist εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν αποφεύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και τι μέτρα έχει πάρει για πιθανούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς στις εγκαταστάσεις του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

