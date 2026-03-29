Συγκλονίζει συνάδελφος του 54χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό το απόγευμα του Σαββάτου (28/3).

«Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι. Δεν έχουμε ακριβώς και τα στοιχεία πώς έγινε το συμβάν. Πήγε να κάνει τη δουλειά του ο άνθρωπος και δυστυχώς είχε αυτήν την τραγική κατάληξη. Ήταν σφοδρή η σύγκρουση, τον εκτόξευσε στο απέναντι ρεύμα», αναφέρει συνάδελφος του θύματος, μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα».

Ο 54χρονος παρασύρθηκε από όχημα στην προσπάθεια του να προειδοποιήσει τα οχήματα που ακολουθούσαν για τροχαίο που είχε προηγηθεί. Το δεύτερο θύμα του τροχαίου είναι μια 73χρονη.

Το χρονικό του δυστυχήματος στην Εγνατία

Όλα ξεκίνησαν όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 46χρονος, προσπάθησε να προσπεράσει φορτηγό, έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με αυτό.

Λίγα λεπτά αργότερα, διερχόμενο όχημα της Εγνατίας σταμάτησε στη ΛΕΑ, με τον 54χρονο να κατεβαίνει από αυτό για να προειδοποιήσει τα οχήματα που ακολουθούσαν.

«Δεν ξέρω πότε θα μπορέσει να το ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Στο διπλανό κάθισμα ήταν, κατέβηκε ο συνοδηγός, σκοτώθηκε, και ο οδηγός ήταν μέσα στο όχημα. Ακόμα δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει τώρα. Αυτοί οι συνάδελφοι κάθονταν μαζί 8 ώρες δίπλα δίπλα στο ίδιο κάθισμα», αναφέρει ο συνάδελφός του.

Εκείνη την στιγμή, ένα τρίτο αυτοκίνητο, με οδηγό έναν 78χρονο, παρέσυρε τον εργαζόμενο εκσφενδονίζοντάς τον στο αντίθετο ρεύμα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που η 73χρονη σύζυγός του έχασε επίσης τη ζωή της ενώ το όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών

Μαρτυρίες αναφέρουν πως εκείνη την ώρα στο σημείο είχε έντονη χαλαζόπτωση.

«Έτυχε οι συνάδελφοι και ήταν πολύ κοντά στο συμβάν και πήγαν άμεσα, δηλαδή αν πήγαιναν 5 λεπτά αργότερα δεν θα είχε συμβεί αυτό».

Συνελήφθησαν οι τρεις οδηγοί

Οι τρεις οδηγοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο συνελήφθησαν. Πρόκειται για τον46χρονο που οδηγούσε το πρώτο αυτοκίνητο και συγκρούστηκε με τη νταλίκα, τον 61χρονο Τούρκο οδηγό της νταλίκας και τον 78χρονο σύζυγο της 73χρονης, που επέβαιναν στο αυτοκίνητο που παρέσυρε τον 54χρονο.

Η προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το δυστύχημα