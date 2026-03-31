«Έσβησες στον βωμό του Ηρωδείου» – Δακρυσμένη η Χάρις Αλεξίου στον επικήδειο για την Μαρινέλλα

«Άφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρωδείου. Εκεί διάλεξες να τραγουδήσεις ακαπέλα το μεγάλο αντί σου» είπε δακρυσμένη η Χάρις Αλεξίου εκφωνώντας επικήδειο για τη Μαρινέλλα στη Μητρόπολη Αθηνών.

«Σήμερα κάνω κάτι που ποτέ δεν είχα φανταστεί πως θα κάνω. Στην πρώτη μου ακρόαση πέρασα με δικό σου τραγούδι. Και τώρα καλέστηκα από το παιδί σου να μιλήσω για τις χάρες σου μπροστά σου» είπε ο Χάρις Αλεξίου με τρεμάμενη φωνή.

«Για όσους συνεργάστηκαν μαζί σου, ήσουν δώρο μεγάλης αξίας. Μας πλούτισες με μεγάλες αναμνήσεις κυρά μου, το καταλαβαίνεις;».

«Όλη η Ελλάδα μιλά για σένα» δήλωσε η κ. Αλεξίου για τη συνάδελφο που γνώριζε από παλιά. Στο τελευταίο αντίο, είπε, ήρθαν όχι μόνο οι συνάδελφοι τραγουδιστές, αλλά και οι συνάδελφοι ηθοποιοί, οι δημοσιογράφοι, οι μοδίστρες που δούλεψαν μαζί της και «όλος ο πολιτικός κόσμος της χώρας».

Τον λόγο για έναν δεύτερο επικήδειο πήρε στη συνέχεια ο Γιώργος Νταλάρας.

Από το πρωί της Τρίτης, η σορός της τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι δίπλα από τη Μητρόπολη, πριν από την εξόδιο ακολουθία που ξεκίνησε στις 2 το μεσημέρι.

Ο χώρος είχε κατακλυστεί από στεφάνια, τα οποία έστειλαν μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ Προεδρεύτικη Συμμαχία και ο γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Η τελετή της ταφής θα πραγματοποιηθεί αργότερα σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Ο επικήδειος της Χάρις Αλεξίου για τη Μαρινέλλα

«Μέσα στη γλύκα του φθινοπώρου, στις 25 Σεπτεμβρίου 2024, πάνω στην ωραιότερη σκηνή της χώρας, στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, το Ηρώδειο, εκεί που κάθε Έλληνας και ξένος καλλιτέχνης ποθεί να εμφανιστεί, στη σκιά της Ακρόπολης, στη σκιά του Παρθενώνα, εκεί διάλεξες Μαρινέλλα αρχόντισσά μας, να τραγουδήσεις ακαπέλα το μεγάλο αντίο σου. Άφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρωδείου. Έκλεισες τα μάτια σου και δεν μας ξανατραγούδησες. Και ας χτυπούσε ακόμα η καρδιά σου.

Ο κόσμος που σε λάτρεψε, όμως δεν σε άφηνε να φύγεις. Δεν σου επέτρεπε να τον αφήσεις. Περίμενε να επιστρέψεις, γιατί έτσι τον είχες μάθει να παίζεις μαζί του. Με τα πήγαινε έλα σου. Όλη η Ελλάδα μιλάει για σένα και οι τραγουδιστές της χώρας είναι εδώ να σε τιμήσουν. Κι όχι μόνο οι συνάδελφοί σου, οι τραγουδιστές, αλλά οι συνάδελφοί σου, οι ηθοποιοί, οι σκηνοθέτες σου, οι συγγραφείς σου, οι μουσικοί σου, οι ηχολήπτες σου, οι φωτιστές, οι χορευτές, οι παραγωγοί, οι μόδιστροι, οι μακιγιέρ, οι κομμωτές, οι δημοσιογράφοι και όλος ο πολιτικός κόσμος της χώρας. Μιλά για σένα όλος ο Ελληνισμός που κατοικεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Και που τον κατέκτησες κι αυτόν», είπε η Χαρούλα Αλεξίου στον επικήδειο.

«Μιλάμε λόγια αληθινά, λατρευτικά. Σε λένε εμβληματική τραγουδίστρια. Πολλοί σε λένε μάνα, σε λένε φίλη, σε λένε εξαιρετική συνάδελφο, σε λένε γενναιόδωρη, δασκάλα, αιώνια φωνή, γυναίκα με τσαγανό. Μιλάνε για το χιούμορ σου, το νοιάξιμό σου για τους αδύναμους και την ευγνωμοσύνη που νιώθουν όσοι σε γνώρισαν και οι νεότεροι για όσα τους δίδαξες. Ένας φίλος είπε “Όποιον δεν τον αγκάλιασε η Μαρινέλλα και όποιον δεν του έσφιξε το χέρι, τίποτα δεν ένιωσε από την αγάπη της”. Το φως σου το λάβαμε όμως και από μεγάλες αποστάσεις.

Μαρινέλλα μου, καπετάνισσα. Αυτή η φωνή από πια κρυστάλλινη πηγή γεννήθηκε. Σήμερα κάνω κάτι που δεν είχα ποτέ φανταστεί πως θα κάνω. Στην πρώτη μου ακρόαση πέρασα με δικό σου τραγούδι. Και τώρα καλέστηκα ως το παιδί σου να μιλήσω για τις χάρες σου εδώ μπροστά σου και μπροστά σε τόσους αγαπημένους σου που έχετε ζήσει και έχετε μοιραστεί πολλά περισσότερα. Για όσους συνεργαστήκαμε μαζί σου, ήσουνα δώρο μεγάλης αξίας. Μας πλούτισες με πολύτιμες αναμνήσεις, κυρά μου. Το καταλαβαίνεις; Θυμάμαι το αφιέρωμά μας στη Βίκυ Μοσχολιού. Ήμασταν 10 τραγουδίστριες και σε είχαμε κορυφαία. Πόσο όμορφη ήσουνα! Σε θυμάμαι στην τελετή των Ολυμπιακών Αγώνων να ανοίγεις τα χέρια σου σαν να ήθελες να πετάξεις. Και εκεί κορυφαία, κορυφαία και άλλοτε ταπεινή. Έκανα μια γιορτή στο σπίτι μου μια μέρα και θυμάμαι πως μπήκες μέσα σαν βασίλισσα φορώντας μια χρυσή χάρτινη κορώνα και κρατούσες για μένα ένα πλαστικό διάδημα, γιατί θα ήμουν η πριγκίπισσα σου.

Στις φωνές αγκαλιαστήκαμε και γελάσαμε πολύ. Στα χέρια σου για λίγο.

Και όλοι έτσι θέλουμε να σε θυμόμαστε. Να γελάς με αυτή την κρυστάλλινη φωνή και να είσαι η βασίλισσά μας. Γιατί σου άρεσε πολύ να γελάς Μαρινέλλα. Να γελάς, να κουβεντιάζεις, να τραγουδάς και να αγαπάς, να αγαπάς πολύ».