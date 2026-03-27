Νέο Ηράκλειο: Συνελήφθη 13χρονος μαθητής που εντοπίστηκε με μαχαίρι στο σχολείο

Στη σύλληψη ενός 13χρονου μαθητή στο Νέο Ηράκλειο, προχώρησαν νωρίτερα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο μαθητής του γυμνασίου, διαπιστώθηκε ότι ενώ βρισκόταν στο σχολείο, επί της οδού Πεύκων, είχε στην κατοχή του δύο μαχαίρια το ένα τύπου πεταλούδα.

Αναστάτωση στο σχολείο

Στο σχολείο προκλήθηκε αναστάτωση και οι καθηγητές ενημέρωσαν τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία που εντόπισε τον μαθητή και τον συνέλαβε.