Ιράν: Αναστέλλονται οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι έπειτα από επιδρομή drones
Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ντουμπάι ανακοίνωσε «την προσωρινή αναστολή των πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο», έπειτα από επιδρομή drones στα ΗΑΕ.
- Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών
- Συγκλονίζουν τα λόγια του αυτόπτη μάρτυρα του τροχαίου με θύμα 63χρονο έξω από τη Βουλή – Βίντεο ντοκουμέντο
- Γιορτή σήμερα 16 Μαρτίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Πέντε συλλήψεις για οπαδικό επεισόδιο στον Άγιο Δημήτριο – Βρέθηκαν σφαίρες και 300.000 ευρώ
Οι πτήσεις ανεστάλησαν προσωρινά σήμερα Δευτέρα στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ανακοίνωσαν οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς σε δεξαμενή καυσίμων οφειλόμενης σε «συμβάν συνδεόμενο με drone» (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).
«Προσωρινή αναστολή των πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι προληπτικά» για την «ασφάλεια όλων των επιβατών»
«Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ντουμπάι ανακοινώνει την προσωρινή αναστολή των πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι προληπτικά, για να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των επιβατών και του προσωπικού», ανέφεραν οι αρχές του εμιράτου μέσω X.
Πρόσθεσαν πως η πυρκαγιά έχει τεθεί «υπό έλεγχο» και δεν έχει «καταγραφεί» κανένας τραυματισμός.
All flights to and from Dubai have been temporarily suspended.
Please do not go to the airport.
Emirates will share updates when available. We would like to thank our customers for their understanding and patience.
The safety of our passengers and crew is our highest priority… pic.twitter.com/m5eIloT2wk
— Emirates Support (@EmiratesSupport) March 16, 2026
Νωρίτερα, οι αρχές του Ντουμπάι είχαν ανακοινώσει ότι ξέσπασε πυρκαγιά εξαιτίας «συμβάντος συνδεόμενου με drone» στην περιοχή όπου βρίσκεται το διεθνές αεροδρόμιο του εμιράτου.
Πυρκαγιά
«Οι αρχές επεμβαίνουν αυτήν τη στιγμή μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς προκληθείσας από συμβάν συνδεόμενο με drone στην περιοχή του διεθνούς αεροδρομίου του Ντουμπάι. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πάντων», ανέφεραν μέσω X
Και διευκρίνισαν ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα σε κράτη του Κόλπου σε αντίποινα για τον πόλεμο που εξαπέλυσαν εναντίον του οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου.
Πηγή: ΑΠΕ
- Ιράν: Συζητά με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, δηλώνει ο Τραμπ, αλλά δεν είναι «έτοιμο» να κλείσει συμφωνία
Ιράν: Αναστέλλονται οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι έπειτα από επιδρομή drones
- Κούβα: «Θέλει» να κλείσει συμφωνία με τις ΗΠΑ και αυτό θα γίνει «πολύ σύντομα», λέει ο Τραμπ
- Μέση Ανατολή: Κατάπαυση του πυρός ζητά ο πάπας Λέων – «Ας ξαναρχίσει ο διάλογος»
- Πετρέλαιο: Οι τιμές παραμένουν υψηλές, αλλά δεν παρουσιάζουν τις απότομες ανόδους των τελευταίων ημερών
- Καζακστάν: Εγκρίθηκε σε δημοψήφισμα το νέο, αμφιλεγόμενο Σύνταγμα της χώρας
- Ο Τραμπ ζητά βοήθεια από την Κίνα και πιέζει το ΝΑΤΟ να συμμετάσχει στο άνοιγμα του Ορμούζ
- Η κυβέρνηση του Ιράν ανακοίνωσε αύξηση 60% στον κατώτατο μισθό
