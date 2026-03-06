Βροχές με… ήλιο σήμερα – Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και βροχές θα συνθέσουν σήμερα το σκηνικό του καιρού.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σε όλη τη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, που θα φέρουν τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά, το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο.

Παράλληλα, η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη με ομίχλες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και νότια.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις κυρίως στη Θράκη.

Άνεμοι: Αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στη Θεσσαλία γενικά αίθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς νωρίς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες αλλά γρήγορα τα φαινόμενα θα σταματήσουν και θα αιθριάσει. Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το μεσημέρι βαθμιαία 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.