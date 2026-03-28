Η Κλόε Καρντάσιαν επιτέθηκε στον Λαμάρ Όντομ επειδή «κάπνιζε κρακ»
Fizz 28 Μαρτίου 2026, 07:00

Η Κλόε Καρντάσιαν αποκάλυψε το περιστατικό σε συνέντευξη για την επερχόμενη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix «The Death & Life of Lamar Odom», που θα κάνει πρεμιέρα στις 31 Μαρτίου.

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το μικρό «γλυκό» σνακ που θα βοηθήσει

Η Κλόε Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι κάποτε επιτέθηκε τον πρώην σύζυγό της, Λάμαρ Όντομ, όταν τον βρήκε να κάνει χρήση ναρκωτικών στο σπίτι της.

Η ριάλιτι σταρ μίλησε εκτενέστερα για το περιστατικό σε συνέντευξή της για την επερχόμενη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix «The Death & Life of Lamar Odom», που θα κάνει πρεμιέρα στις 31 Μαρτίου.

«Δεν θέλω να σου ξαναμιλήσω ποτέ»

Η Κλόε Καρντάσιαν, η οποία ήταν παντρεμένη με τον πρώην αστέρα των Lakers από το 2009 έως το 2016, είπε ότι βρήκε τον Όντομ να «καπνίζει κρακ» μέσα στο σπίτι που είχε νοικιάσει για αυτόν, το οποίο περιλάμβανε οικονόμο και σεφ.

«Σε αυτό το σημείο, ο Λαμάρ δεν μπορούσε σχεδόν να μιλήσει. Μπορούσε να πει λίγα πράγματα. Δεν μπορούσε να κάνει ούτε ντους μόνος του», θυμήθηκε η Καρντάσιαν.

«Αν μυρίσεις έστω μια φορά κρακ, ξέρεις πως είναι, γιατί η οσμή είναι πολυ χαρακτηριστική και αηδιαστική», συνέχισε. «Και θυμάμαι που πέρασα από το σπίτι και μύρισα κρακ».

Η Καρντάσιαν θυμήθηκε ότι ήθελε να είναι «όσο το δυνατόν πιο διακριτική» όταν υποψιάστηκε ότι ο Όντομ έκανε χρήση.

«Θυμάμαι ότι ανέβηκα σιγά-σιγά τις σκάλες στις μύτες των ποδιών μου, ήταν στο υπνοδωμάτιό του, καθισμένος στην άκρη του κρεβατιού, καπνίζοντας κρακ, και απλά τον χτύπησα στο πρόσωπο», υποστήριξε.

Η Καρντάσιαν είπε ότι εξήγησε στον πρώην σύζυγό της ότι «είχα βάλει τη ζωή μου στην άκρη για να σε φροντίσω, γαμώτο» και σημείωσε ότι, εκείνη την εποχή, είχε την εντύπωση ότι δεν είχε καν κινητό τηλέφωνο.

«Του είπα: ‘Μέχρι τη Δευτέρα πρέπει να έχεις φύγει από αυτό το σπίτι, τελείωσα με αυτή την ιστορία, δεν πληρώνω τίποτα και δεν θέλω να σου ξαναμιλήσω ποτέ’», πρόσθεσε.

«Αυτό είναι απαράδεκτο»

Από την πλευρά του, ο πρώην αστέρας του ΝΒΑ εξέφρασε την απογοήτευσή του για το άτομο που του πούλησε τα ναρκωτικά, γνωρίζοντας ότι παραλίγο να φύγει από τη ζωή από υπερβολική δόση.

«Αυτό είναι απαράδεκτο», είπε ο Όντομ.

Η Καρντάσιαν είχε αρχικά καταθέσει αίτηση διαζυγίου τον Δεκέμβριο του 2013, αλλά η διαδικασία καθυστέρησε καθώς προσπάθησαν να διορθώσουν τη σχέση τους. Το διαζύγιο του Όντομ και της Καρντάσιαν οριστικοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Κλόε Καρντάσιαν μίλησε για τις συνέπειες του χωρισμού της από τον Όντομ και για το πώς η οριστικοποίηση του διαζυγίου τους την οδήγησε στο να υιοθετήσει πιο υγιεινές συνήθειες.

«Το διαζύγιό μου με έκανε να θέλω ασχοληθώ με τον αθλητισμό με έναν υγιή τρόπο», είπε.

Σχετικά με τη διατροφή, πρόσθεσε: «Κατά τη διάρκεια του γάμου μου συνειδητοποίησα ότι έτρωγα πάρα πολύ και ότι έτρωγα για να καλύψω τα συναισθήματά μου, και δεν μου άρεσε το πώς με έκανε να νιώθω αυτό».

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Η Ευρώπη ψάχνει απεγνωσμένα για αέριο – Η πύλη της Ελλάδας για LNG

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το μικρό «γλυκό» σνακ που θα βοηθήσει

Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

Σπίλμπεργκ: Όταν ο «Λίνκολν» τον έκανε να λυγίσει στα γυρίσματα
Σουρεάλ 27.03.26

Ρόμπερτ Πάουελ – Ο 81χρονος «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» σε μια σπάνια εμφάνιση
Cine κεφάλαιο 27.03.26

Έφη Αλεβίζου
Fizz 27.03.26

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά εκκλησίας με τον αγαπημένο της Γιάννη Καραβασάνη. «Θα το παλέψω να έρθουν 100 καλεσμένοι», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η 90χρονη Ούρσουλα Άντρες, και τα 23 εκατ. δολάρια που έκαναν φτερά – «Με φλέρταραν και με κόρταραν»
Τι συνέβη 27.03.26

Έφη Αλεβίζου
Fizz 27.03.26

Η Josephine μιλά για την επανασύνδεση με τον τραγουδιστή. Στο νέο της τραγούδι με τον Νίνο, με τίτλο «Τι κάνεις;», αποκάλυψε πως πρόκειται για ένα κομμάτι με έντονο προσωπικό στοιχείο.

«Τα μάτια του είναι λίγο τρελά» – Η Μελάνια, η Μπριζίτ και το ρομπότ που το έλεγαν «Σχήμα 3»
R2-D2 26.03.26

Έφη Αλεβίζου
Θάνατος Έπσταϊν: «Νεκρές» κάμερες, αδιάφοροι φρουροί
Ανοιχτή υπόθεση 26.03.26

Ευγενία Κοτρώτσιου
Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Χάρι Πότερ» – Δείτε το βίντεο
Χόγκουαρτς 26.03.26

Στασιμοπληθωρισμός; Φάε τη γλώσσα σου – Η FED ξορκίζει τον κίνδυνο, η ΕΚΤ δεν τον αποκλείει
Οικονομία 28.03.26

Αφροδίτη Τζιαντζή
Νέος κύκλος επισκέψεων Γεραπετρίτη στη Λιβύη: Οι δύσκολες ισορροπίες και οι στόχοι της Αθήνας
Διπλωματία 28.03.26

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Καταργούνται 120 Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του ΕΦΚΑ – Ταλαιπωρία για χιλιάδες ασφαλισμένους
Νόμος Χατζηδάκη 28.03.26

Το «βουνό» των απευθείας αναθέσεων
Τα στοιχεία 28.03.26

Γιάννης Παπαδόπουλος
Συγκρούσεις με το Αφγανιστάν, μεσολάβηση στον πόλεμο στο Ιράν – Το πυρηνικό Πακιστάν σε ασκήσεις ισορροπίας
«Mission impossible»; 28.03.26

Μαργαρίτα Βεργολιά
«Μία απ’τις μεγαλύτερες στρατηγικές αποτυχίες της Δύσης»: Μήπως ο Τραμπ έχασε τη μπάλα στον πόλεμο με το Ιράν;
Κόσμος 28.03.26

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει την εκτόξευση πυραύλου εναντίον της χώρας του από την Υεμένη
Ισραηλινός στρατός 28.03.26

ΗΠΑ: Αμερικανίδα φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια ήταν στόχος σχεδίου δολοφονίας
FBI 28.03.26

Ιράν: Εκκληση για «σοβαρές» διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ απευθύνει ο Βάντεφουλ
Γιόχαν Βάντεφουλ 28.03.26

Μπαχρέιν: Ερευνα για τον θάνατο υπό κράτηση σιίτη ακτιβιστή που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν
Μπαχρέιν 28.03.26

Ιράν: Ετοιμοι οι Χούθι να μπουν στον πόλεμο εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις
Αμεση εμπλοκή 28.03.26

Ο Τραμπ δηλώνει ότι η χώρα του θα μπορούσε να μη βοηθήσει άλλα μέλη του ΝΑΤΟ αν το χρειαστούν
«Δεν ήταν εκεί» 28.03.26

Ισραήλ: Νεκρός και τραυματίες σε πυραυλική επίθεση του Ιράν
Πυραυλικά πλήγματα 28.03.26

Μπακασέτας: «Μάθημα για τη συνέχεια»
Αθλητισμός & Σπορ 27.03.26

Δικαίωμα στο σκοτάδι: Όταν η «τοξική θετικότητα» γίνεται η αόρατη φυλακή μας
Υποχρεωτική χαρά 27.03.26

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πόσα τρισ. θα κοστίσει στις ΗΠΑ η επίθεση στο Ιράν; – «Θα πληρώνουν ακόμα και τα δισέγγονά μας»
Κόσμος 27.03.26

Βαγγέλης Γεωργίου
Σπίλμπεργκ: Όταν ο «Λίνκολν» τον έκανε να λυγίσει στα γυρίσματα
Σουρεάλ 27.03.26

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

