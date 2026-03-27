Καταιγίδες φέρνει η κακοκαιρία Deborah: Πότε θα σαρώσει την Αττική – Πού θα έχουμε έντονα φαινόμενα

Ραγδαία αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες φέρνει η κακοκαιρία Deborah η οποία αναμένεται να σαρώσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αρχικά αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, βαθμιαία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και πιθανώς στην Κρήτη.

Τα φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο είναι πιθανό να είναι πρόσκαιρα ισχυρά. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Deborah

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά διαστήματα ισχυρά στη Μακεδονία μέχρι το απόγευμα και στη Θράκη από το μεσημέρι. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στο νότιο Ιόνιο έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα δυτικών διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές, σποραδικές καταιγίδες και βαθμιαία βελτίωση από αργά το απόγευμα. Τα φαινόμενα πιθανώς στη νότια Πελοπόννησο να είναι πρόσκαιρα έντονα.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά και τα νότια έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, κυρίως στις Κυκλάδες, σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ανατολικού Αγαίου από το απόγευμα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, πρόσκαιρα στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά διαστήματα ισχυρά. Σταδιακή βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 και κυρίως το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.