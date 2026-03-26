Σημαντικά πρόκειται να αλλάξει ο καιρός τις επόμενες ώρες, με βροχοπτώσεις, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Η μεταβολή θα σημειωθεί σταδιακά από σήμερα το βράδυ, Παρασκευή, αναφέρει σε ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ειδικότερα σημειώνει ότι η κακοκαιρία θα εξελιχθεί «σε τρεις ζώνες, με πολλά νερά το επόμενο 48ωρο…». Η μεταβολή του καιρού, σύμφωνα με τον ίδιο, θα ξεκινήσει από δυτικά προς ανατολικά, με βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά και θυελλώδεις νοτιο-δυτικούς ανέμους, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

«Αιτία αυτής της μεταβολής είναι το βαρομετρικό χαμηλό Deborah, που ήδη έχει σχηματιστεί βόρεια της Αδριατικής, του οποίου το ψυχρό μέτωπο θα σαρώσει τη χώρα μας από τα δυτικά στα ανατολικά» γράφει στην ανάρτησή του.

Κακοκαιρία «Deborah»: Οι τρεις ζώνες

Στη συνέχεια εξηγεί ότι υπάρχουν τρεις ζώνες σχετικής επικινδυνότητας όπου θα εκδηλωθούν τα περισσότερα φαινόμενα με αυξημένα ύψη βροχής: «1η ζώνη: δυτική Ελλάδα (Παρασκευή ξημέρωμα), 2η ζώνη : Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο (Σάββατο μεσημέρι-Κυριακή πρωί), 3η ζώνη: Κρήτη, νότιες Κυκλάδες, Δωδεκάνησα (Σάββατο-Κυριακή πρωί)».

Η Αττική, σύμφωνα με τον κ. Τσατραφύλλια, θα επηρεαστεί Παρασκευή μεσημέρι – απόγευμα, αλλά όχι κάτι το αξιόλογο.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η τάση των προγνωστικών μοντέλων, από την Τετάρτη 1η Απριλίου διαφαίνεται ισχυρή κακοκαιρία με χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά, καταλήγει στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος.

Στην Αττική αναφέρθηκε με ανάρτησή του στα social media και ο Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος εκτίμησε ότι η πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδας στο Λεκανοπέδιο είναι ορατή, με το μέγιστο πιθανό ύψος υετού ανά 6άωρο να κυμαίνεται μεταξύ 10 και 14 mm. Ωστόσο, διευκρινίζει πως το επικρατέστερο σενάριο κάνει λόγο για ηπιότερες βροχοπτώσεις, της τάξεως των 2 έως 6 mm ανά εξάωρο.