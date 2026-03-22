Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Αλικαρνασσού
Μαχαίρωσε πισώπλατα συγκρατούμενό του επειδή… τον ξύπνησε για να πάει τουαλέτα
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες Σάββατο (21/03) μέσα στις φυλακές Αλικαρνασσού, όπου κρατούμενος μαχαίρωσε πισώπλατα συγκρατούμενό του, έξι φορές.
Συγκεκριμένα , ένας κρατούμενος με καταγωγή από την Αλγερία, επιτέθηκε έξι φορές με το μαχαίρι σε έναν Μαροκινό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά του στο νοσοκομείο.
Ευτυχώς, ο τραυματίας είναι καλά στην υγεία του.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Action24, το συμβάν σημειώθηκε γιατί ο τραυματίας δεν έκλεισε την κουρτίνα μέσα στο κελί και τον ξύπνησε όταν σηκώθηκε για να πάει τουαλέτα.
- Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Αλικαρνασσού
