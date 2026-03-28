Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 28.03.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει
- Κ. Καραμανλής: «Να σβήσει το δυνατό γρηγορότερα η φωτιά που απειλεί τη Μέση Ανατολή και τον κόσμο»
- Στην Κρήτη εντοπίστηκε η 17χρονη που είχε εξαφανιστεί από την Φυλή Αττικής
- Φρένο από τη Κομισιόν στη δημοσιονομική ρήτρα διαφυγής για τη λήψη μέτρων για την ενεργειακή ακρίβεια
- Το νέο συλλεκτικό αυτοκίνητο του Στέφανου Τσιτσιπά – Supercar αξίας 1 εκατ. ευρώ (pics+vids)
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Προχώρησε τα πλάνα σου με τον τρόπο που εσύ θεωρείς τον πιο κατάλληλο. Φρόντισε όμως και να εκφραστείς. Γίνε λίγο πιο δημιουργικός. Αξιοποίησε όλα τα δεδομένα που έχεις υπό την κατοχή σου μεν, με έναν χαλαρό και οργανωμένο τρόπο δε. Έτσι θα μπορέσεις να τακτοποιήσεις τις υποχρεώσεις σου χωρίς καν να το καταλάβεις, σωστά;
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος στις εντάσεις που προκύπτουν. Μην εκνευριστείς από αυτούς που προσπαθούν να σου επιβάλλουν τις απόψεις τους. Σπαστικό, το ξέρω, αλλά και πάλι. Μη διστάσεις να αναλάβεις το κομμάτι που ξέρεις ότι σου αναλογεί ή να δουλέψεις ατομικά. Μην εμπλακείς σε παρασκηνιακά δρώμενα.
Ταύρος
DO’S: Ασχολήσου με τις δουλειές του σπιτιού σου, καθώς πρέπει να τις τακτοποιήσεις. Υπάρχουν γενικώς αρκετές υποχρεώσεις, άρα δες τες λίγο. Στα οικονομικά, πρέπει να κάνεις προσεκτικούς χειρισμούς. Εκμεταλλεύσου τα παρασκηνιακά που αποκαλύπτονται και για να οργανώσεις τις σκέψεις σου και για να κατανοήσεις καλύτερα τα πράγματα.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αγχώνεσαι εξαρχής, γιατί υπάρχει αρκετή πίεση σήμερα έτσι κι αλλιώς. Δεν πρέπει να εκτεθείς στους ανώτερούς σου. Το μόνο σίγουρο! Μην υπεραναλύεις τα πράγματα, γιατί και νευρικός γίνεσαι, αλλά και μπερδεύεσαι. Δεν πρέπει να χαθεί η μπάλα, γιατί μετά δεν θα μπορείς να το ξανά πιάσεις εύκολα το πράγμα.
Δίδυμοι
DO’S: Κάνε εκκαθαριστικές συζητήσεις, για να μπορέσεις να βάλεις τα πράγματα σε μια σωστή σειρά. Βάλε όρια μεν, ξεκαθάρισε τα πράγματα με τους φίλους σου δε. Αυτό ίσως να ανανεώσει τις μεταξύ σας επαφές και να τις κάνει και λίγο πιο δυνατές. Πίστευες ότι θα πω το αντίθετο, έτσι; Προσοχή απαιτεί ο τρόπος που αντιδράς και απαντάς γενικώς.
DON’TS: Μην είσαι έντονος, εριστικός ή και απότομος στον τρόπο σου. Μην επιμένεις τόσο, γιατί έτσι δεν αφήνεις το περιθώριο στους άλλους να σου μιλήσουν. Στα επαγγελματικά, έρχονται στην επιφάνεια κάποιες διαφορές. Το θέμα είναι να μην τις αφήσεις να δημιουργήσουν αντιπαραθέσεις χωρίς λόγο. Μην ξεφεύγεις τόσο πολύ.
Καρκίνος
DO’S: Σήμερα φρόντισε να επικεντρωθείς στα οικονομικά σου. Μπορείς, ας πούμε, να τακτοποιήσεις τις υποχρεώσεις σου ή να ρυθμίσεις τις δουλειές σου, έτσι ώστε να μην προκύψουν παραπάνω καθυστερήσεις που μπορεί και να σε εκθέσουν. Μπορείς (και πρέπει) να είσαι επιφυλακτικός απέναντι στα άτομα που σου προτείνουν νέες συνεργασίες.
DON’TS: Μην αγχώνεσαι για κάποια ανοίγματα που θες να κάνεις μεν. Μην τα κάνεις χωρίς πολλή σκέψη δε. Μη διστάσεις να ψάξεις καλύτερα κάποιες λεπτομέρειες, γιατί μόνο τότε θα πάνε τα πράγματα καλά. Μην επιμένεις πάνω σε πράγματα ή καταστάσεις που βλέπεις ότι δεν προχωράνε με τίποτα. Μήπως να ασχοληθείς με τίποτα άλλο, λέω εγώ;
Λέων
DO’S: Πρέπει να κρατήσεις τις ισορροπίες σήμερα, γιατί η φάση είναι κάπως ανάμεικτη. Οργάνωσε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ωστόσο φρόντισε να λειτουργείς με αισιοδοξία. Βρες το κίνητρο που σου λείπει, έτσι ώστε να μπορέσεις να δράσεις πιο άμεσα. Παράλληλα, απόφυγε να γίνεις ακραία καχύποπτος. Λίγο επιτρέπεται, πολύ όμως όχι τόσο!
DON’TS: Μην παίξεις παιχνίδια ελέγχου με τους συναδέλφους ή ακόμα και με την σχέση σου. Μην το παίζεις ότι και καλά δεν μπορεί να περάσει έτσι όλο αυτό (ποιο;). Σιγά τα αβγά! Μην αφήσεις την ένταση να μπει ανάμεσα σε σένα και στους ανθρώπους σου. Μην κάνεις σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Ή έστω μην τα αφήσεις να πάρουν έκταση.
Παρθένος
DO’S: Πάρε αποστάσεις και μαζέψε τις δυνάμεις σου. Έπειτα μπορείς να βάλεις σε σειρά τις δουλειές σου και να φτιάξεις καλύτερα το πρόγραμμά σου. Επικεντρώσου σε αυτά που μπορούν να υλοποιηθούν πιο γρήγορα και πιο εύκολα, έτσι ώστε να χαλαρώσεις κι εσύ πιο άμεσα. Τσέκαρε τα οικονομικά θέματα στα οποία εμπλέκονται και άλλα άτομα.
DON’TS: Μην απαιτείς από κανέναν να πηγαίνει με βάση το πρόγραμμά σου. Ό,τι μπορεί ο καθένας! Μη διστάσεις να βάλεις σε προτεραιότητα την ξεκούρασή σου. Παράλληλα, κάπως πρέπει να διαχειριστείς και την πίεση, σωστά; Μη βιάζεσαι να τα τελειώσεις όλα σήμερα, γιατί αυτό δεν γίνεται. Μη γίνεσαι υπερβολικός και μην τσακώνεσαι με όλους.
Ζυγός
DO’S: Για σήμερα προτίμησε τις ξεκάθαρες συζητήσεις τόσο με κάποιους φίλους όσο και με κάποιους συναδέλφους σου. Έτσι θα μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα και να ξεκαθαρίσεις το μεταξύ σας. Βέβαια πρέπει πρώτα να κατανοήσεις τι ακριβώς έχει παιχτεί εκεί, σωστά; Βάλε κάποια όρια μεν. Επανέφερε κάποιες χαμένες ισορροπίες δε.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο διεκδικείς ή προχωράς τους στόχους σου. Μη γίνεσαι πεισματάρης. Μην εστιάζεις στο να την πεις σε οποιονδήποτε νιώθεις πως σε αμφισβητεί. Μπορεί και να μην ισχύει αυτό, έτσι; Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου κάθε λίγο και λιγάκι και μην είσαι εντελώς ανοργάνωτος. Κάνει μπαμ αυτό!
Σκορπιός
DO’S: Φέρε τα επαγγελματικά σου στο προσκήνιο και φρόντισε να οργανωθείς λίγο καλύτερα εκεί. Βάλε σε προτεραιότητα τις εκκρεμότητες που μπορούν να κλείσουν πιο γρήγορα. Αν θέλεις να χωρέσεις πολλά πράγματα μέσα στο πρόγραμμά σου, τότε πρέπει να διαχειριστείς σωστά τον χρόνο σου. Πες «ναι» στην ανάληψη παραπάνω ευθυνών.
DON’TS: Μην εμπλακείς σε κομμάτια της δουλειάς που δεν είναι δικά σου, γιατί ίσως έτσι προκαλέσεις μεγάλη ένταση. Ίσως πάλι ορισμένοι θεωρήσουν ότι πας να τους το παίξεις κάτι. Όπως και να έχει, σε καλό δεν θα σου βγει όλο αυτό. Παράλληλα, μην χάνεις την ψυχραιμία σου κάθε τρεις και λίγο λόγω του ότι σε πιάνει το «γνωστό» πείσμα σου.
Τοξότης
DO’S: «Αρπάξου» πάνω από τα κίνητρα που έχεις, προκειμένου να προχωρήσεις τα επαγγελματικά σου θέματα. Προσπάθησε να βρεις τρόπους να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες μεν, με οργανωμένο τρόπο δε. Φρόντισε να δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό σε οτιδήποτε κάνεις. Να ξέρεις πως έτσι θα καταφέρεις να ξεχωρίσεις.
DON’TS: Μην αφήσεις καμία ευκαιρία που θα παρουσιαστεί να πάει χαμένη, γιατί είναι πολλές και σε «ξυπνάνε», που λέμε. Αν θέλεις να στριμώξεις κάποιο ταξίδι, τότε μην είσαι ανοργάνωτος, ναι; Μην αγνοείς αυτά που ακούς. Μην θεωρείς πως πάντα κρύβεται κάποιο πίσω κείμενο (δηλ.κρυφό νόημα) σε οτιδήποτε σου λένε. Μην είσαι υπερβολικός.
Αιγόκερως
DO’S: Ενώ υπάρχουν διάφορα σκηνικά που είναι περίεργα ή που σε προβληματίζουν, στο τέλος της μέρας σου βγαίνουν σε καλό. Γιατί; Γιατί καταλαβαίνεις ότι αν δεν εστιάσεις στην ουσία του πράγματος πριν ξεκινήσεις να το επιλύεις, δεν θα το επιλύσεις ποτέ. Άκου το ένστικτό σου, είναι αυτό που θα σε βοηθήσει να βγάλεις τα σωστά συμπεράσματα.
DON’TS: Μην απογοητεύεσαι από τα σκηνικά που μαθαίνεις και δεν σου αρέσουν και τόσο, γιατί ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Κάτι που λειτουργεί για το συμφέρον σου, έτσι; Στα οικονομικά, μην επιμένεις σε διάφορες συζητήσεις, απλά και μόνο για να αποδείξεις ότι εσύ έχεις το πάνω χέρι. Ήμαρτον όμως, έτσι; Μην επιμένεις σε ό,τι δεν βγαίνει στρωτά.
Υδροχόος
DO’S: Κάνε κάποιες εκκαθαριστικές συζητήσεις με συναδέλφους ή με άτομα που σας συνδέουν στενές επαφές, για να ξεκαθαρίσεις το τοπίο. Επικοινώνησε με ευθύ τρόπο όσα σε απασχολούν. Έχε κατά νου όμως ότι πρέπει να ξεκαθαρίσεις και τα σενάρια που έχουν δημιουργηθεί λόγω έντασης. Μόνο έτσι θα βρεθεί μια λύση, έτσι; Αλλιώς άστο…
DON’TS: Μην κόψεις εντελώς επαφές με σημαντικά άτομα, καθώς είναι προτιμότερο να περάσεις τις σχέσεις αυτές σε ένα νέο, πιο εξελιγμένο επίπεδο. Επειδή κάποια πράγματα που ακούς σε βάζουν σε δεύτερες σκέψεις, μήπως να τσεκάρεις πρώτα το αν ισχύουν; Μη γίνεσαι υπερβολικός. Κοινώς μην τραβάς κάποιες καταστάσεις από τα μαλλιά.
Ιχθύες
DO’S: Οργάνωσε το πρόγραμμά σου. Χώρισε τις δουλειές σου σε προτεραιότητα. Έτσι θα μπορέσεις να διαχειριστείς σωστά τον χρόνο σου, κάτι που θα σου δημιουργήσει έξτρα ελεύθερο χρόνο. Επιπλέον θα σε γεμίσει με ένα όμορφο αίσθημα ασφαλείας. Άρα κινήσου άνετα μεν, κάνε περισσότερα δε. Τακτοποίησε τις οικονομικές σου υποχρεώσεις.
DON’TS: Μην είσαι ασυνεπής. Μην κωλώσεις να πάρεις άμεσες αποφάσεις. Μην μπεις στη διαδικασία διαπραγματεύσεων ξέροντας ότι δεν οδηγούν κάπου ή που μπορεί να σε εκνευρίσουν. Μην υπεραναλύεις τα πάντα. Στα επαγγελματικά, μην εμπλακείς σε παρασκηνιακά δρώμενα. Μην απαντάς στα σχόλια που ακούς τυχαία. Άστο για άλλη στιγμή.
- Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Ελληνική ασπίδα και στην Τουρκία
- Η Bank of America θα καταβάλει 72,5 εκατ. δολάρια για να διευθετήσει αγωγή κατηγόρων του Έπσταϊν
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά την 34η αγωνιστική – Πού βρίσκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός (pic)
- Φρενίτιδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την IPO της SpaceX
- Γιορτή σήμερα 28 Μαρτίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 28.03.2026]
- Παναθηναϊκός: Στο νοσοκομείο ο Χουάντσο μετά το ματς με τη Μονακό
- Euroleague: Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού ως το φινάλε της regular season
