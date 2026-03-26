Κακοκαιρία Deborah: Πότε θα χτυπήσει την Αττική

Ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό, με την ονομασία «Deborah», έχει σχηματιστεί βόρεια της Αδριατικής και ετοιμάζεται να σαρώσει τη χώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα,, το σύστημα φέρνει μαζί του ισχυρές βροχές, καταιγίδες, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, θυελλώδεις ανέμους και χιόνια στα ορεινά.

Πότε θα επηρεαστεί η Αττική

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η Αττική θα βρεθεί στο επίκεντρο των φαινομένων την Παρασκευή, 27 Μαρτίου, από το μεσημέρι έως και το απόγευμα.

Live η πορεία της κακοκαιρίας:

Η ένταση των φαινομένων: Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς υπογραμμίζει πως το σύστημα θέλει προσοχή, καθώς είναι πιθανό να προκαλέσει τοπικές καταιγίδες στην Αθήνα. Σύμφωνα με τα δεδομένα του ENS meteogram, το μέγιστο πιθανό ύψος υετού μέσα σε ένα εξάωρο μπορεί να φτάσει τα 10 έως 14 χιλιοστά. Ωστόσο, το επικρατέστερο σενάριο κάνει λόγο για πιο ήπια φαινόμενα, της τάξης των 2 έως 6 χιλιοστών.

Η γενική εικόνα: Στο ίδιο μήκος κύματος, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος μιλά για μια απολύτως τυπική μεταβολή για τον Μάρτιο. Σημειώνει πως οι βροχές στο Λεκανοπέδιο θα είναι τοπικές και κατά κανόνα ασθενείς, χωρίς να συντρέχει λόγος ανησυχίας. Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προσθέτει επίσης ότι το πέρασμα από την πρωτεύουσα δεν αναμένεται να αφήσει κάτι το ιδιαίτερα «αξιόλογο».

Οι 3 «κόκκινες» ζώνες της κακοκαιρίας

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, η κακοκαιρία θα χτυπήσει με μεγαλύτερη σφοδρότητα. Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τρεις γεωγραφικές ζώνες, όπου αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής το επόμενο 48ωρο:

Δυτική Ελλάδα: Τα έντονα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα ξημερώματα της Παρασκευής (27/3).

Θράκη, Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο: Η κακοκαιρία θα ενταθεί από το μεσημέρι του Σαββάτου έως το πρωί της Κυριακής.

Κρήτη, Νότιες Κυκλάδες και Δωδεκάνησα: Θα βρεθούν στο επίκεντρο των καταιγίδων από το Σάββατο μέχρι το πρωί της Κυριακής.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – νοτιοδυτικοί στα πελάγη φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ, ρίχνοντας τη θερμοκρασία κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια στους 14-16 βαθμούς Κελσίου.

Νέα, ισχυρότερη επιδείνωση τον Απρίλιο

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο των σημερινών προβλέψεων αφορά την ερχόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού με καθαρά χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά.

Οι πιο δύσκολες ημέρες προβλέπεται να είναι η Τετάρτη (1η Απριλίου) και η Πέμπτη (2α Απριλίου), οπότε δεν αποκλείεται να καταγραφούν ραγδαίες βροχοπτώσεις, με ποσότητες νερού που ίσως ξεπεράσουν τα 30 χιλιοστά ανά εξάωρο.