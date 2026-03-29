Μαρινέλλα: Την Τρίτη η κηδεία της μεγάλης τραγουδίστριας στη Μητρόπολη Αθηνών – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της
Η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο όπως ανακοίνωσε η οικογένεια της Μαρινέλλας
Την ερχόμενη Τρίτη, 31 Μαρτίου, θα γίνει η κηδεία της Μαρινέλλας όπως ανακοίνωσε η οικογένεια της μεγάλης τραγουδίστριας.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών στις 2.00 μετά το μεσημέρι ενώ η τελετή της ταφής θα γίνει στενό οικογενειακό κύκλο.
Από το πρωί της Τρίτης η σορός θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης για λαϊκό προσκύνημα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας
«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη, 31 Μαρτίου και ώρα 14.00 από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών.
Η σορός θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 8:00 έως τις 13:00.
Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.
Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνου δωρεές στη ”Φλόγα” σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια».
- Μαρινέλλα: Την Τρίτη η κηδεία της μεγάλης τραγουδίστριας στη Μητρόπολη Αθηνών – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της
