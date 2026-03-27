Συγκρότηση ευρείας επιτροπής για την αναγνώριση του Πειραιά ως «Μαρτυρικής Πόλης»
Αυτοδιοίκηση 27 Μαρτίου 2026, 14:41

«Στόχος της ενέργειας είναι να αναδειχθεί η καθοριστική συμβολή του Πειραιά στην Εθνική Αντίσταση, καθώς και οι βαριές απώλειες και δοκιμασίες που υπέστη η πόλη» αναφέρει ο Δήμος Πειραιά μεταξύ άλλων.

Άνοια: Μαγειρέψτε στο σπίτι & μειώστε τον κίνδυνο κατά 25%

Άνοια: Μαγειρέψτε στο σπίτι & μειώστε τον κίνδυνο κατά 25%

Ο Δήμος Πειραιά προχωρά σε μια πρωτοβουλία με έντονο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα, δρομολογώντας τη διαδικασία για την αναγνώριση του Πειραιά ως «Μαρτυρική Πόλη».

Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με όσα αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Πειραιά, «που ελήφθη ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, έρχεται ως ανταπόκριση σε σχετικό αίτημα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Γερμανικών Οφειλών και του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.

Στόχος της ενέργειας είναι να αναδειχθεί η καθοριστική συμβολή του Πειραιά στην Εθνική Αντίσταση, καθώς και οι βαριές απώλειες και δοκιμασίες που υπέστη η πόλη κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Παράλληλα, επιδιώκεται η διατήρηση της ιστορικής μνήμης και η ενίσχυση του διαχρονικού αιτήματος για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών της περιόδου 1941–1945.

Για την προώθηση του εγχειρήματος, συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή, η οποία ανέλαβε τη συλλογή στοιχείων και τη σύνταξη του σχετικού φακέλου.

Η επιτροπή συνεδρίασε για πρώτη φορά χθες, ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου Πειραιά, Γιάννη Μώραλη και συμμετέχουν: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Ηλίας Κλάππας, ο Πανεπιστημιακός, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα (ΕΣΔΟΓΕ) Αριστομένης Συγγελάκης και ο Αντιστράτηγος ε.α., Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα (ΕΣΔΟΓΕ) Δημήτρης Αλευρομάγειρος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά Αλέξανδρος Τζεφεράκος, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Αθηνά Γλύκα-Χαρβαλάκου, ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης Δημήτρης Καρύδης, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού Γιάννης Χατζηαλέξης, ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης Κώστας Δουζίνας, ο Δημοτικός Σύμβουλος του συνδυασμού της αντιπολίτευσης «Λαϊκή Συσπείρωση Πειραιά» Αλέξανδρος Κοτέας, ο Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ και πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Πειραιά Νίκος Μπελαβίλας, ο ομότιμος καθηγητής ιστορίας Παντείου Πανεπιστημίου Προκόπης Παπαστράτης, ο Πρόεδρος της Φιλολογικής Στέγης Πειραιώς, συγγραφέας Στέφανος Μίλεσης, η Δρ. Ιστορίας και π. Διευθύντρια Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά Ευαγγελία Μπαφούνη και η Διδάκτωρ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου Πανεπιστημίου, ειδική στο ζήτημα της Κατοχής και της Αντίστασης στον Πειραιά Αγγελική Τζαφέρα».

«Να διαφυλάξουμε τη συλλογική μνήμη και να συμβάλλουμε ενεργά στη διεκδίκηση της ιστορικής δικαιοσύνης»

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου, δήλωσε:

«Η πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά για την αναγνώριση της πόλης μας ως Μαρτυρικής αποτελεί ένα ελάχιστο χρέος τιμής απέναντι στην ιστορία, τους αγώνες και τις θυσίες των Πειραιωτών κατά τη σκοτεινή περίοδο της γερμανικής κατοχής, κατά την οποία ο Πειραιάς ανέδειξε ένα ισχυρό πνεύμα αντίστασης, αλληλεγγύης και αξιοπρέπειας.

Η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σηματοδοτεί τη βούλησή μας να διαφυλάξουμε τη συλλογική μνήμη και να συμβάλλουμε ενεργά στη διεκδίκηση της ιστορικής δικαιοσύνης.

Για τον σκοπό αυτό συγκροτήσαμε μια ευρεία και αντιπροσωπευτική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν θεσμικοί παράγοντες της Εκκλησίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι της νομικής κοινότητας και των φορέων διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών, καθώς και διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί, ιστορικοί και ερευνητές με εξειδίκευση στην περίοδο της Κατοχής και της Αντίστασης.

Παράλληλα, συμμετέχουν αιρετοί εκπρόσωποι τόσο της δημοτικής αρχής όσο και της αντιπολίτευσης, διασφαλίζοντας τη σύνθεση απόψεων και την ευρύτερη δυνατή συναίνεση. Η συμβολή όλων είναι καθοριστική για τη συγκρότηση ενός πλήρους και τεκμηριωμένου φακέλου, που θα αναδείξει με ακρίβεια την ιστορική αλήθεια».

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Ηλίας Κλάππας, πάντα σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, τόνισε:

«Χαιρετίζω την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά και τη συμβολή του Δημάρχου στη λήψη αυτής. Πρόκειται για μια απόφαση που αποσκοπεί στη διάσωση της συλλογικής μνήμης, στην απόδοση ιστορικής δικαιοσύνης και στην ανάδειξη της συμβολής της πόλης του Πειραιά στην Εθνική Αντίσταση. Ταυτόχρονα, αποτελεί ουσιαστική συνεισφορά στον κοινό και αδικαίωτο, μέχρι σήμερα, αγώνα για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών της περιόδου 1941-1945. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά θα συμβάλλει με κάθε τρόπο στις εργασίες της επιτροπής και την ευόδωση του στόχου αυτού».

Οι Συγγραμματείς του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα Δημήτρης Αλευρομάγειρος, Αντιστράτηγος ε.α. και Δρ. Αριστομένης Ι. Συγγελάκης, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση, δήλωσαν:

«Χαιρετίζουμε την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής του Δήμου Πειραιά για την προετοιμασία του φακέλου και την οργάνωση του αγώνα για την ανακήρυξη του Πειραιά ως «Μαρτυρικής Πόλης» και συγχαίρουμε τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την ομόφωνη απόφασή τους να κινήσουν τις σχετικές διαδικασίες.

Ο Πειραιάς με βάση τη σπουδαία συνεισφορά του στον εθνικοαμυντικό και εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, τις ανείπωτες δοκιμασίες που υπέστη, την καταστροφή και συστηματική λεηλασία που υπέστη στη διάρκεια της κατοχής και το βαρύτατο φόρο αίματος που κατέβαλε, δικαιούται να αναγνωρισθεί ως «Μαρτυρική Πόλη».

Είμαστε βέβαιοι ότι η Επιτροπή, δουλεύοντας συστηματικά και με πνεύμα ομοψυχίας θα τεκμηριώσει και θα υποστηρίξει πλήρως το δίκαιο αυτό αίτημα. Η αναγνώριση της Αντίστασης και της θυσίας του Πειραιά θα είναι μία, πρώτη, ελάχιστη αλλά αναγκαία πράξη απόδοσης δικαιοσύνης. Θα συμβάλλει, δε, στην εθνική προσπάθεια ανάδειξης της μνημειώδους συμβολής της Ελλάδας στην Αντιφασιστική νίκη των Λαών, στη διαπαιδαγώγηση των νεότερων γενιών με δημοκρατικές και πατριωτικές αρχές και στον ιερό αγώνα για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα βουτιά για την αγορά, ξεπερνούν το 10% οι απώλειες του Μαρτίου

Άνοια: Μαγειρέψτε στο σπίτι & μειώστε τον κίνδυνο κατά 25%

Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης όρκισε 30 νέους δημοτικούς αστυνομικούς
Αναλαμβάνουν υπηρεσία 27.03.26

«Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που επιλέξατε να υπηρετήσετε την πόλη μας με πίστη στο καθήκον και αφοσίωση στην κοινωνία» είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης

Προτεραιότητα η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων
Η αναγκαιότητα 27.03.26

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Ελλάδας Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», τόνισε πως η οικονομική βιωσιμότητα των δήμων είναι το μεγάλο ζητούμενο.

Με το Μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων τιμήθηκε ο Νομπελίστας Λογοτεχνίας 2025 Λάσλο Κρασναχορκάι
Αναγνώριση 27.03.26

Ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο Λάσλο Κρασναχορκάι, έχει διαμορφώσει ένα μοναδικό λογοτεχνικό σύμπαν, όπως τονίζει ο Δήμος Αθηναίων σε ανακοίνωση του.

Στήριξη στον θεσμό της αναδοχής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Κοινωνική πολιτική 26.03.26

«Η αναδοχή αποτελεί την ύψιστη πράξη ευθύνης, αγάπης και κοινωνικής προσφοράς» δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας με αφορμή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποψήφιων αναδόχων γονέων.

Συνεργασία Δήμου Ζαχάρως με το Πανεπιστήμιο Πατρών για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών
Αποκαταστάσεις 26.03.26

Κλιμάκιο του Δήμου Ζαχάρως και του Πανεπιστημίου εξέτασαν περισσότερες από 15 περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Ζαχάρως και Φιγαλείας, όπου έχουν καταγραφεί κατολισθήσεις πρανών.

Η Αθήνα στην συζήτηση για την διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας
Κοινωνική πολιτική 26.03.26

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, όπως αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων σε ανακοίνωση του.

Το υπό ανέγερση σχολείο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Δήμαρχο
Δημοτικές υποδομές 24.03.26

«Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων, το οποίο θα αντικαταστήσει κτίριο του 1972 που κρίθηκε ακατάλληλο» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός για το υπό ανέγερση σχολείο στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Παράταση της κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας
Αυτοδιοίκηση 24.03.26

Έως τη 1 Οκτωβρίου 2026, παρατείνεται η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για τον δήμο Μινώα Πεδιάδας λόγω των συνεπειών του σεισμού του 2021, όπως ανακοίνωσε ο δήμος.

Χάρης Δούκας: «Το μήνυμα που στέλνει η σημερινή μαθητική παρέλαση είναι καθαρό. Ότι η κοινωνία προχωρά μπροστά όταν είναι ενωμένη»
Αυτοδιοίκηση 24.03.26

Μαθητές και μαθήτριες των σχολείων της Αθήνας γιόρτασαν την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, στην καθιερωμένη παρέλαση στο Σύνταγμα.

Καλάβρυτα: Επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγών λόγω έντονης χιονόπτωσης – Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο
Ελλάδα 27.03.26

Το ύψος του χιονιού στον δρόμο που οδηγεί στο χιονοδρομικό κέντρο στα Καλάβρυτα είναi αρκετά μεγάλο, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να έχει καταστεί αδύνατη.

Με σχολικές τσάντες στα χέρια οι Ιρανοί πριν το φιλικό με τη Νιγηρία – Σκόραρε ο Ταρέμι (vids)
Ποδόσφαιρο 27.03.26

Οι Ιρανοί τίμησαν τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους μετά από πυραυλικό χτύπημα σε δημοτικό σχολείο θηλέων στη Μινάμπ – Σκόραρε ο Ταρέμι, βασικός ο Μπρούνο στο φιλικό Ιράν – Νιγηρία.

Οι στόχοι του Ισραήλ στο Ιράν και οι δυσκολίες
Κόσμος 27.03.26

Το Ιράν χαρακτηρίζεται εδώ και χρόνια ως «υπαρξιακή απειλή» από το Ισραήλ. Το Ισραήλ έθεσε σαφείς στόχους από την έναρξη του πολέμου, έχοντας ανάγκη τις ΗΠΑ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του.

Υπόθεση revenge porn – Ιωάννα Τούνη: Οκτώ φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα
Ελλάδα 27.03.26

Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στο στάδιο των αναγνωστέων εγγράφων, ενώ απολογήθηκε και ο πρώτος από τους δύο κατηγορούμενους.

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21
Ποδόσφαιρο 27.03.26

Τέμπη: «Ο χώρος ήταν από πριν ακατάλληλος για αυτήν την δίκη» λέει ο Βαγγέλης Βλάχος – «Πού πήγαν τα 1,6 εκατ. ευρώ;»
Ελλάδα 27.03.26

Ο συγγενής θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών αποκάλυψε φωτογραφικά ντοκουμέντα για την αίθουσα που γίνεται η δίκη, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση γνώριζε την ακαταλληλότητα του χώρου.

Ο φόβος νέων αποκαλύψεων για τις υποκλοπές στοιχειώνει το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Πολλά «γαλάζια» στελέχη θεωρούν ότι τα πράγματα είναι πλέον σοβαρά για την κυβέρνηση. Σε κατ' ιδίαν συζητήσεις, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν πως αν υπάρξουν και νέες αποκαλύψεις για τις υποκλοπές, τότε μαζί με άλλες υποθέσεις, θα διαμορφώσουν ένα κλίμα εξαιρετικά αρνητικό για το Μαξίμου. 

Κέρκυρα: 47χρονος έκρυβε ναρκωτικά στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου – Επιτέθηκε στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψη
Ελλάδα 27.03.26

Ο 47χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε να κινείται με το όχημά του περιφερειακά της πόλης στην Κέρκυρα και ακινητοποιήθηκε - Αναζητείται συνεργός του

Τέμπη: «Μήπως εσείς δεν θέλετε να γίνει η δίκη;» – Αιχμές Πλακιά προς Γεωργιάδη και Φλωρίδη
Τέμπη 27.03.26

Ο Νίκος Πλακιάς που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών πήρε θέση στη συζήτηση για την καταλληλότητα της αίθουσας της δίκης, υπογραμμίζοντας ότι κυβέρνηση δεν έκανε ούτε τα απαραίτητα.

Αστυνομική επιχείρηση στον Βοτανικό για τους παράνομους σκουπιδότοπους – Πέντε συλλήψεις
Ελλάδα 27.03.26

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από 18 έως και 22-3-2026 στην περιοχή του Βοτανικού με σκοπό την αποτροπή παράνομης διαχείρισης και ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προειδοποιεί για πραγματικό κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής στον Λίβανο
Μέση Ανατολή 27.03.26

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ εκτιμά ότι, από τις 2 Μαρτίου, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι - ένας στους πέντε κατοίκους του Λιβάνου - έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Γουίλεμ Νταφόε: Το μήνυμα του για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου 2026
Culture Live 27.03.26

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου καθιερώθηκε το 1961 από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου, και με το πρώτο μήνυμα να γράφεται από τον Ζαν Κοκτώ. Το φετινό είναι από τον Γουίλεμ Νταφόε.

Axios: Επίθεση Βανς κατά Νετανιάχου ότι «πούλησε» στον Τραμπ έναν εύκολο πόλεμο
Μέση Ανατολή 27.03.26

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Axios, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εμφανιζόταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις αισιόδοξες εκτιμήσεις του Ισραήλ για την εξέλιξη της σύγκρουσης και την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

