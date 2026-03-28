Η Κλόε Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι κάποτε επιτέθηκε τον πρώην σύζυγό της, Λάμαρ Όντομ, όταν τον βρήκε να κάνει χρήση ναρκωτικών στο σπίτι της.

Η ριάλιτι σταρ μίλησε εκτενέστερα για το περιστατικό σε συνέντευξή της για την επερχόμενη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix «The Death & Life of Lamar Odom», που θα κάνει πρεμιέρα στις 31 Μαρτίου.

«Δεν θέλω να σου ξαναμιλήσω ποτέ»

Η Κλόε Καρντάσιαν, η οποία ήταν παντρεμένη με τον πρώην αστέρα των Lakers από το 2009 έως το 2016, είπε ότι βρήκε τον Όντομ να «καπνίζει κρακ» μέσα στο σπίτι που είχε νοικιάσει για αυτόν, το οποίο περιλάμβανε οικονόμο και σεφ.

«Σε αυτό το σημείο, ο Λαμάρ δεν μπορούσε σχεδόν να μιλήσει. Μπορούσε να πει λίγα πράγματα. Δεν μπορούσε να κάνει ούτε ντους μόνος του», θυμήθηκε η Καρντάσιαν.

«Αν μυρίσεις έστω μια φορά κρακ, ξέρεις πως είναι, γιατί η οσμή είναι πολυ χαρακτηριστική και αηδιαστική», συνέχισε. «Και θυμάμαι που πέρασα από το σπίτι και μύρισα κρακ».

Η Καρντάσιαν θυμήθηκε ότι ήθελε να είναι «όσο το δυνατόν πιο διακριτική» όταν υποψιάστηκε ότι ο Όντομ έκανε χρήση.

«Θυμάμαι ότι ανέβηκα σιγά-σιγά τις σκάλες στις μύτες των ποδιών μου, ήταν στο υπνοδωμάτιό του, καθισμένος στην άκρη του κρεβατιού, καπνίζοντας κρακ, και απλά τον χτύπησα στο πρόσωπο», υποστήριξε.

Η Καρντάσιαν είπε ότι εξήγησε στον πρώην σύζυγό της ότι «είχα βάλει τη ζωή μου στην άκρη για να σε φροντίσω, γαμώτο» και σημείωσε ότι, εκείνη την εποχή, είχε την εντύπωση ότι δεν είχε καν κινητό τηλέφωνο.

«Του είπα: ‘Μέχρι τη Δευτέρα πρέπει να έχεις φύγει από αυτό το σπίτι, τελείωσα με αυτή την ιστορία, δεν πληρώνω τίποτα και δεν θέλω να σου ξαναμιλήσω ποτέ’», πρόσθεσε.

«Αυτό είναι απαράδεκτο»

Από την πλευρά του, ο πρώην αστέρας του ΝΒΑ εξέφρασε την απογοήτευσή του για το άτομο που του πούλησε τα ναρκωτικά, γνωρίζοντας ότι παραλίγο να φύγει από τη ζωή από υπερβολική δόση.

«Αυτό είναι απαράδεκτο», είπε ο Όντομ.

Η Καρντάσιαν είχε αρχικά καταθέσει αίτηση διαζυγίου τον Δεκέμβριο του 2013, αλλά η διαδικασία καθυστέρησε καθώς προσπάθησαν να διορθώσουν τη σχέση τους. Το διαζύγιο του Όντομ και της Καρντάσιαν οριστικοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Κλόε Καρντάσιαν μίλησε για τις συνέπειες του χωρισμού της από τον Όντομ και για το πώς η οριστικοποίηση του διαζυγίου τους την οδήγησε στο να υιοθετήσει πιο υγιεινές συνήθειες.

«Το διαζύγιό μου με έκανε να θέλω ασχοληθώ με τον αθλητισμό με έναν υγιή τρόπο», είπε.

Σχετικά με τη διατροφή, πρόσθεσε: «Κατά τη διάρκεια του γάμου μου συνειδητοποίησα ότι έτρωγα πάρα πολύ και ότι έτρωγα για να καλύψω τα συναισθήματά μου, και δεν μου άρεσε το πώς με έκανε να νιώθω αυτό».

*Με πληροφορίες από: People