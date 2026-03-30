Η λεγόμενη προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά) ανακοίνωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Δευτέρα ότι έκρηξη βλήματος άγνωστης προέλευσης σκότωσε κυανόκρανό της στον νότιο Λίβανο (στη φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Χ, δύναμη κυανοκράνων).

Κυανόκρανος σκοτώθηκε από έκρηξη βλήματος, ενώ «άλλος ένας τραυματίστηκε» και βρίσκεται σε «κρίσιμη» κατάσταση

BREAKING: UNIFIL says peacekeeper killed when projectile hit southern Lebanon position 🔴 LIVE updates: https://t.co/T3mxPNaazV pic.twitter.com/MPi9OB521l — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 29, 2026

«Ενα μέλος της ειρηνευτικής δύναμης έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο χθες βράδυ όταν βλήμα εξερράγη σε θέση της FINUL κοντά στην Αντσίτ αλ Κουσάιρ», στον νότιο Λίβανο, όπου διεξάγονται εχθροπραξίες ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, ενώ «άλλος ένας τραυματίστηκε» και βρίσκεται σε «κρίσιμη» κατάσταση, ανέφερε η δύναμη του ΟΗΕ.

A peacekeeper was tragically killed last night when a projectile exploded in a UNIFIL position near Adchit Al Qusayr. Another was critically injured. No one should ever lose their life serving the cause of peace. — UNIFIL (@UNIFIL_) March 29, 2026

Εγκλημα πολέμου

«Δεν γνωρίζουμε την προέλευση του βλήματος» ως αυτό το στάδιο «και διενεργούμε έρευνα για να εξακριβώσουμε όλες τις περιστάσεις», πρόσθεσε η διοίκηση της δύναμης, που θύμισε ότι εσκεμμένες επιθέσεις εναντίον μελών της αποτελούν εγκλήματα πολέμου δυνάμει του διεθνούς δικαίου.

Πηγή: ΑΠΕ