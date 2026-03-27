Καλάβρυτα: Επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγών λόγω έντονης χιονόπτωσης – Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο
Το ύψος του χιονιού στον δρόμο που οδηγεί στο χιονοδρομικό κέντρο στα Καλάβρυτα είναi αρκετά μεγάλο, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να έχει καταστεί αδύνατη.
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγών στα Καλάβρυτα, καθώς η έντονη χιονόπτωση έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο που συνδέει το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων με την Περιστέρα και τη Ζαρούχλα.
Σύμφωνα με το kalavrytanews.com το ύψος του χιονιού στην περιοχή είναi αρκετά μεγάλο, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να έχει καταστεί αδύνατη.
Βίντεο από τον χιονισμένο δρόμο
Στο σημείο έχουν ήδη σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαβρύτων, ενώ επιχειρεί και μηχάνημα έργου της Πολιτικής Προστασίας με στόχο τη διάνοιξη του δρόμου και την ασφαλή απομάκρυνση των εγκλωβισμένων.
Χιονοθύελλα
Νωρίτερα το μεσημέρι στο χονοδρομικό κέντρο στα Καλάβρυτα επικρατούσαν συνθήκες χιονοθύελλας
