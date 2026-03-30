Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές της Τεχεράνης – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ

Πληθαίνουν τα σενάρια χερσαίας επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν με τον Τραμπ να δηλώνει στους Financial Times ότι θέλει να «πάρει το πετρέλαιο της χώρας» και να επαναλαμβάνει τα περί κατάληψης του Χαργκ, την ώρα που χιλιάδες επιπλέον αμερικανοί στρατιώτες φτάνουν στην περιοχή.

Εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη ενώ ο Νετανιάχου έδωσε διαταγή στις IDF να καταλάβουν περισσότερα εδάφη στο νότιο Λίβανο, όπου ένας κυανόκρανος του ΟΗΕ σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά όταν ένα βλήμα άγνωστης προέλευσης χτύπησε τη βάση τους.

Το Κουβέιτ αναφέρει ότι ένας Ινδός εργάτης σκοτώθηκε σε ιρανική επίθεση εναντίον σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης, ενώ το Μπαχρέιν, η Ιορδανία, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναφέρουν ότι αναχαίτισαν drones και πυραύλους.

