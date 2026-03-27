Νέο Ηράκλειο: Συνελήφθη 13χρονος μαθητής που εντοπίστηκε με μαχαίρι στο σχολείο
Στο Γυμνάσιο στο Νέο Ηράκλειο επικράτησε αναστάτωση και οι καθηγητές κάλεσαν την Αστυνομία
- «Προβληματικά άτομα» χαρακτηρίζει τους γονείς που ζητούν την οριστική απομάκρυνσή της, η παιδίατρος στη Ζάκυνθο
- Κέρκυρα: 47χρονος έκρυβε ναρκωτικά στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου – Επιτέθηκε στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψη
- Βρετανία: Όχι οθόνες πριν από την ηλικία των δύο ετών – Συστάσεις της κυβέρνησης
- Καίσαρ Αλεξόπουλος: «Τα συλλυπητήριά μου, κύριε»
Στη σύλληψη ενός 13χρονου μαθητή στο Νέο Ηράκλειο, προχώρησαν νωρίτερα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο μαθητής του γυμνασίου, διαπιστώθηκε ότι ενώ βρισκόταν στο σχολείο, επί της οδού Πεύκων, είχε στην κατοχή του δύο μαχαίρια το ένα τύπου πεταλούδα.
Αναστάτωση στο σχολείο
Στο σχολείο προκλήθηκε αναστάτωση και οι καθηγητές ενημέρωσαν τις Αρχές.
Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία που εντόπισε τον μαθητή και τον συνέλαβε.
- Νέο Ηράκλειο: Συνελήφθη 13χρονος μαθητής που εντοπίστηκε με μαχαίρι στο σχολείο
- Champions League: Άλλαξε ώρα ο τελικός – στις 19:00 η σέντρα
- Καλάβρυτα: Επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγών λόγω έντονης χιονόπτωσης – Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο
- Με σχολικές τσάντες στα χέρια οι Ιρανοί πριν το φιλικό με τη Νιγηρία – Σκόραρε ο Ταρέμι (vids)
- Πριν τη μοιραία πτήση – Ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε με τους JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ
- Πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα ευρεία συντονιστική σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο
- Οι στόχοι του Ισραήλ στο Ιράν και οι δυσκολίες
- Υπόθεση revenge porn – Ιωάννα Τούνη: Οκτώ φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα
