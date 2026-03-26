Επίθεση με τσεκούρι κατά αστυνομικών στους Αμπελόκηπους

Επίθεση με τσεκούρι από έναν άνδρα φερόμενο ως ψυχικά ασθενή δέχτηκε αστυνομικός το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί μετέβησαν σε σπίτι στους Αμπελόκηπους προκειμένου να εκτελέσουν εντολή ακούσιας νοσηλείας σε ψυχιατρείο.

Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα επιτέθηκε με τσεκούρι στους αστυνομικούς με αποτελέσματα να τραυματιστεί ένας εξ αυτών.

Ο τραυματίας αστυνομικός διακομίστηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ενώ ο δράστης έχει διαφύγει και αναζητείται.