Η Κλόε Καρντάσιαν γίνεται κουνελάκι του Playboy και ποζάρει για το Butle

Την Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου, το Bustle αποκάλυψε το τελευταίο αστέρι του εξώφυλλου του – την ιδρύτρια του Good American, Κλόε Καρντάσιαν. Για τη sexy φωτογράφιση, η σταρ φόρεσε εσώρουχα που περιλάμβαναν ένα μαύρο bra, ασορτί tong και ζαρτιέρες. Φορούσε επίσης μια πράσινη καμπαρντίνα που άφησε ανοιχτή για να αναδείξει το iconic ντύσιμό της.

Σε μια άλλη λήψη από τη φωτογράφιση, η Καρντάσιαν φορούσε εσώρουχα σε nude απόχρωση. Αυτή τη φορά, φόρεσε τα χαρακτηριστικά αυτιά που φορούσαν τα κουνελάκια του Playboy. Η συγγραφέας του «Strong Looks Better Naked» συνδύασε το look με nude τακούνια και δαντελένιες κάλτσες μέχρι το γόνατο.

Κλόε Καρντάσιαν: «Ποια είμαι εγώ για να κρίνω;»

Σε συζήτηση με την αρχισυντάκτρια Σάρλοτ Όουεν, η Καρντάσιαν μίλησε για το πώς την έχουν επηρεάσει τα σχόλια για το βάρος της όλα αυτά τα χρόνια. «Όταν ήμουν μεγαλύτερη, πίστευα ότι ήμουν το πιο καυτό κορίτσι στον κόσμο. Είχα πολύ περισσότερη αυτοπεποίθηση. Και μετά, όταν έχασα βάρος, οι άνθρωποι έλεγαν: ‘Πώς τολμάς!’» εξήγησε.

Όσο για το πώς αισθάνεται για τις εικασίες ότι έχει λάβει τις διάσημες ενέσεις αδυνατίσματος για τον διαβήτη- που γίνονται όλο και πιο δημοφιλές στο Χόλιγουντ, η Καρντάσιαν λέει ότι δεν την ενοχλεί.

«Ακόμα κι αν οι άνθρωποι κάνουν χειρουργική επέμβαση ή [μπαίνουν] στην τρέλα του φαρμάκου, εγώ λέω, ‘Ποιος νοιάζεται!’. Όσο οι άνθρωποι αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους, ποια είμαι εγώ για να κρίνω; Νομίζω ότι είναι γελοίο, η κριτική σε αυτό. Είμαι απλά θυμωμένη που [το φάρμακο] δεν υπήρχε πριν από δέκα χρόνια».

«Δεν θα είναι χυδαίο»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Καρντάσιαν μίλησε για το τελευταίο της εγχείρημα: ένα podcast. Αν και δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες για το επερχόμενο project, η απόφοιτος του KUWTK υποσχέθηκε ότι θα αξίζει τον κόπο.

«Δεν θα είναι χυδαίο. Δεν πρόκειται να κουτσομπολεύω άλλους ανθρώπους. Είναι περισσότερο για τα θέματα που με ενδιαφέρουν. Μου αρέσει να μιλάω για τη θρησκεία ή τη θλίψη ή τη μετά θάνατον ζωή ή τη θεραπεία και το τραύμα, τα ραντεβού, τις σχέσεις», αποκάλυψε.

«Διδάχθηκα θεολογία στο σχολείο και αγαπώ όλα τα είδη των θρησκειών», είπε. «Είμαι χριστιανή και αγαπώ την πίστη μου. Και νομίζω ότι είτε είσαι πνευματικός ή θρησκευόμενος, είτε πιστεύεις στο ίδιο ή σε κάτι διαφορετικό, οτιδήποτε – ξέρω πόσο πολύ με βοήθησε να ξεπεράσω μερικές από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου», εξήγησε.

*Mε πληροφορίες από: People