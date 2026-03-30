Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Αγίου Διονυσίου στον Πειραιά
Αναβαθμίζονται οι δρόμοι του Πειραιά με συνεχείς παρεμβάσεις από την Δημοτική Αρχή.
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο δικαστήριο ο «Φραπές» – Αναβλήθηκε η δίκη για τον Οκτώβριο
- Εμφανίστηκε στα δικαστήρια ο δεύτερος φίλος του Κλεομένη που ήταν παρών στη δολοφονία του
- Εννέα πρόσωπα στέλνει στο εδώλιο η πρώτη απόφαση για τις υποκλοπές
- Την ενοχή του πρώην «Σπαρτιάτη» Φλώρου ζητά ο εισαγγελέας για βιαιοπραγία σε βάρος βουλευτή της Ελληνικής Λύσης
Ο Δήμος Πειραιά συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση παρεμβάσεων για τη βελτίωση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου της πόλης, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκαν χθες, παρουσία του αρμόδιου Αντιδημάρχου οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Αγίου Διονυσίου, έναν από τους πλέον επιβαρυμένους κυκλοφοριακά δρόμους του Πειραιά, λόγω της άμεσης σύνδεσής του με το λιμάνι και της αυξημένης διέλευσης οχημάτων.
Η παρέμβαση αυτή, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα του Δήμου από ίδιους πόρους για τη συντήρηση και αναβάθμιση βασικών οδικών αρτηριών, με έμφαση σε σημεία υψηλής κυκλοφορίας, όπου καταγράφεται αυξημένη φθορά του οδοστρώματος.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών, βελτιώθηκαν σημαντικά οι συνθήκες κυκλοφορίας, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ασφάλεια οδηγών και πεζών, συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία της ευρύτερης περιοχής.
«Συνεχίζουμε με αμείωτους ρυθμούς τις ασφαλτοστρώσεις και τις τεχνικές παρεμβάσεις»
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:
«Η ολοκλήρωση των εργασιών ασφαλτόστρωσης στην οδό Αγίου Διονυσίου αποτελεί μία ακόμη σημαντική παρέμβαση στο πλαίσιο του συνολικού μας σχεδιασμού για ένα σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικό οδικό δίκτυο στον Πειραιά.
Πρόκειται για έναν δρόμο ιδιαίτερης σημασίας, με αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο, που εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες οδηγούς, επαγγελματίες και επισκέπτες, λόγω της άμεσης σύνδεσής του με το λιμάνι και γι’ αυτό δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι εργασίες να γίνουν κατά τις νυχτερινές ώρες, περιορίζοντας την όχληση.
Ως Δημοτική Αρχή, δίνουμε προτεραιότητα σε έργα που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών και συμβάλλουν στην αναβάθμιση της πόλης μας. Οι παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο δεν είναι αποσπασματικές, αλλά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα με ίδιους πόρους του δήμου που υλοποιούμε με συνέπεια και σχέδιο.
Συνεχίζουμε με αμείωτους ρυθμούς τις ασφαλτοστρώσεις και τις τεχνικές παρεμβάσεις σε όλες τις γειτονιές του Πειραιά, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, την ομαλή κυκλοφορία και τη δημιουργία μιας πόλης πιο λειτουργικής και φιλικής για όλους».
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αντώνης Μοραντζής, δήλωσε:
«Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Αγίου Διονυσίου υλοποιήθηκαν στοχευμένα και βάσει του συνολικού σχεδιασμού του έργου των ασφαλτοστρώσεων, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν δρόμο με ιδιαίτερα αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο. Οι παρεμβάσεις συνεχίζονται για τη συνολική αναβάθμιση του οδικού δικτύου, την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων και τη βελτίωση της καθημερινότητας της πόλης μας».
- Ενοίκια: Τέλος τα μετρητά για την πληρωμή από 1η Απριλίου
- Η Τότεναμ κάνει «all in» για τον Ντε Τσέρμπι
- Στην Φιλανδία για τεχνογνωσία ο Δήμος Φυλής
- Το «Markos by Night» σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης με την παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά»
- Πώς ένας αρχαίος λαός σφυρηλάτησε ένα πεσμένο αστέρι σε όπλο
- Σίγουρος ο Αντσελότι: «Η Ιταλία θα είναι στο Μουντιάλ»
- «Μια νύχτα μόνο» στο MEGA – Όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο
- Μανώλης Γλέζος: Ένα μικρό σημάδι για μια μεγάλη πράξη
