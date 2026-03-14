«Έφοδος» του Οργανωμένου Εγκλήματος στις φυλακές Αλικαρνασσού – Τι βρήκαν οι αρχές
Συνελήφθη ένας 41χρονος κρατούμενος - Πραγματοποιήθηκε έρευνα σε επτά κελιά των φυλακών
- Aγωνία για ανήλικη που χάθηκε από χώρο φιλοξενίας - Τι λέει η μητέρα της
- Αγορές σε τεντωμένο σχοινί -Έρχεται νέος «Μαύρος Κύκνος» τον Μάρτιο;
- Το μακάβριο εύρημα της κόκκινης βαλίτσας - Πώς βρέθηκε η σορός στη Χαλκιδική, «φορούσε βέρα»
- Έρχεται ρύθμιση για την ισοτιμία πτυχίων 400.000 αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ
«Έφοδο» στο σωφρονιστικό κατάστημα της Αλικαρνασσού έκανε χθες Παρασκευή το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων σε 7 κελιά με τη συνδρομή του Τμήματος Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης.
Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθη ένας 41χρονος αλλοδαπός κρατούμενος, καθώς βρέθηκε να κατέχει αυτοσχέδιο σουβλί συνολικού μήκους 10 εκατοστών και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.
Την ίδια ώρα στην κατοχή ενός 27χρονου κρατούμενου βρέθηκε κινητό τηλέφωνο.
Ο 41χρονος οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
- Πύργος: Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βυτιναίικα
- Ντε Κολό: «Αν κατακτήσουμε τη Euroleague, ίσως αποσυρθώ»
- Γιούργκεν Χάμπερμας: Πέθανε ο «τελευταίος Ευρωπαίος» – Πένθος στην παγκόσμια διανόηση
- Ολυμπιακός: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ (pic)
- Αντ. Σαμαράς – Κυρ. Μητσοτάκης: Ανοιχτός πόλεμος σε όλα τα πεδία
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πονοκέφαλος της κυβέρνησης για το έγγραφο Βάρρα σε Βορίδη και ο φόβος της παραγραφής
- Νταϊάνα: Κρυφή επιθυμία να δει τον Χάρι Βασιλιά – «Ο Γουίλιαμ είναι ντροπαλός»
