Στοιβαγμένοι κρατούμενοι και κοριοί στις φυλακές της Κρήτης – Κόλαφος η έκθεση Επιτροπής
Ελλάδα 05 Μαρτίου 2026, 12:24

Στοιβαγμένοι κρατούμενοι και κοριοί στις φυλακές της Κρήτης – Κόλαφος η έκθεση Επιτροπής

Άθλιες οι συνθήκες κράτησης στις φυλακές της Κρήτης σύμφωνα με την Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων

Σύνταξη
Κόλαφος είναι η έκθεση της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT) για τις φυλακές της Κρήτης, αλλά και για όλο το σωφρονιστικό σύστημα της χώρας.

Τα στοιχεία που αποκαλύπτονται στην έκθεση είναι σοκαριστικά και αποτυπώνουν τις τραγικές συνθήκες κράτησης που επικρατούν, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να είναι ο υπερπληθυσμός και οι απαράδεκτες υποδομές.

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι σύμφωνα με το patris.gr, οι καταγγελίες για τις φυλακές της Αλικαρνασσού και των Χανίων, όπου οι συνθήκες είναι απογοητευτικές και οι κρατούμενοι αναγκάζονται να ζουν σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες.

Η φυλακή της Αλικαρνασσού, για παράδειγμα, φιλοξενεί σήμερα 334 κρατούμενους, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι αλλοδαποί, ενώ η χωρητικότητα της φυλακής είναι μόλις 210 άτομα. Η κατάσταση αυτή δεν είναι νέα, καθώς το 2009, η φυλακή της Αλικαρνασσού είχε ήδη φτάσει τους 400 κρατούμενους, αποκαλύπτοντας την διαχρονική αδυναμία του σωφρονιστικού συστήματος να αντιμετωπίσει την υπερφόρτωση. Οι συνθήκες κράτησης είναι άθλιες, με κρατούμενους να στοιβάζονται σε κελιά μικρότερα από τα ελάχιστα προβλεπόμενα και να υποφέρουν από έλλειψη βασικών αγαθών, όπως στρώματα και κουβέρτες, ειδικά στις φυλακές των Χανίων.

Η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, η οποία επισκέφθηκε τις φυλακές της Κρήτης τον Ιανουάριο του 2025, κατέγραψε τις δραματικές ελλείψεις και την απογοητευτική κατάσταση των σωφρονιστικών καταστημάτων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση παρέμβαση.

Η έκθεση σημειώνει ότι τα κελιά στην Αλικαρνασσό, για παράδειγμα, φιλοξενούν μέχρι και πέντε άτομα σε χώρους μόλις 8 τετραγωνικών μέτρων, με τις συνθήκες να θυμίζουν πραγματική κόλαση. Στο Ναύπλιο έντεκα κρατούμενοι κρατούνταν σε κελί 22 τετραγωνικών μέτρων. Σε ορισμένα καταστήματα κράτησης, όπως στις φυλακές Χανίων, αναφέρθηκαν ελλείψεις σε στρώματα και κουβέρτες, με κρατούμενους να κοιμούνται στο τσιμέντο ή σε βρεγμένα στρώματα. Σε αρκετές φυλακές εντοπίστηκαν κοριοί και κατσαρίδες, υγρασία, μούχλα και διαρροές στις οροφές.

Οι κρατούμενοι είναι υποχρεωμένοι να ζουν σε συνθήκες ανθυγιεινές, χωρίς επαρκή υγειονομική περίθαλψη, ενώ το προσωπικό είναι εξαιρετικά περιορισμένο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες ανομίας και βίας μέσα στις φυλακές.

Το patris.gr, είχε εδώ και λίγο καιρό αναφερθεί στις επισκέψεις που έκανε η συγκεκριμένη Επιτροπή σε σωφρονιστικά καταστήματα του νησιού αλλά και σε κρατητήρια αστυνομικών τμημάτων

Η CPT, όπως επισημαίνει στην έκθεσή της , καλεί τις ελληνικές αρχές να προχωρήσουν σε άμεσες και αποφασιστικές ενέργειες για τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης, μειώνοντας τον αριθμό των κρατουμένων ανά κελί και αναβαθμίζοντας τις εγκαταστάσεις. Ωστόσο, η ανταπόκριση από τις αρχές παραμένει ανύπαρκτη, αφήνοντας τους κρατούμενους σε συνθήκες που είναι πραγματικά απάνθρωπες και ταπεινωτικές. Η κατάσταση αυτή είναι μία «βόμβα» έτοιμη να εκραγεί, και η ανάγκη για αλλαγή είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης προειδοποιεί ότι οι συνθήκες σε ελληνικές φυλακές παραμένουν κάτω από τα ελάχιστα αποδεκτά όρια, επικαλούμενο υπερπληθυσμό, σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και κακές συνθήκες κράτησης στη νέα έκθεση που δημοσιοποιήθηκε μετά από επίσκεψη επιθεώρησης το 2025.

Η έκθεση της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT) βασίζεται σε επίσκεψη τον Ιανουάριο του 2025 σε επτά ανδρικές και δύο γυναικείες φυλακές, καθώς και σε αστυνομικά κρατητήρια.

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Μπροστά σε μια νέα ενεργειακή κρίση η Ευρώπη; – Τι εναλλακτικές έχει

Φυσικό αέριο: Μπροστά σε μια νέα ενεργειακή κρίση η Ευρώπη; – Τι εναλλακτικές έχει

Κόσμος
Το Ιράν λέει ότι έπληξε αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό

Το Ιράν λέει ότι έπληξε αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό

Δεύτερος θερμότερος ο φετινός χειμώνας – Τα στοιχεία του meteo με τις μέσες τιμές από το 1960
Γράφημα 05.03.26

Δεύτερος θερμότερος ο φετινός χειμώνας - Τα στοιχεία του meteo με τις μέσες τιμές από το 1960

Μέσα στα τελευταία έξι χρόνια οι τέσσερις πιο ζεστοί χειμώνες στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του meteo - Φέτος, υπήρξαν μόνο λίγες και σύντομες περίοδοι κρύου, κυρίως στις αρχές έως μέσα Ιανουαρίου

Σύνταξη
Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ – Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα των πόλεων
Novoville app 05.03.26

Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ - Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα

Για παράνομο παρκάρισμα οι περισσότερες αναφορές - «Στο Novoville App και το 1595 τα αιτήματά σας φτάνουν σε εμάς, προχωρούν και υλοποιούνται κάθε μέρα» έγραψε ο Χάρης Δούκας στα social

Σύνταξη
Λάρισα: Σε έξι ημέρες έληγε το δίπλωμα του 95χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο – Συγκρούστηκε με δύο οχήματα
Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα 05.03.26

Σε έξι ημέρες έληγε το δίπλωμα του 95χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο - Συγκρούστηκε με δύο οχήματα

«Τον είδα σαν θηρίο μπροστά μου», λέει οδηγός που ενεπλάκη στο τροχαίο - Ο ηλικιωμένος είχε αναχωρήσει από την Καλαμαριά με τελικό προορισμό τη Χαλκίδα

Σύνταξη
Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – 24ωρη απεργία κήρυξε η ΠΝΟ
Κινητοποίηση 05.03.26

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια - 24ωρη απεργία κήρυξε η ΠΝΟ

Η απεργία στα πλοία αποφασίστηκε από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και με αίτημα τον απεγκλωβισμό των Ελλήνων ναυτικών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή

Σύνταξη
Διπλή κρούση από ΙΟΒΕ και Επιτροπή Ανταγωνισμού για το άνοιγμα της αγοράς των ταξί
Πιέσεις για απελευθέρωση 05.03.26

Διπλή κρούση από ΙΟΒΕ και Επιτροπή Ανταγωνισμού για το άνοιγμα της αγοράς των ταξί

Παραμονές της άφιξης του ερανιστικού του υπουργείου Μεταφορών στην Ολομέλεια, ζητούν συγχρονισμένα την εξίσωση των Επαγγελματικών ΙΧ με τα ταξί.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Αλβανία: Η πρώτη ψηφιακή υπουργός στο… εδώλιο
Προσωπικά δεδομένα 05.03.26

Η πρώτη ψηφιακή υπουργός της Αλβανίας στο… εδώλιο

Η Αλβανίδα ψηφιακή υπουργός Diella έχει την εικόνα και τη φωνή της ηθοποιού Ανίλα Μπίσα - Η ίδια, ωστόσο, δεν έδωσε ποτέ τη συγκατάθεσή της και τώρα κινείται νομικά κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
Το «σε αγαπάμε» των Βικτόρια και Ντέιβιντ έμεινε στο διαβάστηκε από τον Μπρούκλιν: Ούτε τα γενέθλια μπορούν να φέρουν κοντά τους Μπέκαμ
Σνομπαρία 05.03.26

Το «σε αγαπάμε» των Βικτόρια και Ντέιβιντ έμεινε στο διαβάστηκε από τον Μπρούκλιν: Ούτε τα γενέθλια μπορούν να φέρουν κοντά τους Μπέκαμ

Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ ευχήθηκαν στον Μπρούκλιν για τα 27α γενέθλιά του, ωστόσο εκείνος επέλεξε να τους σνομπάρει, απατώντας μόνο στη σύζυγό του Νίκολα Πελτζ. Και η μάχη των Μπέκαμ συνεχίζεται.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας
Τα Νέα της Αγοράς 05.03.26

Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας

Οδηγός των εξελίξεων στη ψηφιακή εποχή για κάθε νευραλγικό πυλώνα του Κράτους, η Active για ακόμη μια φορά συμβάλει στην ενίσχυση και υποστήριξη της Εκπαίδευσης, επενδύοντας  στην αναμόρφωση του ευρύτερου παιδαγωγικού πλαισίου

Σύνταξη
Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο
Τεχνολογία 05.03.26

Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο

Οι Big Tech καλούν το Πεντάγωνο να ξανασκεφτεί το μπλκόκο στην Anthropic. Ο επικεφαλής της Palantir προειδοποιεί ωστόσο τις εταιρείες για «κρατικοποίηση» της ΑΙ αν δεν υποχωρήσουν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Δεύτερος θερμότερος ο φετινός χειμώνας – Τα στοιχεία του meteo με τις μέσες τιμές από το 1960
Γράφημα 05.03.26

Δεύτερος θερμότερος ο φετινός χειμώνας - Τα στοιχεία του meteo με τις μέσες τιμές από το 1960

Μέσα στα τελευταία έξι χρόνια οι τέσσερις πιο ζεστοί χειμώνες στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του meteo - Φέτος, υπήρξαν μόνο λίγες και σύντομες περίοδοι κρύου, κυρίως στις αρχές έως μέσα Ιανουαρίου

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το μεγάλο φαγοπότι της συμβουλοκρατίας υπό την αιγίδα Μητσοτάκη
«Ιδιώτες θησαυρίζουν» 05.03.26

ΠΑΣΟΚ: Το μεγάλο φαγοπότι της συμβουλοκρατίας υπό την αιγίδα Μητσοτάκη

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ που ζητά απαντήσεις για τις «χιλιάδες απευθείας αναθέσεις», ύψους 1,5 δισ., σε συγκεκριμένες ιδιωτικές εταιρείες συμβούλων. Αντί να στηρίξει την υγεία , την παιδεία και τις υποδομές επιτρέπει σε ιδιωτικές εταιρείες να θησαυρίζουν.

Σύνταξη
Τουρκικό ΥΠΕΞ κατά Δένδια: Τους «Τούρκους» της Κύπρου υπερασπίζεται η Τουρκία – Τι λέει για την Κάρπαθο
Πολιτική 05.03.26

Τουρκικό ΥΠΕΞ κατά Δένδια: Τους «Τούρκους» της Κύπρου υπερασπίζεται η Τουρκία – Τι λέει για την Κάρπαθο

Ορισμένοι κύκλοι επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις και προβαίνουν σε μια νέα απόπειρα να δημιουργήσουν τετελεσμένα γεγονότα, λέει η Τουρκία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα

Η αγορά εργασίας της ευρωζώνης παρουσίασε μικρή βελτίωση τον Ιανουάριο του 2026, με το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας να μειώνεται στο 6,1%, το χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

Σύνταξη
Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα – Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν
Ανησυχία 05.03.26

Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα - Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν ασκεί πιέσεις σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς λιπασμάτων στον κόσμο - Προειδοποιήσεις αναλυτών

Σύνταξη
Στήριξη στην Κύπρο και καμία εμπλοκή στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιράν ζητεί η αντιπολίτευση
Πολιτική αντιπαράθεση 05.03.26

Στήριξη στην Κύπρο και καμία εμπλοκή στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιράν ζητεί η αντιπολίτευση

Τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της στήριξης της Κύπρου, υπογραμμίζοντας με έμφαση, ωστόσο, ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να έχει καμία συμμετοχή στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Τι απαντά η ΝΔ

Σύνταξη
Η επένδυση του KSI στη Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ δεν είναι απλώς ένα διαφημιστικό κόλπο
Αθλητισμός & Σπορ 05.03.26

Η επένδυση του KSI στη Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ δεν είναι απλώς ένα διαφημιστικό κόλπο

Η είσοδος του γνωστού δημιουργού διαδικτυακού περιεχομένου και επιχειρηματία KSI στο μετοχικό σχήμα της Dagenham & Redbridge FC δεν αποτελεί απλώς μια εντυπωσιακή κίνηση προβολής.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 05.03.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 8 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Β’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη, τις 35 Σαρακοστιανές και Πασχαλινές συνταγές από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, και φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
