Χανιά: Επεισόδιο μεταξύ κρατουμένων στις φυλακές Αγυιάς – Στο νοσοκομείο 24χρονος
Κρατούμενος επιτέθηκε σε άλλον κρατούμενο με αυτοσχέδιο ξυράφι
Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στις φυλακές Αγυιάς Χανιών, μετά από βίαιο επεισόδιο που σημειώθηκε μεταξύ δύο κρατουμένων.
Ένας 24χρονος από το Σουδάν δέχθηκε επίθεση από συγκρατούμενό του, έναν 41χρονο Έλληνα, ο οποίος χρησιμοποίησε αυτοσχέδιο ξυράφι. Ο 24χρονος τραυματίστηκε και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Ο 41χρονος, που ήδη κρατούνταν για άλλο αδίκημα, πλέον αντιμετωπίζει και την κατηγορία πρόκλησης σωματικής βλάβης λόγω του νέου περιστατικού.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις