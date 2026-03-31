Ευαγγελία Δομάζου: Η Μαρινέλλα πάει να βρει τη μητέρα μου Βίκυ Μοσχολιού

Πλήθος κόσμου προσέρχεται την Τρίτη για την εξόδιο ακολουθία που τελείται στη Μητρόπολη για τη Μαρινέλλα, όπου η σορός της τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα.

Μεταξύ των καλλιτεχνών, των συγγενών και των φίλων της τραγουδίστριας, η Ευαγγελία Δομάζου, κόρη της αείμνηστης Βίκυς Μοσχολιού, θυμήθηκε τις πρόβες τους από τα παιδικά της χρόνια.

«Θυμάμαι πολλές ιστορίες» είπε συγκινημένη στο in η Ευαγγελία Δομάζου, μιλώντας για τη Μαρινέλλα.

«Όταν ήταν στη Θεσσαλονίκη με τη μητέρα μου και κάνανε πρόβες, εγώ πήγαινα μαζί τους γιατί μου άρεσε. Όταν την είδα ήταν καλοκαίρι. Μπαίνει μέσα με μια φούστα κόκκινη και κάνει την κίνηση με το χέρι της. Την κοίταγα και δεν μπορούσα να πάρω τα μάτια μου από πάνω της» διηγήθηκε για τη σπουδαία Μαρινέλλα.

«Τώρα πάει να βρει τη μητέρα μου», είπε.

<br />

Η Μητρόπολη έχει κατακλυστεί από στεφάνια, τα οποία έστειλαν μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ Προεδρεύτικη Συμμαχία και ο γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Γιώργος Νταλάρας και Χάρις Αλεξίου θα εκφωνήσουν επικήδειους για τη Μαρινέλλα τιμώντας τη ζωή και την πορεία της σπουδαίας ερμηνεύτριας.

Η τελετή της ταφής θα πραγματοποιηθεί αργότερα σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η Άντζελα Δημητρίου, η Βάσω Καζαντζίδη, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Αντώνης Ρέμος, η Τάνια Τσανακλίδου και ο Γιώργος Μαργαρίτης είναι μερικοί από τους καλλιτέχνες που προσήλθαν στη Μητρόπολη.

Παρακολουθήστε live τις εξελίξεις στην κηδεία της σπουδαίας Μαρινέλλας.