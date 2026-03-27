Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προειδοποιεί για πραγματικό κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής στον Λίβανο
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ εκτιμά ότι, από τις 2 Μαρτίου, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι - ένας στους πέντε κατοίκους του Λιβάνου - έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους
Η κατάσταση στον Λίβανο είναι «άκρως ανησυχητική» και ο κίνδυνος μιας «ανθρωπιστικής καταστροφής» είναι «πραγματικός», προειδοποίησε την Παρασκευή η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), εκφράζοντας ανησυχία για τους άνω του ενός εκατομμυρίου εκτοπισμένους σε όλη τη χώρα.
«Βλέπουμε μια ανθρωπιστική κρίση επί τόπου στον Λίβανο που κλιμακώνεται ανησυχητικά», δήλωσε η αντιπρόσωπος της UNHCR για τον Λίβανο, Καρολίνα Λίντχολμ Μπίλινγκ, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης με δημοσιογράφους στην Γενεύη.
«Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ανησυχητική και ο κίνδυνος ανθρωπιστικής καταστροφής είναι υπαρκτός», πρόσθεσε.
Η UNHCR εκτιμά ότι, από τις 2 Μαρτίου, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι – ένας στους πέντε κατοίκους του Λιβάνου – έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
«Περισσότεροι από 136.000 εκτοπισμένοι στεγάζονται σε 660 κοινοτικά καταφύγια, κυρίως σχολεία, τα οποία είναι σε μεγάλο βαθμό υπερπλήρη», τόνισε η Λίντχολμ Μπίλινγκ, προσθέτοντας πως «ακόμα και εκτοπισμένοι, οι άνθρωποι δεν αισθάνονται πλέον ασφαλείς».
«Οικογένειες ζουν υπό διαρκή φόβο και ψυχολογικές επιπτώσεις, ειδικά σε παιδιά θα γίνουν αισθητές πολύ μετά το τέλος της τρέχουσας σύγκρουσης», προειδοποίησε.
Ο Λίβανος ενεπλάκη στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ, υποστηριζόμενη από την Τεχεράνη, άρχισε να εκτοξεύει πυραύλους κατά του Ισραήλ, σε αντίποινα για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
Στο νότιο Λίβανο, η καταστροφή στρατηγικών γεφυρών από το Ισραήλ έχει απομονώσει περισσότερους από 150.000 ανθρώπους και έχει περιορίσει σοβαρά την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια, συμπλήρωσε η Λίντχολμ Μπίλινγκ.
Η πρώτη ανθρωπιστική βοήθεια δια ξηρά από τον ΠΟΥ
Από την πλευρά του, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), που αντιμετωπίζει προβλήματα από αέρος και θαλάσσης στη μεταφορά υλικού στο κέντρο υλικοτεχνικής υποστήριξης έκτακτης ανάγκης στο Ντουμπάι, ανακοίνωσε ότι απέστειλε την πρώτη του ανθρωπιστική εφοδιοπομπή δια ξηράς στον Λίβανο.
Η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) ανέφερε ότι ο Ερυθρός Σταυρός του Λιβάνου διένειμε βοήθεια σε νοικοκυριά, όπως κουβέρτες, στρώματα, γεύματα, ψωμί και πόσιμο νερό.
Ο εκπρόσωπος της IFRC, Τομάσο Ντέλα Λόνγκα, δήλωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός του Λιβάνου (CRL) είναι ο κύριος πάροχος υπηρεσιών ασθενοφόρων και έχει εφαρμόσει ένα σχέδιο επείγουσας μετάγγισης αίματος για να διασφαλίσει τη συνεχή παροχή αίματος σε νοσοκομεία.
«Μεταξύ 2 και 23 Μαρτίου, ομάδες του CRL πραγματοποίησαν 2.754 αποστολές ασθενοφόρων και 11 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε αστικές περιοχές», διευκρίνισε, προσθέτοντας ότι ένας εθελοντής της CRL σκοτώθηκε και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια αποστολών ασθενοφόρων.
