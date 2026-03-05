Στοιβαγμένοι κρατούμενοι και κοριοί στις φυλακές της Κρήτης – Κόλαφος η έκθεση Επιτροπής

Κόλαφος είναι η έκθεση της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT) για τις φυλακές της Κρήτης, αλλά και για όλο το σωφρονιστικό σύστημα της χώρας.

Τα στοιχεία που αποκαλύπτονται στην έκθεση είναι σοκαριστικά και αποτυπώνουν τις τραγικές συνθήκες κράτησης που επικρατούν, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να είναι ο υπερπληθυσμός και οι απαράδεκτες υποδομές.

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι σύμφωνα με το patris.gr, οι καταγγελίες για τις φυλακές της Αλικαρνασσού και των Χανίων, όπου οι συνθήκες είναι απογοητευτικές και οι κρατούμενοι αναγκάζονται να ζουν σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες.

Η φυλακή της Αλικαρνασσού, για παράδειγμα, φιλοξενεί σήμερα 334 κρατούμενους, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι αλλοδαποί, ενώ η χωρητικότητα της φυλακής είναι μόλις 210 άτομα. Η κατάσταση αυτή δεν είναι νέα, καθώς το 2009, η φυλακή της Αλικαρνασσού είχε ήδη φτάσει τους 400 κρατούμενους, αποκαλύπτοντας την διαχρονική αδυναμία του σωφρονιστικού συστήματος να αντιμετωπίσει την υπερφόρτωση. Οι συνθήκες κράτησης είναι άθλιες, με κρατούμενους να στοιβάζονται σε κελιά μικρότερα από τα ελάχιστα προβλεπόμενα και να υποφέρουν από έλλειψη βασικών αγαθών, όπως στρώματα και κουβέρτες, ειδικά στις φυλακές των Χανίων.

Η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, η οποία επισκέφθηκε τις φυλακές της Κρήτης τον Ιανουάριο του 2025, κατέγραψε τις δραματικές ελλείψεις και την απογοητευτική κατάσταση των σωφρονιστικών καταστημάτων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση παρέμβαση.

Η έκθεση σημειώνει ότι τα κελιά στην Αλικαρνασσό, για παράδειγμα, φιλοξενούν μέχρι και πέντε άτομα σε χώρους μόλις 8 τετραγωνικών μέτρων, με τις συνθήκες να θυμίζουν πραγματική κόλαση. Στο Ναύπλιο έντεκα κρατούμενοι κρατούνταν σε κελί 22 τετραγωνικών μέτρων. Σε ορισμένα καταστήματα κράτησης, όπως στις φυλακές Χανίων, αναφέρθηκαν ελλείψεις σε στρώματα και κουβέρτες, με κρατούμενους να κοιμούνται στο τσιμέντο ή σε βρεγμένα στρώματα. Σε αρκετές φυλακές εντοπίστηκαν κοριοί και κατσαρίδες, υγρασία, μούχλα και διαρροές στις οροφές.

Οι κρατούμενοι είναι υποχρεωμένοι να ζουν σε συνθήκες ανθυγιεινές, χωρίς επαρκή υγειονομική περίθαλψη, ενώ το προσωπικό είναι εξαιρετικά περιορισμένο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες ανομίας και βίας μέσα στις φυλακές.

Το patris.gr, είχε εδώ και λίγο καιρό αναφερθεί στις επισκέψεις που έκανε η συγκεκριμένη Επιτροπή σε σωφρονιστικά καταστήματα του νησιού αλλά και σε κρατητήρια αστυνομικών τμημάτων

Η CPT, όπως επισημαίνει στην έκθεσή της , καλεί τις ελληνικές αρχές να προχωρήσουν σε άμεσες και αποφασιστικές ενέργειες για τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης, μειώνοντας τον αριθμό των κρατουμένων ανά κελί και αναβαθμίζοντας τις εγκαταστάσεις. Ωστόσο, η ανταπόκριση από τις αρχές παραμένει ανύπαρκτη, αφήνοντας τους κρατούμενους σε συνθήκες που είναι πραγματικά απάνθρωπες και ταπεινωτικές. Η κατάσταση αυτή είναι μία «βόμβα» έτοιμη να εκραγεί, και η ανάγκη για αλλαγή είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης προειδοποιεί ότι οι συνθήκες σε ελληνικές φυλακές παραμένουν κάτω από τα ελάχιστα αποδεκτά όρια, επικαλούμενο υπερπληθυσμό, σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και κακές συνθήκες κράτησης στη νέα έκθεση που δημοσιοποιήθηκε μετά από επίσκεψη επιθεώρησης το 2025.

Η έκθεση της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT) βασίζεται σε επίσκεψη τον Ιανουάριο του 2025 σε επτά ανδρικές και δύο γυναικείες φυλακές, καθώς και σε αστυνομικά κρατητήρια.