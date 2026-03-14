«Έφοδος» του Οργανωμένου Εγκλήματος στις φυλακές Αλικαρνασσού – Τι βρήκαν οι αρχές

«Έφοδο» στο σωφρονιστικό κατάστημα της Αλικαρνασσού έκανε χθες Παρασκευή το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων σε 7 κελιά με τη συνδρομή του Τμήματος Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθη ένας 41χρονος αλλοδαπός κρατούμενος, καθώς βρέθηκε να κατέχει αυτοσχέδιο σουβλί συνολικού μήκους 10 εκατοστών και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Την ίδια ώρα στην κατοχή ενός 27χρονου κρατούμενου βρέθηκε κινητό τηλέφωνο.

Ο 41χρονος οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.