Την ερχόμενη Τρίτη, 31 Μαρτίου, θα γίνει η κηδεία της Μαρινέλλας όπως ανακοίνωσε η οικογένεια της μεγάλης τραγουδίστριας.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών στις 2.00 μετά το μεσημέρι ενώ η τελετή της ταφής θα γίνει στενό οικογενειακό κύκλο.

Από το πρωί της Τρίτης η σορός θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης για λαϊκό προσκύνημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη, 31 Μαρτίου και ώρα 14.00 από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών.

Η σορός θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 8:00 έως τις 13:00.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνου δωρεές στη ”Φλόγα” σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια».