Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026
Καιρός: Ξεκίνησε η επέλαση της «Deborah» – Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας
Ελλάδα 27 Μαρτίου 2026, 14:09

Καιρός: Ξεκίνησε η επέλαση της «Deborah» – Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

Την Αττική επηρεάζει αυτή την ώρα η κακοκαιρία «Deborah» καθώς από νωρίς το μεσημέρι βρέχει σε πολλές περιοχές - Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Έντονη επιδείνωση παρουσιάζει αυτή την ώρα ο καιρός στην Αττική, με ισχυρή βροχόπτωση και καταιγίδες να εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές της Αθήνας.

Όπως αναφέρει ο Γιάννης Καλλιάνος  ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη ύφεση τη Δευτέρα, ωστόσο από την Τρίτη αναμένεται νέα επιδείνωση ενώ η νέα κακοκαιρία δεν αποκλείεται να φέρει τα χαρακτηριστικά «μετεωρολογικής βόμβας»

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / EAA, οι βροχοπτώσεις που εκδηλώνονται νωρίς το πρωί της Παρασκευής  στη Δυτική Ελλάδα και σε περιοχές της Θεσσαλίας, αναμένεται προοδευτικά να επηρεάσουν σχεδόν το σύνολο της χώρας.

Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα, ενώ υπάρχει πιθανότητα για εκδήλωση χαλαζοπτώσεων στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Δυτική Ελλάδα και στα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και σε ημιορεινά τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας πρόσκαιρες βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι.

Στον προγνωστικό χάρτη παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός (βροχοπτώσεις/χιονοπτώσεις) που αναμένεται κατά τη διάρκεια της Παρασκευής 27/03.

Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος  Γιάννης Καλλιάνος  ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη ύφεση τη Δευτέρα, ωστόσο από την Τρίτη αναμένεται νέα επιδείνωση ενώ η νέα κακοκαιρία δεν αποκλείεται να φέρει τα χαρακτηριστικά «μετεωρολογικής βόμβας».

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του «εφόσον διατηρηθούν τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία -και το τονίζω αυτό, διότι κάλλιστα μπορούν να αλλάξουν τα στοιχεία μέσα στα επόμενα τρεξίματα των μοντέλων- υπάρχει υπολογίσιμη πιθανότητα την ερχόμενη Τρίτη-Τετάρτη να επηρεαστεί η χώρα μας από ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό ή ακόμα και από ένα φαινόμενο που στη Μετεωρολογία ονομάζεται «Μετεωρολογική βόμβα» (το ακραίο σενάριο).

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-03-2026

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές. Καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Στα υπόλοιπα τμήματα θα είναι δυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στο Ιόνιο βορειοδυτικοί μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια 13 με 15 βαθμούς, στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 16 με 18, τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 και στην Κρήτη τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-03-2026
Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο νότιο Ιόνιο, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο, στη Θράκη, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Από το μεσημέρι ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί σε όλη σχεδόν τη χώρα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια (κυρίως περιοχή Κρήτης) τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-03-2026
Βελτιωμένος καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές στη Θράκη, στα ηπειρωτικά ορεινά και στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της όμως νωρίς το πρωί στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31-03-2026
Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και στις περισσότερες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια θα ενταθούν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία από το απόγευμα στα κεντρικά και τα νότια 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις ελάχιστες τιμές.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-04-2026
Κακοκαιρία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια θα είναι πυκνές.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο ως προς τις ελάχιστες τιμές.

Εξάρχου: Καθοριστική για την επιτυχία της CrediaBank η ενίσχυση του ιδιωτικού χαρακτήρα της

Θα επεκτείνουμε τις επιθέσεις στο Ιράν, λέει το Ισραήλ

Πάτρα: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το 10 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται με κατάγματα και εγκαύματα
Ελλάδα 27.03.26

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το 10 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται με κατάγματα και εγκαύματα - Ο ρόλος της μητέρας

Το βρέφος νοσηλεύεται, με οστεομυελίτιδα παλαιά και νέα κατάγματα σε πόδι και χέρι, σημάδια στο σωματάκι του που παραπέμπουν σε καψίματα και δαγκώματα

