Πύργος: Μαθητής λυκείου πήγε στο σχολείο με μαχαίρι πεταλούδα – Συνελήφθη μετά από καταγγελία καθηγητή

Συνελήφθη, χθες το πρωί, σε Λύκειο σε περιοχή του Πύργου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου, ένας 17χρονος μαθητής, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Παράλληλη, συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου για την παραμέληση της εποπτείας του.

Η καταγγελία

Ειδικότερα, έπειτα από καταγγελία εκπαιδευτικού, διαπιστώθηκε ότι ο μαθητής του Λυκείου, έφερε στην κατοχή του, ένα μαχαίρι – πεταλούδα συνολικού μήκους -21- εκατοστών, το οποίο κατασχέθηκε.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του μαθητή και της μητέρας του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.