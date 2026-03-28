Μαρινέλλα – «Καμία φορά λέω να αλλάξω ουρανό»
Culture Live 28 Μαρτίου 2026, 23:23

Μαρινέλλα – «Καμία φορά λέω να αλλάξω ουρανό»

Η Μαρινέλλα έζησε μια ζωή που μετρούσε για χίλιες. Καινοτόμος, δυναμική, παθιασμένη. Έξω από κανόνες και πάντα επί σκηνής –μέχρι την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά. Μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες ντίβες του ελληνικού θεάματος. Καμία δεν ήταν σαν αυτή.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
«Πιστεύω ότι η καλοζωία δεν έχει καλά αποτελέσματα. Ο καλλιτέχνης πρέπει να δεινοπαθήσει. Τόσο η δική μου γενιά όσο και αυτή που ακολούθησε έχουμε ψιλοπεινάσει. Με δυσκολία τα βγάζαμε πέρα» λέει το 2010 στην Μυρτώ Λοβέρδου και το BHMA η σπουδαία τραγουδίστρια, Μαρινέλλα.

«Κάποτε όταν λέγαμε καθαρά λαϊκά τραγούδια, το ντύσιμο ήταν ανάλογο» συνεχίζει στην ίδια συνέντευξη η ερμηνεύτρια που άλλαξε την εικόνα της από τραγουδίστρια σε σταρ, μόνη της. «Ντυνόμασταν όπως στο σπίτι μας, με ένα φουστάνι, και καθόμασταν στην καρέκλα.

»Υπήρχε όμως ένας διαχωρισμός: Το λαϊκό τραγούδι και το ευρωπαϊκό τραγούδι. Στην Πλάκα ούτε αρχοντορεμπέτικα δεν έμπαιναν, εκεί ήταν μόνο τα μοντέρνα. Τα άλλα ήταν στα λαϊκά. Όταν άρχισε να εισβάλλει το λαϊκό τραγούδι και σε αυτά τα μαγαζιά, άρχισε να αλλάζει και το ντύσιμο. Έκανα εγώ την αρχή στα λαϊκά, σηκώθηκα πάνω».

Ο Φρανκ Σινάτρα βλέποντας τη Μαρινέλλα αναφώνησε: «Αν αυτή η γυναίκα επέλεγε να κάνει διεθνή καριέρα, δύο εβδομάδες θα ήταν αρκετές για να μιλάει γι’ αυτήν όλος ο κόσμος»

«Όταν άρχισε να εισβάλλει το λαϊκό τραγούδι και σε αυτά τα μαγαζιά, άρχισε να αλλάζει και το ντύσιμο. Έκανα εγώ την αρχή στα λαϊκά, σηκώθηκα πάνω».

Προχωρημένα πράγματα και ανδρόγυνο στυλ

«Ναι, ναι. Άρχισε λοιπόν να μπαίνει το μπουζούκι σιγά σιγά στην Πλάκα αλλά και το μοντέρνο μπήκε στα λαϊκά μαγαζιά» θυμάται η Μαρινέλλα μιλώντας στη Μυρτώ Λοβέρδου.

«Μετά, όταν έκανα τα σόου στην πίστα, έφερα στα λαϊκά μαγαζιά της εποχής στοιχεία από τις μοντέρνες τραγουδίστριες. Ντύθηκα, έβαλα φορέματα, έβαλα παντελόνια, αδιανόητα πράγματα.

»Επειδή εγώ ξεκίνησα από το θέατρο, το θεώρησα φυσικό να σηκωθώ. Δεν μπορούσα να κάθομαι στην καρέκλα. Και κάθισα δέκα χρόνια. Σπουδαίο σχολείο αυτό. Μετά όμως πήρα στοιχεία που ήξερα από το θέατρο, πήρα καινούργια στοιχεία από τα ταξίδια μου στο εξωτερικό, αγόρασα ωραία φορέματα… Εδώ δεν είχαν ιδέα από όλα αυτά. Πάντα κάποιος κάνει μια αρχή και οι άλλοι το θεωρούν επανάσταση».

Αντικατέστησε το σπάσιμο των πιάτων με τις γαρδένιες

Ο τρόπος που αντιμετώπιζε τη δουλειά της την έκανε να ξεχωρίσει. Χρησιμοποιούσε μεγάλες ορχήστρες με τους καλύτερους μουσικούς της εποχής.

Πρόσεχε τον ήχο, έβαλε θεατρικούς προβολείς, αντικατέστησε το σπάσιμο των πιάτων με τις γαρδένιες, έφτιαξε τα καμαρίνια και επέβαλε όχι μόνο την Κυριακή να είναι ρεπό, αλλά και οι μουσικοί της να πληρώνονται εκείνο το ρεπό.

Δεν είναι τυχαίο ότι στο θρυλικό «Stork» της Φιλελλήνων συνυπάρχει μαζί της ο -ανερχόμενος τότε Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος ουσιαστικά ήταν επιλογή της Μαρινέλλας με επιμελητή προγράμματος τον Σταύρο Ξαρχάκο.

Κόσμος από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό έσπευσε να θαυμάσει την «οπτικοακουστική» -όπως αυτοχαρακτηρίστηκε- τραγουδίστρια, ενώ πολλές προσωπικότητες της εποχής δήλωσαν ευθέως θαυμαστές της – Μάνος Κατράκης, Αλέξης Μινωτής, Ειρήνη Παππά,  Ίνγκριντ Μπέργκμαν, Ζωή Λάσκαρη, Τζένη Καρέζη, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Ομάρ Σαρίφ, Μιχάλης Κακογιάννης και τόσοι άλλοι.

Ο Φρανκ Σινάτρα βλέποντας τη Μαρινέλλα αναφώνησε: «Αν αυτή η γυναίκα επέλεγε να κάνει διεθνή καριέρα, δύο εβδομάδες θα ήταν αρκετές για να μιλάει γι’ αυτήν όλος ο κόσμος».

Γεννημένη αρτίστα

Η Μαρινέλλα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη ως Κυριακή Παπαδόπουλου, στις 19 Μαΐου του 1938, ενώ οι γονείς της ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν το τέταρτο και νεότερο μέλος της οικογένειας -μια οικογένεια φτωχή αλλά δεμένη με αρχές, που τα περισσότερα μέλη της τραγουδούσαν πολύ καλά.

Από τεσσάρων έως πέντε χρονών, συμμετείχε στην παιδική ραδιοφωνική εκπομπή «Παιδική ώρα» στην οποία έτυχε να τραγουδήσει ένα κομμάτι του Φραντς Σούμπερτ. Στα δώδεκά της χρόνια διαφήμιζε τα καταστήματα «Melka» της Θεσσαλονίκης.

Στα δεκαεφτά της, ακολούθησε ως ηθοποιός τον θίασο της Μαίρης Λωράνς όπου έκανε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Δίπλα της, οι ανερχόμενοι τότε ηθοποιοί Κώστας Βουτσάς και Μάρθα Καραγιάννη, αλλά και η Σόνια Δήμου, ο Γιάννης Τζαννετάκος και η χορεύτρια Ντέπυ Φιλοσόφου.

Κάποιο βράδυ, η τραγουδίστρια του θιάσου αρρώστησε και η Μαρινέλλα που ήξερε απ’ έξω όλα τα τραγούδια, την αντικατέστησε. Τραγούδησε το «Ο άνθρωπος μου» της Σοφίας Βέμπο αλλά και το «Μαλαγκένια», γερμανικό τραγούδι της Κατοχής. Έγινε η βασική τραγουδίστρια του θιάσου.

«Τσαχπινομπουρμπουλήθρα ήμουν»

Τον Αύγουστο του 1957 η Μαρινέλλα γνώρισε τον Καζαντζίδη, στη Θεσσαλονίκη, όταν αυτός ήταν ακόμη με την Καίτη Γκρέι, με την οποία είχαν αρραβωνιαστεί, δεν παντρεύτηκαν όμως ποτέ καθώς την τραγουδίστρια δεν ενέκρινε η μητέρα του Στέλιου Καζαντζίδη, Γεσθημανή, την οποία ο λαϊκός βάρδος λάτρευε και υπολόγιζε όσο καμία άλλη γυναίκα στη ζωή του.

Ο Καζαντζίδης άκουσε τη Μαρινέλλα ένα βράδυ να τραγουδά και η ιστορία ξεδιπλώθηκε ραγδαία, όπως η ίδια η Μαρινέλλα είχε διηγηθεί σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο: «Τον Καζαντζίδη τον γνώρισα από τον Στέλιο Ζαφειρίου. Εγώ δεν είχα ιδέα ποιος ήταν ο Στέλιος Καζαντζίδης, δεν τον ήξερα. Μου λέει “τραγουδάς ωραία, μπράβο! Σεκόντα ξέρεις να κάνεις”; Λέω “ξέρω” και μετά μου λέει “ψαρεύεις”; Λέω “βεβαίως” και με ρωτά “πάμε για ψάρεμα;”

»Ψαρέψαμε, δεν πιάσαμε τίποτε, αλλά μάλλον έπεσε ένα φλερτάκι εκεί θυμάμαι. Φορούσα μαγιό και φαίνεται ότι έτσι του άρεσα του Στέλιου. Τσαχπινομπουρμπουλήθρα ήμουν, ένα γλυκό συμπαθητικό κορίτσι, αλλά δεν ήμουν όμορφη. Αυτό δεν εμπόδισε κανέναν να με αγαπήσει πάρα πολύ».

«Εγώ δεν είχα ιδέα ποιος ήταν ο Στέλιος Καζαντζίδης, δεν τον ήξερα. Μου λέει “τραγουδάς ωραία, μπράβο! Σεκόντα ξέρεις να κάνεις”; Λέω “ξέρω” και μετά μου λέει “ψαρεύεις”; Λέω “βεβαίως” και με ρωτά “πάμε για ψάρεμα;”»

Ο γάμος με τον Καζαντζίδη / Photo: Facebook – Marinella

Τα δύσκολα χρόνια του γάμου

Ο Στέλιος Καζαντζίδης και η Μαρινέλλα παντρεύτηκαν τελικά στις 7 Μαΐου του 1964 στην Βαρβάρα στο Χαλάνδρι. Κουμπάροι ο φίλος του γαμπρού Στέλιος Πελαγίδης μαζί με το Μανώλη Χιώτη και τη Μαίρη Λίντα.

Ο αστικός μύθος θέλει τη συμβίωση του ζευγαριού δύσκολη. Ο παλιός φίλος και μουσικός του Στέλιου Καζαντζίδη Δημήτρης Τζάρας είχε πει σχετικά: «Η Μαρινέλλα -η Κίτσα, όπως τη φωνάζαμε τότε- ήταν και είναι πολύ άξια. Γι’ αυτό και ανέβηκε στο υψηλότερο βάθρο και θεωρείται σήμερα κορυφαία. Δουλέψαμε πολύ μαζί με τη Μαρινέλλα και τον Καζαντζίδη. Βοηθούσε όλους όσους ήταν τριγύρω της.

»Δεν θα ξεχάσω στα πρώτα της βήματα, όταν ο Στέλιος είχε ήδη γίνει φίρμα, η Μαρινέλλα ήταν πολύ φτωχή κοπέλα. Ο Στέλιος δεν της είχε πάρει ούτε ένα παλτό. Και όταν ήταν να βγάλουμε αναμνηστικές φωτογραφίες για να στείλουμε σε καρτ ποστάλ, με το παλτό της γυναίκας μου έβγαζε φωτογραφίες, γιατί δεν της έπαιρνε τίποτα ο Στέλιος».

Δύο χρονιά μετά τον γάμο η Μαρινέλλα και ο Στέλιος χώρισαν.

Εξώφυλλο της εποχής / Photo: Facebook – Marinella

Η κόρη της, η Τζωρτίνα και η «αλλεργία» στον γάμο

«Το ωραιότερο πράγμα που έχω δει όλα αυτά τα χρόνια ήταν η γέννηση της κόρης μου, Τζωρτίνας. Ήταν στο Αρεταίειο, τον Ιούλιο του 1973. Όταν μου την έβαλαν στο στήθος, αποκοιμήθηκα. Εκείνα ήταν από τα πιο αξέχαστα λεπτά της ζωής μου» θα πει η Μαρινέλλα στον Γιάννη Πανταζόπουλο, στην Lifo.

«Όταν γίνεσαι μάνα αρχίζουν να σε κατακλύζουν οι υπαρξιακές ανησυχίες. Η ζωή σου παίρνει μια άλλη τροπή. Ήταν καρπός του έρωτά μου με τον πρωταθλητή ιππασίας Φρέντυ Σερπιέρη, με τον οποίο ήμασταν μαζί τέσσερα χρόνια. Όταν γεννήθηκε η κόρη μας, εκείνος ήθελε να παντρευτούμε. Αποφάσισα, όμως, να μην ανταποκριθώ και του ζήτησα να παραμείνουμε δύο καλοί φίλοι, κάτι που τηρήσαμε μέχρι να φύγει από τη ζωή.

»Προκάλεσε σοκ το ότι δεν παντρευτήκαμε, αλλά δεν με ενδιέφερε ο κοινωνικός αντίκτυπος ούτε τι θα πει ο κόσμος που είχαμε αποκτήσει ένα παιδί εκτός γάμου. Την κόρη μου την έβγαλα Τζωρτίνα από τον πατέρα μου, Γιώργο, και τον Χρήστο Κατσίμπα, ένα πρόσωπο που εκτιμούσα πολύ».

«Όταν γεννήθηκε η κόρη μας, εκείνος ήθελε να παντρευτούμε. Αποφάσισα, όμως, να μην ανταποκριθώ και του ζήτησα να παραμείνουμε δύο καλοί φίλοι»

Η Τζωρτίνα με τους γονείς της / Photo: Facebook – Marinella

«Εγώ και η Έλενα Ναθαναήλ»

«Ναι, έκανα ένα παιδί και δεν παντρεύτηκα. Αυτή είμαι, γουστάρω» θα πει, κάποια άλλη στιγμή, στη Μυρτώ Λοβέρδου για το ΒΗΜΑ. «Και μιλάμε για 36 χρόνια πριν. Μην κοιτάς τώρα που βγαίνουν όλες με τις κοιλιές και φωτογραφίζονται και μετά παντρεύονται. Είναι τόσο ίδιο το έργο. Δεν σας κάνει εντύπωση; Εγκυμοσύνη και γάμος μια ώρα προτού γεννήσουν.

»Εγώ ήμουν τόσο τολμηρή για την εποχή μου. Να βλέπεις μια γυναίκα με την κοιλιά να τραγουδάει. Δεν έδωσα ποτέ καμία σημασία. Ζούσα για αυτό το παιδί και δεν με ενδιέφερε τίποτε. Ο κόσμος το ήξερε. Δεν βγήκα ποτέ να πω ποιος, πώς, τι. Ποτέ. Ήξερε ο κόσμος για μια σχέση που είχα. Δεν το έκρυψα, δεν μπήκα στο κουκούλι μου. Βγήκα και είπα “αυτή είμαι”.

»Με δέχτηκε ο κόσμος έτσι ακριβώς όπως ήμουν, με αγάπησε πιο πολύ, μπορώ να πω. Θάρρος ήθελε. Η κοινωνία τότε δεν μπορούσε να το δεχτεί. Θα μπορούσε να πει “σαν δεν ντρέπεται”. Ήθελε τόλμη. Ήμασταν δύο τότε που το τολμήσαμε. Εγώ και η Έλενα Ναθαναήλ.

»Τα λέγαμε τότε μεταξύ μας. Την ίδια εποχή ήταν και η Βίκυ Μοσχολιού έγκυος, αλλά διαφορετική κατάσταση εκείνη, ήταν παντρεμένη. Πηγαίναμε, θυμάμαι, για καφέ και τα λέγαμε. Τι γέλια κάναμε; Θεός σχωρέσ’ το Ελενάκι μου. Πάντοτε τολμούσα. Από μωρό παιδί είμαι έτσι, επαναστάτρια. Δεν έλεγα όμως από πείσμα “εγώ θα πετύχω”. Δεν το έχω πει ποτέ. Δεν κυνήγησα ποτέ τα πράγματα, μου ήρθαν. Όταν κυνηγάς κάτι, το απομακρύνεις».

Μαρινέλλα και Αλίκη 

«Έκανα και δύο γάμους, έτσι για να έχουμε να λέμε»

Στην μεγάλη πρόσφατη συνέντευξή της στον Τάσο Τρύφωνος είχε πει η Μαρινέλλα: «Ποτέ δεν σκέφτηκα να παντρευτώ, ούτε ήθελα να παντρευτώ. Έκανα και δύο γάμους, έτσι για να έχουμε να λέμε.

»Με τον Στέλιο Καζαντζίδη κατάλαβα αμέσως ότι είχαμε αγάπη ξαφνικά, με είδε, τον είδα στα μάτια, κοιταχτήκαμε και ερωτευτήκαμε. Πολύ καλό παιδί, ντροπαλός κι αυτός. Άρχισα να μιλάω εγώ για τη δουλειά του και λιγότερο εκείνος. Δεν του άρεσε να βγαίνει το βράδυ να τραγουδάει. Ήταν η μεγαλύτερη φωνή, δεν το συζητάω. Ο Μπιθικώτσης ήταν μετά».

Η μεγάλη διαφορά του ζεύγους ήταν, όμως, καθοριστική. «Δεν του άρεσε του Στέλιου η νύχτα, να βγαίνει να τραγουδάει. Αποσύρθηκε. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το ταλέντο, μικρό, μεγάλο, μας δόθηκε από πάνω, δεν μπορούμε να το κρατήσουμε για τον εαυτό μας, πρέπει να το δώσουμε πίσω στον κόσμο.

»Εγώ είχα οικογένεια, έπρεπε να δουλέψω. Χωρίσαμε».

Ο δίσκος «Η αγάπη μας».

Η «Μαντουμπάλα», και η «Ζιγκουάλα»

Σαν τραγουδιστικό δίδυμο Μαρινέλλα και Καζαντζίδης έγραψαν ιστορία με τραγούδια όπως η «Μαντουμπάλα», και η «Ζιγκουάλα» φέρνοντας το αστικό κοινό στα άλλοτε περιθωριακά μπουζούκια και η επιτυχία τους τούς ταξίδεψε στις Ελληνικές παροικίες στο εξωτερικό όπου αποθεώθηκαν.

Ο Καζαντζίδης είχε πει σε μια μεγάλη του συνέντευξη στην Όλγα Μπακομάρου: «Με τη Μαρινέλλα γνωριστήκαμε όταν πρωτοδούλεψα στη Θεσσαλονίκη το ’56, δεθήκαμε, κατεβήκαμε στην Αθήνα και συνεργαστήκαμε κάπου δέκα χρόνια. Σαν ζευγάρι καλλιτεχνικό οπωσδήποτε διαπρέψαμε, δεν υπήρχαν μεταξύ μας ζήλιες, καβγάδες, είχαμε συνεννόηση με τα μάτια. Στη ζωή όμως δεν ταιριάζαμε.

»Ο γάμος μας κράτησε απ’ το 64 ως το 65 κι αιτία του χωρισμού μας ήταν η απόφασή μου να σταματήσω απ’ τα κέντρα. Η Μαρινέλλα μού είχε δηλώσει πως δεν είναι διατεθειμένη ν’ αφήσει την καριέρα της».

«Είχε πολλά προσόντα εκτός από φωνή. Ήταν θεατρίνα. Εμένα δεν μου άρεσε βέβαια να σηκώνεται και να κινείται έτσι στη σκηνή»

Η Μαρινέλλα στο πάλκο μαζί με τον Στέλιο Καζαντζίδη σε νυχτερινό κέντρο της Λάρισας / Photo: Facebook – Marinella

«Κουνιότανε και τότε το κούνημα ήτανε πρόκληση»

«Μου άρεσε πώς ντυνόταν και πως κινιόταν πάνω στο πάλκο, παρόλο που εγώ δεν ήμουν αυτής της αντίληψης, ποτέ δεν τα πρόσεχα όλα αυτά… Αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι η Μαρινέλλα ήταν πρωτοπόρος, τα πρόσεχε πολύ. Το φουστάνι που θα φόραγε δεν θα το φόραγε καμιά άλλη» γράφει ο Θανάσης Λάλας στο βιβλίο του «Στέλιος Καζαντζίδης, Θηρίο ανήμερο» και συνεχίζει αναπαράγοντας τα λόγια του ίδιου του Καζαντζίδη:

«Είχε τρέλα από την αρχή μ’ αυτά και νομίζω ότι αυτή η τρέλα της στη συνέχεια έφερε μια επανάσταση στην παρουσίαση του τραγουδιού στα μαγαζιά. Από ένα σημείο και μετά η Μαρινέλλα έφερε μιαν άλλη εποχή στο τραγούδι.

» Νομίζω ότι πρώτη η Μαρινέλλα σηκώθηκε από την καρέκλα. Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω με βεβαιότητα. Αυτό που θυμάμαι, όμως, είναι πως τότε που είχε βγάλει ο Χιώτης το “Αφού το θες τούτη τη βραδιά”, με ρώτησε μια μέρα η Μαρινέλλα: “Μπορώ να το πω κι εγώ αυτό το τραγούδι;”. Της λέω “πες το” και άρεσε σε όλους και το είπε κι αλλιώς. Όσοι την είδαμε τότε σ’ αυτή την ερμηνεία, τα χάσαμε. Είχε πολλά προσόντα εκτός από φωνή. Ήταν θεατρίνα. Εμένα δεν μου άρεσε βέβαια να σηκώνεται και να κινείται έτσι στη σκηνή.

»Γιατί κουνιότανε και τότε το κούνημα ήτανε πρόκληση, σαν να ζήταγες εραστή από κάτω. Αλλά στη συνέχεια η Μαρινέλλα άρχισε να το εξελίσσει κι έδειχνε άλλο πράγμα. Μια φορά την είδα –δεν ήμασταν πια μαζί– και τα έχασα. Έμεινα άγαλμα.

»Όσο είχε εντυπωσιάσει τον κόσμο τότε που σηκώθηκε όρθια και τραγούδησε το “Αφού το θες τούτη τη βραδιά” του Χιώτη, τόσο εντυπωσίασε κι εμένα, που είδα μια Μαρινέλλα αλλιώτικη. Η Μαρινέλλα που πάντα έβγαινε ντυμένη στα μαύρα, ωραία, την είδα να χορεύει ένα μοναδικό τσιφτετέλι, με πολύ σωστή κίνηση. Ήταν στην τηλεόραση και ο κόσμος όλος μιλούσε για τη Μαρινέλλα μετά την εμφάνισή της αυτή για μια εβδομάδα. Τι πράγμα ήταν αυτό! Είναι μεγάλη αρτίστα. Έχει ψυχή μέσα της. Αυτή η κοπέλα γεννήθηκε για τον χορό και το τραγούδι».

Μαρινέλλα, Στέλιος Καζαντζίδης, Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου.

Μέχρι το τέλος της ζωής του Στέλιου

«Μπορεί, για ένα διάστημα η Μαρινέλλα να ήταν η γυναίκα της ζωής μου. Αλλά ότι απομονώθηκα επειδή χωρίσαμε και όλα τ’ άλλα που κυκλοφόρησαν, όχι, είναι υπερβολές. Εξάλλου είμαστε φίλοι με τη Μαρινέλλα» θα πει στην μεγάλη του συνέντευξη στην Όλγα Μπακομάρου ο Καζαντζίδης.

Η φιλία κράτησε μέχρι τέλους. Η Μαρινέλλα ήταν ένας από τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα στον τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της ασθένειας του, μέχρι το θάνατό του το 2001.

«Σχεδόν κάθε απόγευμα πήγαινα στο σπίτι της Βάσως και του Στέλιου Καζαντζίδη. Επειδή ήταν απέξω κάμερες και δημοσιογράφοι, βρήκαμε έναν δρόμο που μου είπε η Βάσω και έμπαινα στο σπίτι τους κρυφά. Όπως και στο νοσοκομείο που πήγαινα, έμπαινα από το γκαράζ».

«Όταν η Τζωρτίνα ήταν 10 ετών και είχα πάρει διαζύγιο από τον Βοσκόπουλο -είχα ξεμπερδέψει για την ακρίβεια γιατί ο Τόλης δεν ήταν το πιο εύκολο αγόρι- αποφάσισα πως οι άντρες είχαν τελειώσει πια για μένα»

Ο γάμος της Μαρινέλλας με τον Βοσκόπουλο στο διαμέρισμα

Η σχέση της Μαρινέλλας με τον Τόλη Βοσκόπουλο ξεκίνησε λίγο μετά τον χωρισμό του Τόλη από τη Ζωή Λάσκαρη. Γνωρίστηκαν το 1973 και πολύ σύντομα έγιναν αχώριστοι, τόσο στην προσωπική τους ζωή όσο και στην επαγγελματική τους πορεία.

Δύο χρόνια αργότερα, τον Δεκέμβριο του 1975, παντρεύτηκαν, αλλά με έναν τρόπο που ξέφευγε εντελώς από τα συνηθισμένα για τη λάμψη και τη φήμη τους.

Ο γάμος τους ήταν μια ιδιωτική, σχεδόν μυστική υπόθεση, που πραγματοποιήθηκε στο διαμέρισμα της Μαρινέλλας στο Παγκράτι. Η τραγουδίστρια είχε φορέσει μια μακριά φούστα και γιλέκο, ενώ ο Τόλης ήταν απλά ντυμένος με τζιν παντελόνι.

Στον μικρό, αλλά ιδιαίτερο αυτό γάμο, παρόντες ήταν μόλις έξι καλεσμένοι: ο παπάς, οι κουμπάροι τους, Γιώργος Κατσαρός και η σύζυγός του, ο Φρέντυ Γερμανός, η αδελφή της Μαρινέλλας και η Λένα Παμέλα μαζί με τον άντρα της. Μετά την τελετή, το ζευγάρι άλλαξε ρούχα και βρέθηκε στη «Νεράϊδα», το κέντρο όπου τραγουδούσε τότε ο Τόλης, για να γιορτάσουν τη νέα τους αρχή.

Ένας δυνατός έρωτας, ένας δύσκολος χωρισμός

Η σχέση της Μαρινέλλας και του Τόλη Βοσκόπουλου δεν ήταν μόνο μια μεγάλη ιστορία αγάπης, αλλά και μια καλλιτεχνική συνεργασία που άφησε εποχή. Τον Νοέμβριο του 1974, στην πρώτη τους επέτειο, ηχογράφησαν μαζί το τραγούδι «Εγώ κι εσύ», το οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία και έσπασε ρεκόρ πωλήσεων.

Οι κοινές τους εμφανίσεις στη «Νεράιδα» έκαναν θραύση, ενώ η χημεία τους πάνω στη σκηνή διαπερνούσε σαν ρεύμα το κοινό.

Ο Βοσκόπουλος έτρεφε ιδιαίτερη αδυναμία στην κόρη της Μαρινέλλας, την Τζωρτίνα, η οποία μεγάλωσε στα πρώτα της χρόνια στη βίλα της Ρένας Βλαχοπούλου στην Κηφισιά. Το σπίτι αυτό, που αγόρασε ο Βοσκόπουλος, έγινε το καταφύγιο του έρωτά τους, μια σχέση που, αν και γεμάτη πάθος, είχε και τις δυσκολίες της.

Το 1981, η σχέση τους έφτασε στο τέλος της, με τον Βοσκόπουλο ν’ αποχωρεί από το σπίτι. Ο χωρισμός τους δεν ήταν εύκολος, ιδιαίτερα για εκείνον, ο οποίος πέρασε δύσκολες στιγμές μετά το διαζύγιό τους. Για τα επόμενα δέκα χρόνια, εγκαταστάθηκε στην καμπάνα 304 του «Αστέρα», ένα μέρος που έγινε το καταφύγιό του.

Η Μαρινέλλα ήξερε πάντα τι ήθελε  

Η Μαρινέλλα, από την πλευρά της, αντιμετώπισε τον χωρισμό με αποφασιστικότητα.

Σε μια συνέντευξή της, είχε αποκαλύψει: «Είχα μόνο σοβαρές σχέσεις που κρατούσαν χρόνια. Και όταν η Τζωρτίνα ήταν 10 ετών και είχα πάρει διαζύγιο από τον Βοσκόπουλο -είχα ξεμπερδέψει για την ακρίβεια γιατί ο Τόλης δεν ήταν το πιο εύκολο αγόρι- αποφάσισα πως οι άντρες είχαν τελειώσει πια για μένα.

»Δεν ήθελα να δω πότε το παιδί μου κατσουφιασμένο από κάποιο αρνητικό σχόλιο που θα άκουγε για την προσωπική μου ζωή».

Βιομηχανία τροφίμων: Τα προβλήματα των μεγάλων εταιρειών επιδεινώνονται συνεχώς

Βιομηχανία τροφίμων: Τα προβλήματα των μεγάλων εταιρειών επιδεινώνονται συνεχώς

Επιβεβαιωμένες οι επιθέσεις των Χούθι με μπαράζ κρουζ

Επιβεβαιωμένες οι επιθέσεις των Χούθι με μπαράζ κρουζ

Σπύρος Σκούρας, ο Έλληνας με το φτωχό υπόβαθρο που κατέκτησε το Χόλιγουντ του 20ού αιώνα
Πώς ξεκίνησε 28.03.26

Σπύρος Σκούρας, ο Έλληνας με το φτωχό υπόβαθρο που κατέκτησε το Χόλιγουντ του 20ού αιώνα

Από βοσκόπουλο στην Ηλεία, ο Σπύρος Σκούρας έφτασε να γίνει ένα από τα λαμπρότερα ονόματα στον αμερικανικό κινηματογράφο - Πώς ο Σπύρος και τα αδέλφια του έφτασαν στα σαλόνια του Χόλιγουντ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Δικαίωμα στο σκοτάδι: Όταν η «τοξική θετικότητα» γίνεται η αόρατη φυλακή μας
Υποχρεωτική χαρά 27.03.26

Δικαίωμα στο σκοτάδι: Όταν η «τοξική θετικότητα» γίνεται η αόρατη φυλακή μας

Γιατί πρέπει να σταματήσουμε να κρύβουμε κάτω από το χαλί τις αδυναμίες μας. Η πραγματική λύτρωση έρχεται όταν μοιράζεσαι τα σκοτάδια σου με κάποιον που δεν θα σε κρίνει.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γουίλεμ Νταφόε: Το μήνυμα του για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου 2026
Culture Live 27.03.26

Γουίλεμ Νταφόε: Το μήνυμα του για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου 2026

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου καθιερώθηκε το 1961 από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου, και με το πρώτο μήνυμα να γράφεται από τον Ζαν Κοκτώ. Το φετινό είναι από τον Γουίλεμ Νταφόε.

Σύνταξη
Αλεξάντερ Κλούγκε: Πέθανε ο σκηνοθέτης που άλλαξε το γερμανικό σινεμά
Πένθος 26.03.26

Αλεξάντερ Κλούγκε: Πέθανε ο σκηνοθέτης που άλλαξε το γερμανικό σινεμά

Ο Αλεξάντερ Κλούγκε, εμβληματική μορφή του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου, που συνέδεσε το σινεμά με τη φιλοσοφία και την ιστορία, άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Μαρτίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Έπρεπε να βγει ο άνθρωπος» – Πώς έγινε κάτω από αντίξοες συνθήκες η ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη
Ελλάδα 28.03.26

«Έπρεπε να βγει ο άνθρωπος» – Πώς έγινε κάτω από αντίξοες συνθήκες η ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη

Ο επικεφαλής της επιχείρησης ανάσυρσης της σορού του άτυχου Πλάτωνα, που βρήκε τραγικό θάνατο στο Πηγάδι του Διαβόλου, μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην προσπάθειά τους.

Σύνταξη
Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης
Διεθνής Οικονομία 28.03.26

Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης

Οι ασιατικές πόλεις μεγαλώνουν με εντυπωσιακή ταχύτητα, αλλά η στέγη δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό. Το αποτέλεσμα είναι μια βαθιά στεγαστική κρίση που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Μαρινέλλα: Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τη σπουδαία τραγουδίστρια
«Ουρανός» 28.03.26

Μαρινέλλα: Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τη σπουδαία κυρία του πενταγράμμου

Η Μαρινέλλα αφήνει πίσω της μια τεράστια καλλιτεχνική κληρονομιά που χαρίζει ζεστασία, τόσο σε όσους λάτρεψαν σα Θεό τη μουσική της, όσο και σε φίλους και συνεργάτες.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 82χρονος που είχε καταγγείλει για κακοποίηση την 77χρονη σύζυγό του
Ελλάδα 28.03.26

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 82χρονος που είχε καταγγείλει για κακοποίηση την 77χρονη σύζυγό του

Η 77χρονη είχε αθωωθεί στο δικαστήριο πριν λίγες ημέρες - Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του με τις αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύνταξη
«Δεν είχε σημασία ποιο παιδί έσωσα» – Οι γονείς θυμούνται τη φρίκη της επίθεσης σε σχολείο στη Μινάμπ
Κόσμος 28.03.26

«Δεν είχε σημασία ποιο παιδί έσωσα» – Οι γονείς θυμούνται τη φρίκη της επίθεσης σε σχολείο στη Μινάμπ

Λίγες ώρες πριν ο κόσμος μάθει για την αεροπορική επίθεση που ισοπέδωσε το σχολείο στη Μινάμπ, οι γονείς των παιδιών βρίσκονταν ήδη ανάμεσα στα συντρίμμια, ψάχνοντας τα παιδιά τους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Γιαντράν Σπλιτ – Παναθηναϊκός 19-19: Αποκλεισμός στο… φινάλε για τους «πράσινους»
Euro Cup πόλο 28.03.26

Γιαντράν Σπλιτ – Παναθηναϊκός 19-19: Αποκλεισμός στο… φινάλε για τους «πράσινους»

Δραματικός αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από τη Γιάντραν Σπλιτ στο Euro Cup του πόλο, ξανά δια... χειρός Μπούτιτς, ο οποίος ισοφάρισε σε 19-19 κι έδωσε την πρόκριση στους Κροάτες.

Σύνταξη
Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τη σπουδαία Μαρινέλλα – «Ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι»
Επικαιρότητα 28.03.26

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τη σπουδαία Μαρινέλλα – «Ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι»

Για «μία γυναίκα τολμηρή, που διεκδίκησε με πάθος το όνειρό της, διδάσκοντας όχι μόνο τέχνη, αλλά και ήθος στη σκηνή» μιλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχαιρετώντας τη Μαρινέλλα.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Περιστέρι Betsson 64-74: Σπουδαία νίκη για την 5άδα οι Περιστεριώτες (vid)
Μπάσκετ 28.03.26

ΑΕΚ – Περιστέρι Betsson 64-74: Σπουδαία νίκη για την 5άδα οι Περιστεριώτες (vid)

Μεγάλη νίκη στα Λιόσια επί της ΑΕΚ με 74-64, πέτυχε το Περιστέρι Betsson στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει θέση στην πρώτη 5άδα της Basket League. Η ομάδα του Ξανθόπουλου προηγήθηκε ακόμη και με 25π.

Σύνταξη
Στο στόχαστρο για 3,5 δεκαετίες: Η αιματοβαμμένη πρωτιά του Ισραήλ απέναντι στους δημοσιογράφους
Άλλοι δυο νεκροί 28.03.26

Στο στόχαστρο για 3,5 δεκαετίες: Η αιματοβαμμένη πρωτιά του Ισραήλ απέναντι στους δημοσιογράφους

Σήμερα το Ισραήλ σκότωσε άλλους δυο δημοσιογράφους, στον νότιο Λίβανο - Επίσημα στοιχεία αποδεικνύουν πως ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει τους περισσότερους δημοσιογράφους τα τελευταία 35 χρόνια

Σύνταξη
Όταν η Μαρινέλλα τραγουδούσε μετά τις μεγάλες νίκες του Άρη: «Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά»
Μπάσκετ 28.03.26

Όταν η Μαρινέλλα τραγουδούσε μετά τις μεγάλες νίκες του Άρη: «Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά»

Στην ιστορία έχουν μείνει οι βραδιές στο κέντρο διασκέδασης «Ακρόαμα» της Θεσσαλονίκης, όπου η Μαρινέλλα τραγουδούσε μαζί με τον Γιάννη Πάριο μετά τις μεγάλες επιτυχίες του «Αυτοκράτορα» Άρη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το τρόπαιο του Κόπα Άφρικα σε παρέλαση: Αποθεώθηκε στη Γαλλία η Σενεγάλη (vids)
Αθλητισμός & Σπορ 28.03.26

Το τρόπαιο του Κόπα Άφρικα σε παρέλαση: Αποθεώθηκε στη Γαλλία η Σενεγάλη (vids)

Στη Σενεγάλη περιμένουν την απόφαση του CAS για το πού θα καταλήξει -επισήμως- το Κόπα Άφρικα, ωστόσο δεν δείχνουν διατεθειμένοι να το αποχωριστούν. Αποθέωση στη Γαλλία για την πρωταθλήτρια Αφρικής που έδωσε φιλικό με το Περού και έπειτα παρήλασε με το τρόπαιο!

Σύνταξη
Ο Μερτς δεν βλέπει επιτυχία στον πόλεμο κατά του Ιράν – «Αν θέλατε τη βοήθειά μας, να μας ρωτούσατε εκ των προτέρων» λέει στον Τραμπ
Κόσμος 28.03.26

Ο Μερτς δεν βλέπει επιτυχία στον πόλεμο κατά του Ιράν – «Αν θέλατε τη βοήθειά μας, να μας ρωτούσατε εκ των προτέρων» λέει στον Τραμπ

Ο Φρίντριχ Μερτς επικρίνει τις ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής τους.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Βόλεϊ 28.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για τον δεύτερο ημιτελικό των play offs της Volley League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;
Νέα εποχή; 28.03.26

Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;

Ενώ η Δύση παλεύει με τον πληθωρισμό, ένα κολοσσιαίων διαστάσεων οικονομικό πείραμα έχει ήδη ξεκινήσει και μοιάζει έτοιμο να ανατρέψει τις παγκόσμιες βιομηχανικές ισορροπίες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

