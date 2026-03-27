Συγκρότηση ευρείας επιτροπής για την αναγνώριση του Πειραιά ως «Μαρτυρικής Πόλης»

Ο Δήμος Πειραιά προχωρά σε μια πρωτοβουλία με έντονο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα, δρομολογώντας τη διαδικασία για την αναγνώριση του Πειραιά ως «Μαρτυρική Πόλη».

Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με όσα αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Πειραιά, «που ελήφθη ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, έρχεται ως ανταπόκριση σε σχετικό αίτημα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Γερμανικών Οφειλών και του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.

Στόχος της ενέργειας είναι να αναδειχθεί η καθοριστική συμβολή του Πειραιά στην Εθνική Αντίσταση, καθώς και οι βαριές απώλειες και δοκιμασίες που υπέστη η πόλη κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Παράλληλα, επιδιώκεται η διατήρηση της ιστορικής μνήμης και η ενίσχυση του διαχρονικού αιτήματος για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών της περιόδου 1941–1945.

Για την προώθηση του εγχειρήματος, συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή, η οποία ανέλαβε τη συλλογή στοιχείων και τη σύνταξη του σχετικού φακέλου.

Η επιτροπή συνεδρίασε για πρώτη φορά χθες, ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου Πειραιά, Γιάννη Μώραλη και συμμετέχουν: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Ηλίας Κλάππας, ο Πανεπιστημιακός, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα (ΕΣΔΟΓΕ) Αριστομένης Συγγελάκης και ο Αντιστράτηγος ε.α., Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα (ΕΣΔΟΓΕ) Δημήτρης Αλευρομάγειρος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά Αλέξανδρος Τζεφεράκος, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Αθηνά Γλύκα-Χαρβαλάκου, ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης Δημήτρης Καρύδης, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού Γιάννης Χατζηαλέξης, ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης Κώστας Δουζίνας, ο Δημοτικός Σύμβουλος του συνδυασμού της αντιπολίτευσης «Λαϊκή Συσπείρωση Πειραιά» Αλέξανδρος Κοτέας, ο Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ και πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Πειραιά Νίκος Μπελαβίλας, ο ομότιμος καθηγητής ιστορίας Παντείου Πανεπιστημίου Προκόπης Παπαστράτης, ο Πρόεδρος της Φιλολογικής Στέγης Πειραιώς, συγγραφέας Στέφανος Μίλεσης, η Δρ. Ιστορίας και π. Διευθύντρια Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά Ευαγγελία Μπαφούνη και η Διδάκτωρ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου Πανεπιστημίου, ειδική στο ζήτημα της Κατοχής και της Αντίστασης στον Πειραιά Αγγελική Τζαφέρα».

«Να διαφυλάξουμε τη συλλογική μνήμη και να συμβάλλουμε ενεργά στη διεκδίκηση της ιστορικής δικαιοσύνης»

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου, δήλωσε:

«Η πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά για την αναγνώριση της πόλης μας ως Μαρτυρικής αποτελεί ένα ελάχιστο χρέος τιμής απέναντι στην ιστορία, τους αγώνες και τις θυσίες των Πειραιωτών κατά τη σκοτεινή περίοδο της γερμανικής κατοχής, κατά την οποία ο Πειραιάς ανέδειξε ένα ισχυρό πνεύμα αντίστασης, αλληλεγγύης και αξιοπρέπειας.

Η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σηματοδοτεί τη βούλησή μας να διαφυλάξουμε τη συλλογική μνήμη και να συμβάλλουμε ενεργά στη διεκδίκηση της ιστορικής δικαιοσύνης.

Για τον σκοπό αυτό συγκροτήσαμε μια ευρεία και αντιπροσωπευτική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν θεσμικοί παράγοντες της Εκκλησίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι της νομικής κοινότητας και των φορέων διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών, καθώς και διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί, ιστορικοί και ερευνητές με εξειδίκευση στην περίοδο της Κατοχής και της Αντίστασης.

Παράλληλα, συμμετέχουν αιρετοί εκπρόσωποι τόσο της δημοτικής αρχής όσο και της αντιπολίτευσης, διασφαλίζοντας τη σύνθεση απόψεων και την ευρύτερη δυνατή συναίνεση. Η συμβολή όλων είναι καθοριστική για τη συγκρότηση ενός πλήρους και τεκμηριωμένου φακέλου, που θα αναδείξει με ακρίβεια την ιστορική αλήθεια».

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Ηλίας Κλάππας, πάντα σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, τόνισε:

«Χαιρετίζω την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά και τη συμβολή του Δημάρχου στη λήψη αυτής. Πρόκειται για μια απόφαση που αποσκοπεί στη διάσωση της συλλογικής μνήμης, στην απόδοση ιστορικής δικαιοσύνης και στην ανάδειξη της συμβολής της πόλης του Πειραιά στην Εθνική Αντίσταση. Ταυτόχρονα, αποτελεί ουσιαστική συνεισφορά στον κοινό και αδικαίωτο, μέχρι σήμερα, αγώνα για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών της περιόδου 1941-1945. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά θα συμβάλλει με κάθε τρόπο στις εργασίες της επιτροπής και την ευόδωση του στόχου αυτού».

Οι Συγγραμματείς του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα Δημήτρης Αλευρομάγειρος, Αντιστράτηγος ε.α. και Δρ. Αριστομένης Ι. Συγγελάκης, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση, δήλωσαν:

«Χαιρετίζουμε την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής του Δήμου Πειραιά για την προετοιμασία του φακέλου και την οργάνωση του αγώνα για την ανακήρυξη του Πειραιά ως «Μαρτυρικής Πόλης» και συγχαίρουμε τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την ομόφωνη απόφασή τους να κινήσουν τις σχετικές διαδικασίες.

Ο Πειραιάς με βάση τη σπουδαία συνεισφορά του στον εθνικοαμυντικό και εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, τις ανείπωτες δοκιμασίες που υπέστη, την καταστροφή και συστηματική λεηλασία που υπέστη στη διάρκεια της κατοχής και το βαρύτατο φόρο αίματος που κατέβαλε, δικαιούται να αναγνωρισθεί ως «Μαρτυρική Πόλη».

Είμαστε βέβαιοι ότι η Επιτροπή, δουλεύοντας συστηματικά και με πνεύμα ομοψυχίας θα τεκμηριώσει και θα υποστηρίξει πλήρως το δίκαιο αυτό αίτημα. Η αναγνώριση της Αντίστασης και της θυσίας του Πειραιά θα είναι μία, πρώτη, ελάχιστη αλλά αναγκαία πράξη απόδοσης δικαιοσύνης. Θα συμβάλλει, δε, στην εθνική προσπάθεια ανάδειξης της μνημειώδους συμβολής της Ελλάδας στην Αντιφασιστική νίκη των Λαών, στη διαπαιδαγώγηση των νεότερων γενιών με δημοκρατικές και πατριωτικές αρχές και στον ιερό αγώνα για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών».