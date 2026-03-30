Ο πόλεμος καθηλώνει τα αεροπλάνα – Αλλαγές και ακυρώσεις στις διεθνείς πτήσεις

Ένα μήνα μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, αρκετές από τις επιπτώσεις των συγκρούσεων δεν έχουν περιοριστεί.

Πέρα από την πρώτη που είναι η ακρίβεια στις τιμές των καυσίμων, επηρεάζονται επίσης αρκετές κατηγορίες της εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω της απόφασης του Ιράν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ.

Ακόμα μια δραστηριότητα που επηρεάζεται σημαντικά από τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή είναι οι πτήσεις, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται, με ορισμένους προορισμούς να έχουν δεχθεί χτυπήματα από το Ιράν, λόγω της σχέσης τους με τις ΗΠΑ.

Για το λόγο αυτό, αρκετές χώρες όταν ξεκίνησαν οι συγκρούσεις πραγματοποίησαν πτήσεις επαναπατρισμού για τους πολίτες που διέμεναν στη Μέση Ανατολή.

Ακυρώνονται πτήσεις, μειώνονται δρομολόγια

Τα παγκόσμια αεροπορικά ταξίδια παραμένουν σοβαρά διαταραγμένα, με πολλούς ανθρώπους να μην μπορούν ακόμη να πετάξουν προς προγραμματισμένους προορισμούς, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν έχει αναγκάσει το κλείσιμο μεγάλων κόμβων της Μέσης Ανατολής, όπως το Ντουμπάι, η Ντόχα και το Άμπου Ντάμπι.

Παρακάτω παρατίθενται μερικές από τις μεγάλες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες που έχουν ακυρώσει πτήσεις ή έχουν μειώσει σημαντικά τα προγράμματά τους:

Air Canada

Ο καναδικός αερομεταφορέας ακύρωσε όλες τις πτήσεις προς Τελ Αβίβ και Ντουμπάι μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου.

Air France/KLM

Η Air France ακύρωσε πτήσεις προς Τελ Αβίβ και Βηρυτό μέχρι τις 4 Απριλίου και πτήσεις προς Ντουμπάι και Ριάντ μέχρι τις 31 Μαρτίου, καθώς και μια αναχώρηση από το Ντουμπάι την 1η Απριλίου.

Η KLM ανέστειλε τις πτήσεις προς Τελ Αβίβ, Ριάντ, Νταμάμ και Ντουμπάι μέχρι τις 17 Μαΐου.

Delta

Ο αμερικανικός αερομεταφορέας ακύρωσε τις πτήσεις του Νέα Υόρκη-Τελ Αβίβ και καθυστέρησε την επανεκκίνηση της διαδρομής Ατλάντα-Τελ Αβίβ μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου. Ανέφερε ότι η έναρξη της διαδρομής Βοστώνη-Τελ Αβίβ, που είχε προγραμματιστεί για τα τέλη Οκτωβρίου, είχε αναβληθεί μέχρι νεωτέρας.

El Al Israel Airlines

Ο ισραηλινός αερομεταφορέας αναφέρει ότι οι πτήσεις των πελατών που σχεδίαζαν να αναχωρήσουν από το Ισραήλ έως τις 11 Απριλίου ακυρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών πτήσεων επιστροφής. Η αεροπορική εταιρεία εκτελεί περιορισμένο αριθμό πτήσεων προς διάφορους βασικούς προορισμούς.

Emirates

Η αεροπορική εταιρεία των ΗΑΕ αναφέρει ότι λειτουργεί μειωμένο πρόγραμμα πτήσεων μετά από μερικό άνοιγμα του περιφερειακού εναέριου χώρου.

Όμιλος Lufthansa

Οι Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways και Edelweiss έχουν αναστείλει τις πτήσεις προς Ντουμπάι και Τελ Αβίβ έως τις 31 Μαΐου και προς Άμπου Ντάμπι, Αμμάν, Βηρυτό, Νταμάμ, Ριάντ, Ερμπίλ, Μουσκάτ και Τεχεράνη έως τις 24 Οκτωβρίου. Αυτές οι ακυρώσεις ισχύουν και για την Lufthansa Cargo, εκτός από την αναστολή του Τελ Αβίβ, η οποία θα διαρκέσει έως τις 30 Απριλίου.

Qatar Airways

Ο αερομεταφορέας του Κατάρ αναφέρει ότι αυξάνει σταδιακά τις πτήσεις του από και προς τη Ντόχα με πρόσθετη συχνότητα πτήσεων σε περισσότερους από 90 προορισμούς.

Turkish Airlines

Ο τουρκικός αερομεταφορέας έχει ακυρώσει τις περισσότερες πτήσεις στη Μέση Ανατολή έως τα τέλη Μαρτίου.