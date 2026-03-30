UNIFIL: Συνεχίζονται οι απώλειες κυανόκρανων στον Λίβανο – Τρεις συνολικά οι νεκροί
Τρεις στρατιώτες της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ έχουν χάσει τη ζωή τους στον Λίβανο, έπειτα από την έναρξη της ισραηλινής επιχείρησης κατά της Χεζμπολάχ.
Η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο, UNIFIL, ανακοίνωσε ότι έχουν σκοτωθεί δύο κυανόκρανοι στο νότο της χώρας, όπου είναι σε εξέλιξη τη ισραηλινή εκστρατεία κατά της Χεζμπολάχ.
Μαζί με τον Ινδονήσιο κυανόκρανο που σκοτώθηκε την Κυριακή, συνολικά τρεις στρατιώτες του ΟΗΕ έχουν χάσει τη ζωή τους στην περιοχή.
«Δύο στρατιώτες της UNIFIL σκοτώθηκαν τραγικά στο νότιο Λίβανο από έκρηξη άγνωστης προέλευσης που κατέστρεψε το όχημά τους κοντά στο Bani Hayyan. Ένας τρίτος τραυματίστηκε σοβαρά και ένας τέταρτος τραυματίστηκε», σύμφωνα με ανακοίνωση της UNIFIL, η οποία ανέφερε ότι διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.
«Αυτό είναι το δεύτερο θανατηφόρο περιστατικό τις τελευταίες 24 ώρες», πρόσθεσε η δήλωση, αναφερόμενη στον θάνατο ενός Ινδονήσιου ειρηνευτή που σκοτώθηκε την Κυριακή από βλήμα άγνωστης προέλευσης στην περιοχή των συνόρων.
ΟΗΕ: Ίσως είναι εγκλήματα πολέμου
Σχολιάζοντας τους θανάτους των τριών κυανόκρανων, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ανέφερε ότι ενδέχεται να αποτελούν εγκλήματα πολέμου.
Συγκεκριμένα, ο κ. Γκουτέρες προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις στον Λίβανο ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου και δήλωσε ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν.
Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του Γκουτέρες, Στεφάν Ντουζαρίκ, επισημαίνει: «Οι επιθέσεις κατά ειρηνευτικών δυνάμεων αποτελούν σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του ψηφίσματος 1701 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας και ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου. Οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν».
Μαδρίτη: «Ξεπεράστηκε η νέα κόκκινη γραμμή»
Την ίδια ώρα, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ καταδίκασε την πρώτη απώλεια, του Ινδονήσιου κυανόκρανου έπειτα από έκρηξη την Κυριακή.
«Η Ισπανία καταδικάζει έντονα αυτά τα γεγονότα. Απαιτεί να διευκρινιστεί η προέλευση του βλήματος. Και καλεί την ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει τις εχθροπραξίες», έγραψε ο Σάντσεθ στο X.
Οι επιθέσεις σε ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ αποτελούν «αδικαιολόγητη επιθετικότητα εναντίον ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας», πρόσθεσε.
