Μαρινέλλα: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου – Το μεσημέρι η κηδεία

Η Ελλάδα αποχαιρετά την Μαρινέλλα, μία από τις εμβληματικότερες φωνές που πέρασαν από το ελληνικό τραγούδι η οποία έφυγε από τη ζωή το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια αφήνει μία τεράστια παρακαταθήκη με τα τραγούδια της και τις ξεχωριστές ερμηνείες της και χάραξε μία σπουδαία.

Μία φωνή μοναδική, μία παρουσία πληθωρική που δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ όπως λένε όσοι συνεργάστηκαν μαζί της.

Η σορός της θα βρίσκεται για λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 8:00 έως τις 13:00 προκειμένου φίλοι και θαυμαστές της να αποτίσουν φόρο τιμής.

Λίγο πριν τις 8 το πρωί έφτασε στο παρεκκλήσι η οικογένεια της τραγουδίστριας.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη, 31 Μαρτίου και ώρα 14.00 από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνου δωρεές στη ‘Φλόγα’ σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια».

Ποιοι θα εκφωνήσουν επικήδειους λόγους

Όπως έγινε γνωστό ήδη από χθες, δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες θα εκφωνήσουν τους επικήδειους. Η Χάρις Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας θα είναι τα δύο μοναδικά πρόσωπα που θα μιλήσουν για εκείνη.

Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τη Μαρινέλλα

Το δικό τους «αντίο» στη Μαρινέλλα είπαν καλλιτέχνες από όλο το φάσμα του ελληνικού τραγουδιού, σκιαγραφώντας μέσα από λόγια συγκίνησης το μέγεθος της απώλειας. Άλλοι μιλούν για τη φωνή που καθόρισε εποχές, άλλοι για τη σκηνική της παρουσία και την αξιοπρέπεια που τη χαρακτήριζε, ενώ δεν λείπουν και οι πιο προσωπικές αναφορές σε στιγμές συνεργασίας, γενναιοδωρίας και στήριξης. Κοινός παρονομαστής όλων είναι η αναγνώριση μιας καλλιτέχνιδας που ξεπέρασε τα όρια του επαγγέλματος και έγινε σημείο αναφοράς, αφήνοντας πίσω της ένα αποτύπωμα που δύσκολα θα επαναληφθεί.

Μεταξύ εκείνων που έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τη Μαρινέλλα συγκαταλέγονται σπουδαίοι εκπρόσωποι του ελληνικού τραγουδιού, όπως οι Μάριος Φραγκούλης, Πέγκυ Ζήνα, Αντώνης Ρέμος, Έλενα Παπαρίζου και Νάνα Μούσχουρη, ενώ λόγια συγκίνησης εξέφρασαν επίσης οι Μιχάλης Χατζηγιάννης, Χρήστος Μάστορας και Γλυκερία. Στο κύμα των αποχαιρετισμών προστέθηκαν ακόμη οι Άννα Βίσση, Χρήστος Νικολόπουλος, Γιώργος Νταλάρας, Κώστας Μακεδόνας, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Γιάννης Κότσιρας, Σταμάτης Κραουνάκης, Δημήτρης Μπάσης και Στέφανος Κορκολής, αποτυπώνοντας το εύρος της επιρροής και το βαθύ αποτύπωμα που άφησε πίσω της.