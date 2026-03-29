Περισσότερους από 1.200 νεκρούς θρηνεί ο Λίβανος – Το Ισραήλ κινείται για την κατοχή του νοτίου μέρους της χώρας
Το υπουργείο Υγείας της Βηρυτού ανακοίνωσε πως οι νεκροί έφθασαν τις 1.238 από την επανέναρξη του πολέμου, την ίδια στιγμή ο Νετανιάχου θέλει να δημιουργήσει «ζώνη ασφαλείας» στο νότιο Λίβανο
Τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στον Λίβανο έχουν σκοτώσει 1.238 ανθρώπους από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, ανάμεσά τους 124 παιδιά, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας.
Μόνο το Σάββατο και την Κυριακή σκοτώθηκαν 49 άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο. Μεταξύ αυτών, δέκα διασώστες και τρεις δημοσιογράφοι.
Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν επίσης εκτοπιστεί λόγω των βομβαρδισμών και των εντολών εκκένωσης περιοχών του ισραηλινού στρατού.
מהצהרתי מפיקוד צפון:
הנחיתי כעת להרחיב עוד יותר את רצועת הביטחון הקיימת. אנחנו נחושים לשנות את המצב בצפון מיסודו ולהחזיר את הביטחון לתושבי הצפון.
לא נשלים עם מציאות של איום מתמשך על יישובינו ואזרחינו. נמשיך לפעול בעוצמה, בנחישות ובאחריות עד שנשיג את המטרה.
pic.twitter.com/4AUUV71ZGa
— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 29, 2026
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου διατάσσει τον στρατό να «επεκτείνει τη ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να «επεκτείνει τη ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο, όπου διεξάγει επιχειρήσεις εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.
«Στον Λίβανο, μόλις διέταξα την περαιτέρω επέκταση της υπάρχουσας ζώνης ασφαλείας προκειμένου να εξουδετερωθεί οριστικά η απειλή εισβολής και να απομακρυνθούν από τα σύνορα τα πυρά αντιαρματικών πυραύλων», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του από τη Βόρεια Διοίκηση, ενώ υποσχέθηκε ότι θα αλλάξει ριζικά η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή.
«Είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε ριζικά την κατάσταση στον βορρά», τόνισε προσθέτοντας ότι στόχος της απόφασης είναι η ενίσχυση της ασφάλειας του Ισραήλ κατά μήκος των βόρειων συνόρων, εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων κατά μήκος των βόρειων συνόρων του Ισραήλ, όπου οι διασυνοριακές εχθροπραξίες εγείρουν φόβους για ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση.
