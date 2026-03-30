Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Αγίου Διονυσίου στον Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση παρεμβάσεων για τη βελτίωση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου της πόλης, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκαν χθες, παρουσία του αρμόδιου Αντιδημάρχου οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Αγίου Διονυσίου, έναν από τους πλέον επιβαρυμένους κυκλοφοριακά δρόμους του Πειραιά, λόγω της άμεσης σύνδεσής του με το λιμάνι και της αυξημένης διέλευσης οχημάτων.

Η παρέμβαση αυτή, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα του Δήμου από ίδιους πόρους για τη συντήρηση και αναβάθμιση βασικών οδικών αρτηριών, με έμφαση σε σημεία υψηλής κυκλοφορίας, όπου καταγράφεται αυξημένη φθορά του οδοστρώματος.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, βελτιώθηκαν σημαντικά οι συνθήκες κυκλοφορίας, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ασφάλεια οδηγών και πεζών, συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία της ευρύτερης περιοχής.

«Συνεχίζουμε με αμείωτους ρυθμούς τις ασφαλτοστρώσεις και τις τεχνικές παρεμβάσεις»

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Η ολοκλήρωση των εργασιών ασφαλτόστρωσης στην οδό Αγίου Διονυσίου αποτελεί μία ακόμη σημαντική παρέμβαση στο πλαίσιο του συνολικού μας σχεδιασμού για ένα σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικό οδικό δίκτυο στον Πειραιά.

Πρόκειται για έναν δρόμο ιδιαίτερης σημασίας, με αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο, που εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες οδηγούς, επαγγελματίες και επισκέπτες, λόγω της άμεσης σύνδεσής του με το λιμάνι και γι’ αυτό δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι εργασίες να γίνουν κατά τις νυχτερινές ώρες, περιορίζοντας την όχληση.

Ως Δημοτική Αρχή, δίνουμε προτεραιότητα σε έργα που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών και συμβάλλουν στην αναβάθμιση της πόλης μας. Οι παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο δεν είναι αποσπασματικές, αλλά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα με ίδιους πόρους του δήμου που υλοποιούμε με συνέπεια και σχέδιο.

Συνεχίζουμε με αμείωτους ρυθμούς τις ασφαλτοστρώσεις και τις τεχνικές παρεμβάσεις σε όλες τις γειτονιές του Πειραιά, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, την ομαλή κυκλοφορία και τη δημιουργία μιας πόλης πιο λειτουργικής και φιλικής για όλους».

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αντώνης Μοραντζής, δήλωσε:

«Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Αγίου Διονυσίου υλοποιήθηκαν στοχευμένα και βάσει του συνολικού σχεδιασμού του έργου των ασφαλτοστρώσεων, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν δρόμο με ιδιαίτερα αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο. Οι παρεμβάσεις συνεχίζονται για τη συνολική αναβάθμιση του οδικού δικτύου, την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων και τη βελτίωση της καθημερινότητας της πόλης μας».