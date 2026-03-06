newspaper
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Τι «βλέπουν» τα Μερομήνια για τον Μάρτιο
Ελλάδα 06 Μαρτίου 2026, 12:37

Τι «βλέπουν» τα Μερομήνια για τον Μάρτιο

Τα Μερομήνια βασίζονται στην παρατήρηση των πρώτων ημερών του Αυγούστου, όπου κάθε ημέρα «προβλέπει» τις καιρικές τάσεις ενός μήνα του επόμενου έτους

Σύνταξη
Έντονη μεταβλητότητα αναμένεται να παρουσιάσει ο Μάρτιος, ο οποίος είθισται να είναι απρόβλεπτος. Σύμφωνα με τα Μερομήνια του 2026, μάλιστα, η λαϊκή ρήση για «Μάρτη γδάρτη» φαίνεται ότι θα επιβεβαιωθεί, καθώς προβλέπεται ψυχρή εισβολή που θα καθυστερήσει λίγο ακόμα την έλευση της άνοιξης.

Τα Μερομήνια δείχνουν ότι ο Μάρτιος ξεκινάει με μπουρίνια και βελτιώνεται στα τέλη του

Την πτώση της θερμοκρασίας θα συνοδεύσουν δυνατοί βοριάδες, που όπως σημείωσε και ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης σε σημερινή του ανάρτηση «θα είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα μας για τις επόμενες ημέρες».

Τα Μερομήνια βασίζονται στην παρατήρηση των πρώτων ημερών του Αυγούστου, όπου κάθε ημέρα «προβλέπει» τις καιρικές τάσεις ενός μήνα του επόμενου έτους. Για τον Μάρτιο, οι ενδείξεις είναι:

  • Έντονη μεταβλητότητα
  • Ξαφνικά μπουρίνια
  • Πιθανή κακοκαιρία στο πρώτο δεκαήμερο
  • Βελτίωση προς τα τέλη του μήνα

Μερομήνια για Μάρτιο: Τα φαινόμενα ανά εβδομάδα

Από την 1η έως τις 10 Μαρτίου, τα Μερομήνια «βλέπουν» ψυχρή εισβολή και χιόνια στα ορεινά. Επίσης, είναι πιθανή η πτώση της θερμοκρασίας με βροχές και χιονοπτώσεις, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Δεν αποκλείεται πρόσκαιρη επιδείνωση και σε χαμηλότερα υψόμετρα της Βόρειας Ελλάδας.

Από τις 11 έως τις 20 Μαρτίου, θα γίνει αισθητός ο λεγόμενος «Μάρτης γδάρτης». Χαρακτηριστική θα είναι η εναλλαγή ηλιοφάνειας και καταιγίδων, ενώ οι βοριάδες θα διατηρήσουν τη θερμοκρασία κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Απί τις 21 έως τις 31 Μαρτίου, φαίνεται ότι μπαίνει δειλά δειλά η άνοιξη. Σε αυτό το διάστημα αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας και περισσότερη ηλιοφάνεια, ωστόσο δεν αποκλείονται απογευματινές τοπικές βροχές.

Αν επιβεβαιωθεί αυτή η τάση, ο Μάρτιος θα λειτουργήσει ως «φρένο» για την είσοδο της άνοιξης, που επισήμως τοποθετείται στις 20 του μηνός. Το αν το ψυχρό μοτίβο θα συνεχιστεί και στις πρώτες ημέρες του Απριλίου επηρεάζοντας και τις μέρες του Πάσχα, μένει να φανεί.

Οι μακροπρόθεσμες τάσεις των προγνωστικών μοντέλων δείχνουν επίσης αυξημένη αστάθεια στο τέλος του χειμώνα. Ωστόσο, οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι τα Μερομήνια δεν αποτελούν επιστημονική μέθοδο πρόγνωσης, αλλά λαϊκή παράδοση που στηρίζεται στην εμπειρική παρατήρηση.

Business
Optima Bank: Τι φέρνει η κρίση στη Μέση Ανατολή για ελληνικά διυλιστήρια και Metlen

Optima Bank: Τι φέρνει η κρίση στη Μέση Ανατολή για ελληνικά διυλιστήρια και Metlen

Κόσμος
Ιράν: Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Ιράν: Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
