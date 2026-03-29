Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά μία από τις πιο εμβληματικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, με τη Μαρινέλλα να αφήνει πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη ήθους και ερμηνείας. Ανάμεσα σε όσους είχαν την τιμή να την γνωρίσουν, ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος μιλά με συγκίνηση για τη συνεργασία και τη στήριξη που του προσέφερε στα πρώτα του βήματα, αναδεικνύοντας την προσωπικότητα και τον επαγγελματισμό που τη χαρακτήριζαν μέχρι το τέλος.

Όλα όσα είπε ο Χρήστος Νικολόπουλος για τη Μαρινέλλα

«Είναι ένα λυπηρό γεγονός για τον χώρο μας. Μακάρι να αντιγράψουν τον τρόπο ζωής, της αξιοπρέπειας και της φωνής της και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες. Εγώ έχω να θυμάμαι πάρα πολλά. Στα πρώτα μου βήματα με βοήθησε, αυτή ήταν που άκουσε τα πρώτα μου τραγούδια και στη συνέχεια τα ηχογραφήσαμε.

»Ήταν μία κυρία πραγματικά, τα λόγια της ήταν λίγα και σταράτα και με μεγάλο νόημα. Πραγματικά έχω να θυμάμαι τα καλύτερα, λυπήθηκα πολύ βαθιά γι’ αυτή την απώλεια», είπε ο γνωστός συνθέτης για την Μαρινέλλα στην εκπομπή Σαββατοκύριακο Παρέα την Κυριακή 29 Μαρτίου.

«Ήταν πρωτοπόρα σε όλα. Και στον τρόπο της εμφάνισής της και στις κινήσεις της. Πράγματι, ήταν η πρώτη. Εγώ δούλεψα τα πρώτα χρόνια του ξεκινήματός μου, τότε που άρχισε δειλά-δειλά να σηκώνεται, τα πρώτα της βήματα. Πράγματι ήταν πρωτοπόρα και είναι μεγάλη απώλεια για τον χώρο μας», είπε στη συνέχεια.

«Πάντα μεθοδική σε ό,τι έκανε, το μελετούσε. Ήταν πειθαρχημένη, όταν ήταν λίγο άρρωστη άκουγε τον γιατρό και έπρεπε να κάνει αυστηρά ό,τι της έλεγε ο γιατρός. Σας είπα ότι μακάρι να μιμηθούν τον τρόπο ζωής της και την ερμηνεία της, και άλλοι καλλιτέχνες», δήλωσε για τη Μαρινέλλα ο Χρήστος Νικολόπουλος.