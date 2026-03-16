Οι πτήσεις ανεστάλησαν προσωρινά σήμερα Δευτέρα στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ανακοίνωσαν οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς σε δεξαμενή καυσίμων οφειλόμενης σε «συμβάν συνδεόμενο με drone» (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ντουμπάι ανακοινώνει την προσωρινή αναστολή των πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι προληπτικά, για να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των επιβατών και του προσωπικού», ανέφεραν οι αρχές του εμιράτου μέσω X.

Πρόσθεσαν πως η πυρκαγιά έχει τεθεί «υπό έλεγχο» και δεν έχει «καταγραφεί» κανένας τραυματισμός.

All flights to and from Dubai have been temporarily suspended. Please do not go to the airport. Emirates will share updates when available. We would like to thank our customers for their understanding and patience. The safety of our passengers and crew is our highest priority… pic.twitter.com/m5eIloT2wk — Emirates Support (@EmiratesSupport) March 16, 2026

Νωρίτερα, οι αρχές του Ντουμπάι είχαν ανακοινώσει ότι ξέσπασε πυρκαγιά εξαιτίας «συμβάντος συνδεόμενου με drone» στην περιοχή όπου βρίσκεται το διεθνές αεροδρόμιο του εμιράτου.

Πυρκαγιά

«Οι αρχές επεμβαίνουν αυτήν τη στιγμή μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς προκληθείσας από συμβάν συνδεόμενο με drone στην περιοχή του διεθνούς αεροδρομίου του Ντουμπάι. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πάντων», ανέφεραν μέσω X

Και διευκρίνισαν ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα σε κράτη του Κόλπου σε αντίποινα για τον πόλεμο που εξαπέλυσαν εναντίον του οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ