Κως: Κρατούμενοι συνεπλάκησαν σε πλοίο κατά τη μεταγωγή τους στις φυλακές του νησιού
Οι δύο κρατούμενοι, 44 και 27 ετών αντιστοίχως, μεταφέρονταν από την Αθήνα στην Κω όπου θα κρατούνταν - Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν ελαφρά οι αστυνομικοί που τους συνόδευαν
Για σωματικές βλάβες, απόπειρα απόδρασης, βία κατά υπαλλήλων και διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της υπηρεσίας κατηγορούνται δύο κρατούμενοι που συνεπλάκησαν μέσα σε πλοίο, κατά τη μεταγωγή τους στις φυλακές Κω.
Εις βάρος των δύο κρατουμένων σχηματίστηκε δικογραφία και παραπέμπονται στον αρμόδιο Εισαγγελέα
Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 6 Μαρτίου, όταν οι δύο άνδρες, ηλικίας 27 και 44 ετών αντιστοίχως, επιτέθηκαν σε συγκρατούμενό τους και αποπειράθηκαν να αποδράσουν.
Σύμφωνα με το Kosnews24, οι δύο άνδρες μεταφέρονταν από τη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής προς την Κω, προκειμένου να κρατηθούν στο Κατάστημα Κράτησης Κω.
Όταν το πλοίο της γραμμής έφτασε στην Κω, οι δύο αλλοδαποί επιτέθηκαν στον συγκρατούμενό τους, ενώ στην προσπάθειά τους να αποδράσουν τραυμάτισαν στα χέρια τρεις αστυνομικούς που τους συνόδευαν.
Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν και οι δύο δράστες συνελήφθησαν, χωρίς να καταφέρουν να διαφύγουν.
Εις βάρος των δύο αλλοδαπών σχηματίστηκε δικογραφία και παραπέμπονται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
