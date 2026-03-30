30.03.2026 | 16:30
Τραγωδία στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ
Μαρινέλλα – Οι δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες που θα εκφωνήσουν τους επικήδειους λόγους
Fizz 30 Μαρτίου 2026, 16:10

Μαρινέλλα – Οι δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες που θα εκφωνήσουν τους επικήδειους λόγους

«Αν και η ίδια η Μαρινέλλα δεν επιθυμούσε επικήδειους λόγους...».

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Spotlight

Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, βυθίζοντας σε θλίψη το πανελλήνιο. Μια φωνή που ταυτίστηκε με γενιές, μια παρουσία που ξεπέρασε τα όρια της σκηνής και έγινε κομμάτι της συλλογικής μνήμης, αφήνει πίσω της μια βαριά κληρονομιά και μια συγκίνηση που διαπερνά κοινό και καλλιτέχνες. Η κηδεία της κορυφαίας ερμηνεύτριας θα γίνει την Τρίτη 31 Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε η οικογένεια της μεγάλης τραγουδίστριας.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη, 31 Μαρτίου και ώρα 14.00 από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών.

Η σορός θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 8:00 έως τις 13:00.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνου δωρεές στη ‘Φλόγα’ σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια».

«Η Χάρις Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας θα είναι τα δύο μοναδικά πρόσωπα που θα μιλήσουν για εκείνη»

Σε λαϊκό προσκύνημα

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών στις 2.00 μετά το μεσημέρι ενώ η τελετή της ταφής θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Από το πρωί της Τρίτης η σορός θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης σε λαϊκό προσκύνημα.

Αν και η ίδια η Μαρινέλλα δεν επιθυμούσε επικήδειους λόγους, όπως αποκάλυψε η Μαίρη Αυγερινοπούλου στο Πρωινό του ΑΝΤ1, δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες θα εκφωνήσουν τους επικήδειους. Η Χάρις Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας θα είναι τα δύο μοναδικά πρόσωπα που θα μιλήσουν για εκείνη.

«Η Χάρις Αλεξίου ήταν για την Μαρινέλλα η πιο σπουδαία Ελληνίδα τραγουδίστρια. Η ίδια δεν ήθελε επικήδειους, ήθελε όμως η Χαρούλα. Ο Γιώργος Νταλάρας είναι επίσης πολύ σπάνιο  ότι θα μιλήσει γιατί το κάνει σπάνια. Θα είναι αυτοί οι δύο, γιατί δε θέλουν να κουράσουν τον κόσμο, θέλουν όλα να είναι σε μια απόλυτη αρμονία», είπε η Μαίρη Αυγερινοπούλου.

«Ήταν παραπάνω από αυτό που ένας καλλιτέχνης οφείλει να είναι»

Ανάμεσα σε όσους τη γνώρισαν από κοντά, ο Λάκης Λαζόπουλος μίλησε για τη γυναίκα πίσω από τον μύθο, φωτίζοντας πτυχές της προσωπικότητάς της που δύσκολα χωρούν σε λέξεις.

«Όλοι έχουμε την ίδια συγκίνηση, γιατί είναι τόσοι πολλοί οι άνθρωποι που συνεργαστήκαμε, μιλήσαμε, συναναστραφήκαμε, τη γνωρίσαμε, την αγαπήσαμε. Πραγματικά, όποια φράση και όποια λέξη και να πεις για τη Μαρινέλλα της αξίζει, γιατί είναι μια μοναδική περίπτωση στο χώρο», είπε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος στην εκπομπή Buongiorno τη Δευτέρα 30 Μαρτίου.

«Είναι μια φυσιογνωμία που θα μείνει χαραγμένη μέσα σε όλους τους ανθρώπους. Η φωνή της θα μας συνοδεύει πολλά χρόνια, και τους νεότερους και τις επόμενες γενιές. Η φωνή της ήταν τόσο μοναδική, ήταν η παρουσία της τόσο πληθωρική, που νομίζω ότι δεν μπορεί κανένας να ξεχάσει κάτι που έχει ξεχειλίσει. Ήταν παραπάνω από αυτό που ένας καλλιτέχνης οφείλει να είναι», συμπλήρωσε.

«Το ταλέντο της έχει ξεπεράσει κάθε μέτρο και νομίζω ότι η συγκίνηση που νιώθουν οι άνθρωποι δεν έχει να κάνει ούτε με την ηλικία, ούτε με το πώς ή τι συνέβη. Όλα αυτά ξεχνιούνται και υπάρχει μόνο η παρουσία της και αυτή η αίσθηση του τραγουδιού της», δήλωσε.

«Γιατί όταν γελούσε η Μαρινέλλα ήταν σαν να έσπαγε μια πηγή και έβγαινε ένα γάργαρο νερό και έλεγες ‘Θεέ μου να είμαι από κάτω, να πιω όλο το νερό»

«Ήταν μοναδικής ανοιχτοσύνης άνθρωπος»

Μιλώντας στην κάμερα του MEGA, o Λάκης Λαζόπουλος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και σε προσωπικές στιγμές που μοιράστηκε με την Μαρινέλλα.

«Ήρθε κάποια στιγμή που μόνη της ζήτησε να έρθει στο σπίτι για να μιλήσει στην κόρη μου και έγινε. Ήταν πάρα πολλές ώρες αυτό το βράδυ, αλλά το θυμάμαι λεπτό προς λεπτό, γιατί δεν ξέρω, ήταν σαν να κουβαλούσε από τη ζωή της διαμάντια, φράσεις που σου μένουν και σε σου σταθεροποιούν το μυαλό. Ήξερε να σου λέει τις φράσεις που χρειαζόταν ο νους σου και η ψυχή σου να ισορροπήσει. Και αυτό δεν έχει να κάνει με γνώσεις, με σπουδές και με τέτοια. Τίποτα από όλα αυτά».

«Είχε ένα βάθος ψυχής, από εκεί που έβγαινε και η φωνή της, από εκεί που έβγαινε και το γέλιο της. Γιατί όταν γελούσε η Μαρινέλλα ήταν σαν να έσπαγε μια πηγή και έβγαινε ένα γάργαρο νερό και έλεγες ‘Θεέ μου να είμαι από κάτω, να πιω όλο το νερό. Ήταν μοναδικής ανοιχτοσύνης άνθρωπος. Και εκείνο το βράδυ ήταν ένα βράδυ το οποίο μας έδωσε μεγάλη στήριξη και μεγάλη βοήθεια. Την ευχαριστώ για εκείνο το βράδυ και για όλα τα βράδια που έχουμε περάσει μαζί».

Υπενθυμίζεται ότι η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί σημαντικά από τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο Ηρώδειο. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια δύσκολη περίοδος για την ίδια, καθώς έδωσε μάχη για τη ζωή της, την οποία αντιμετώπισε με αξιοπρέπεια και διακριτικότητα, όπως πορεύτηκε σε όλη τη μακρόχρονη καλλιτεχνική της διαδρομή.

Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τη σπουδαία Μαρινέλλα

Το δικό τους «αντίο» στη Μαρινέλλα είπαν καλλιτέχνες από όλο το φάσμα του ελληνικού τραγουδιού, σκιαγραφώντας μέσα από λόγια συγκίνησης το μέγεθος της απώλειας. Άλλοι μιλούν για τη φωνή που καθόρισε εποχές, άλλοι για τη σκηνική της παρουσία και την αξιοπρέπεια που τη χαρακτήριζε, ενώ δεν λείπουν και οι πιο προσωπικές αναφορές σε στιγμές συνεργασίας, γενναιοδωρίας και στήριξης. Κοινός παρονομαστής όλων είναι η αναγνώριση μιας καλλιτέχνιδας που ξεπέρασε τα όρια του επαγγέλματος και έγινε σημείο αναφοράς, αφήνοντας πίσω της ένα αποτύπωμα που δύσκολα θα επαναληφθεί.

Μεταξύ εκείνων που έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τη Μαρινέλλα συγκαταλέγονται σπουδαίοι εκπρόσωποι του ελληνικού τραγουδιού, όπως οι Μάριος Φραγκούλης, Πέγκυ Ζήνα, Αντώνης Ρέμος, Έλενα Παπαρίζου και Νάνα Μούσχουρη, ενώ λόγια συγκίνησης εξέφρασαν επίσης οι Μιχάλης Χατζηγιάννης, Χρήστος Μάστορας και Γλυκερία. Στο κύμα των αποχαιρετισμών προστέθηκαν ακόμη οι Άννα Βίσση, Χρήστος Νικολόπουλος, Γιώργος Νταλάρας, Κώστας Μακεδόνας, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Γιάννης Κότσιρας, Σταμάτης Κραουνάκης, Δημήτρης Μπάσης και Στέφανος Κορκολής, αποτυπώνοντας το εύρος της επιρροής και το βαθύ αποτύπωμα που άφησε πίσω της.

*Αρχική Φωτό: Λονδίνο BBC, 1971, Μαρινέλλα-Θανάσης Πολυκανδριώτης 

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε μάχη και κράτησε τις 2.000 μονάδες η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε μάχη και κράτησε τις 2.000 μονάδες η αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Κόσμος
Ο Τραμπ λέει ότι συνομιλεί με ένα «νέο και λογικό καθεστώς» στο Ιράν, αλλά απειλεί – Νεκρός κυανόκρανος στον Λίβανο

Ο Τραμπ λέει ότι συνομιλεί με ένα «νέο και λογικό καθεστώς» στο Ιράν, αλλά απειλεί – Νεκρός κυανόκρανος στον Λίβανο

Πώς βρέθηκε η Αμάντα Πιτ στον «Mαφιόζο της Διπλανής Πόρτας»
25 χρόνια μετά 29.03.26

Πώς βρέθηκε η Αμάντα Πιτ στον «Mαφιόζο της Διπλανής Πόρτας»

Η Αμάντα Πιτ υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της, ότι ο Μπρους Γουίλις «την επέλεξε από το πουθενά» για τον ρόλο μιας βοηθού οδοντιάτρου με φιλοδοξίες να γίνει δολοφόνος, στην κωμική ταινία του 2000.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ποια ερωτική ιστορία «κόπηκε» από το Sex and the City;
«Ανταλλάσσαμε ματιές» 29.03.26

Η «κομμένη» ερωτική ιστορία του Sex and the City

Η ρομαντική ηρωίδα του «Sex and the City», Σάρλοτ, είχε μια σύντομη ερωτική περιπέτεια στη σειρά, την οποία όμως δεν είδαμε στις οθόνες μας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
H φημολογούμενη συμφωνία των Κιμ Καρντάσιαν και Ρέι Τζέι
2003 29.03.26

Η Κιμ Καρντάσιαν, ο Ρέι Τζέι, το sex tape τους και η συμφωνία των 6 εκατομμυρίων δολαρίων

Ο Ρέι Τζέι ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος και η Κιμ Kαρντάσιαν είχαν υπογράψει μια συμφωνία ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων που προέβλεπε στο να μη συζητούν δημοσίως για το sex tape τους.

Σύνταξη
Ο Νικ Κάνον τα βάζει με Δημοκρατικούς, φλερτάρει με Τραμπ
«Είναι το ίδιο» 29.03.26

Ο Νικ Κάνον αποκαλεί τους Δημοκρατικούς «Κόμμα της Κου Κλουξ Κλαν»

Ο ηθοποιός Νικ Κάνον δήλωσε ότι δεν υποστηρίζει ούτε τους Ρεπουμπλικάνους ούτε τους Δημοκρατικούς, ωστόσο, φάνηκε να χαίρεται ιδιαιτέρως στο άκουσμα του ονόματος Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Tι προτιμά η Ούμα Θέρμαν; Ρόλους καλών ή κακών γυναικών;
«Πονηρό χιούμορ» 29.03.26

Tι προτιμά άραγε η Ούμα Θέρμαν; Ρόλους καλών ή κακών γυναικών;

Η Ούμα Θέρμαν κατέκτησε τον κινηματογράφο με ρόλους όπως η The Bride στη σειρά ταινιών «Kill Bill» - Αλλά της αρέσει πράγματι να υποδύεται αιματοβαμμένους χαρακτήρες στην οθόνη;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η πρώτη εμφάνιση του Μάρτιν Σορτ μετά την αυτοκτονία της κόρης του
Τραγωδία 29.03.26

Η πρώτη εμφάνιση του Μάρτιν Σορτ μετά την αυτοκτονία της κόρης του

Σιωπηλός και εμφανώς καταβεβλημένος, ο Μάρτιν Σορτ έκανε μια σπάνια έξοδο στη Σάντα Μόνικα, λίγες εβδομάδες μετά τον τραγικό θάνατο της κόρης του και μια περίοδο αλλεπάλληλων απωλειών

Σύνταξη
Ρέμος, Μάστορας και Βίσση αποχαιρετούν στη σκηνή τη Μαρινέλλα
«Όλοι τη χειροκροτήσαμε» 29.03.26

Η Μαρινέλλα είναι η Ελλάδα μας: Ρέμος, Μάστορας και Βίσση αποχαιρετούν από σκηνής τη σπουδαία τραγουδίστρια

Το δικό τους «αντίο» στη Μαρινέλλα είπαν από σκηνής ο Αντώνης Ρέμος, ο Χρήστος Μάστορας και η Άννα Βίσση, διακόπτοντας τα προγράμματά τους

Σύνταξη
«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια
Μαθήματα ζωής 29.03.26

«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια

Η Ειρήνη Παππά κατάφερε μέσα σε λίγες λέξεις να διυλίσει την ουσία της. Η Μαρινέλλα ήταν γενναιόδωρη και αυτή είναι η ζωή της όπως την έχει αφηγηθεί η ίδια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μαρινέλλα: Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τη σπουδαία τραγουδίστρια
«Ουρανός» 28.03.26

Μαρινέλλα: Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τη σπουδαία κυρία του πενταγράμμου

Η Μαρινέλλα αφήνει πίσω της μια τεράστια καλλιτεχνική κληρονομιά που χαρίζει ζεστασία, τόσο σε όσους λάτρεψαν σα Θεό τη μουσική της, όσο και σε φίλους και συνεργάτες.

Σύνταξη
Ο βασιλιάς Κάρολος και η αμύθητη περιουσία του
Υπέρογκα ποσά 28.03.26

Ο βασιλιάς Κάρολος έχει περιουσία 850 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να λαμβάνει «μισθό» - Πώς γίνεται αυτό;

Από τότε που έγινε βασιλιάς τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Κάρολος λαμβάνει χρήματα από τρεις διαφορετικές πηγές: το Crown Estate, το Δουκάτο του Λάνκαστερ και τις δικές του ιδιωτικές επενδύσεις.

Σύνταξη
Αγρίνιο: Παραδόθηκε συνοδεία ιερέα ο ληστής σε πρατήριο βενζίνης – Εξομολογήθηκε και επέστρεψε τα 695 ευρώ
Ελλάδα 30.03.26

Αγρίνιο: Παραδόθηκε συνοδεία ιερέα ο ληστής σε πρατήριο βενζίνης – Εξομολογήθηκε και επέστρεψε τα 695 ευρώ

Η ληστεία έγινε το βράδυ της 25ης Μαρτίου, ωστόσο οι τύψεις φαίνεται πως οδήγησαν τον δράστη στην εκκλησία και μετά την εξομολόγηση μετέβη μαζί με τον ιερέα στην Αστυνομία για να παραδεχθεί την πράξη του

Σύνταξη
Αντίο Αθήνα: Όταν τα εξωφρενικά ενοίκια σε διώχνουν, αλλά η επαρχία δεν είναι το ρομαντικό καταφύγιο που περίμενες
Λάπτοπ στο καφενείο 30.03.26

Αντίο Αθήνα: Όταν τα εξωφρενικά ενοίκια σε διώχνουν, αλλά η επαρχία δεν είναι το ρομαντικό καταφύγιο που περίμενες

Η αναγκαστική φυγή στην επαρχία λόγω των απλησίαστων ενοικίων της Αθήνας κρύβει απρόσμενη απομόνωση, ελλείψεις υποδομών και σκληρούς καθημερινούς συμβιβασμούς.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η επιστροφή που περιμένει πως και πως ο Μέντι
On Field 30.03.26

Η επιστροφή που περιμένει πως και πως ο Μέντι

Οι παίκτες του Ολυμπιακού επιστρέφουν αύριο στο Ρέντη και μαζί τους επιστρέφει στις προπονήσεις και ο παίκτης στον οποίο ποντάρει πολλά ο Ισπανός τεχνικός των «ερυθρόλευκων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παρασκευή Τυχεροπούλου: Δικαστική δικαίωση την επαναφέρει στην παλιά της θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Παρασκευή Τυχεροπούλου: Δικαστική δικαίωση την επαναφέρει στην παλιά της θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε την Παρασκευή Τυχεροπούλου την υπάλληλο απ' την οποία άρχισε η διαλεύκανση του τεράστιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δικαστήριο την επαναφέρει στη θέση της διευθύντριας εσωτερικού ελέγχου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η κοινωνία διαψεύδει το αφήγημα ευημερίας της ΝΔ, λέει το ΠΑΣΟΚ – «Η οικονομία είναι ευάλωτη»
Σφοδρά πυρά 30.03.26

Η κοινωνία διαψεύδει το αφήγημα ευημερίας της ΝΔ, λέει το ΠΑΣΟΚ – «Η οικονομία είναι ευάλωτη»

Η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να επικαλείται την «προηγούμενη κρίση» ή τις «δομικές παθογένειες» ως μόνιμη δικαιολογία, επισημαίνει ο τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, κρούοντας καμπανάκι κινδύνου για την ελληνική οικονομία

Σύνταξη
Ιβανίσεβιτς: «Όσα είπα για τον Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν – Δεν μπορείς να παίξεις αν δεν είσαι ψυχικά έτοιμος»
Άλλα Αθλήματα 30.03.26

Ιβανίσεβιτς: «Όσα είπα για τον Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν – Δεν μπορείς να παίξεις αν δεν είσαι ψυχικά έτοιμος»

Ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς σε νέες δηλώσεις που έκανε, τόνισε πως όσα είπε για τον Στέφανο Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν, τονίζοντας ωστόσο ότι οι σχέσεις τους παραμένουν καλές.

Σύνταξη
Δένδιας: Είμαστε υποχρεωμένοι να επενδύσουμε στην αμυντική μας δυνατότητα, στη δύναμη αποτροπής μας
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Δένδιας: Είμαστε υποχρεωμένοι να επενδύσουμε στην αμυντική μας δυνατότητα, στη δύναμη αποτροπής μας

«Αν κοιτάξουμε εμείς οι Έλληνες στο παρελθόν, δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Αντιμετωπίσαμε για δεκαετίες ολόκληρες τους εξοπλισμούς μας ως απλή αγορά προϊόντων», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Η επιστροφή Σαμαρά στο Πολεμικό Μουσείο και η συζήτηση για νέο κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Η επιστροφή Σαμαρά στο Πολεμικό Μουσείο και η συζήτηση για νέο κόμμα

Γιατί ο χαιρετισμός, σήμερα το απόγευμα, του Αντώνη Σαμαρά στην εκδήλωση για το βιβλίο του Ι. Μάζη φέρνει ξανά στο προσκήνιο το θέμα της δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ στον Μαρινάκη: Κάθεστε στα ίδια υπουργικά έδρανα με την ακροδεξιά και στα δύσκολα σας ξελασπώνει ο Βελόπουλος
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

ΠΑΣΟΚ στον Μαρινάκη: Κάθεστε στα ίδια υπουργικά έδρανα με την ακροδεξιά και στα δύσκολα σας ξελασπώνει ο Βελόπουλος

«Οι διαβεβαιώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι η Νέα Δημοκρατία, που βλέπει την αυτοδυναμία με το κυάλι, δεν συνεργάζεται με την ακροδεξιά, προκαλούν θυμηδία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Η Τότεναμ κάνει «all in» για τον Ντε Τσέρμπι
Ποδόσφαιρο 30.03.26

Η Τότεναμ κάνει «all in» για τον Ντε Τσέρμπι

Η Τότεναμ βρίσκεται σε κατάσταση διαδοχής, μετά την αποχώρηση του Ίγκορ Τούντορ και ο μεγάλος στόχος είναι ο Ντε Τσέρμπι, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

