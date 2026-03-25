Γιορτή σήμερα 25 Μαρτίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Γιορτή σήμερα 25 Μαρτίου: Μεγάλη διπλή γιορτή για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία, καθώς τιμάται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου αλλά και η Εθνική Επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Ευάγγελος, Βαγγέλης, Βάγγος, Αγγελής

Ευαγγελία, Βαγγελιώ, Βαγγελίτσα, Λίτσα

Εύα, Κέλλυ, Λιλή

Αγγελική, Άντζελα, Άντζυ, Αγγέλα, Αγγελίνα *

Άγγελος, Αγγελής *

Πρόκειται για μία από τις πιο γνωστές ονομαστικές εορτές στην Ελλάδα, με πλήθος εορταζόντων.

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Μαρτίου.

Η εορτή αναφέρεται στο χαρμόσυνο γεγονός της αναγγελίας του Αρχαγγέλου Γαβριήλ προς την Παναγία, ότι επιλέχθηκε να γίνει η μητέρα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού. Σύμφωνα με την ευαγγελική αφήγηση, ο Αρχάγγελος εμφανίστηκε στην Παρθένο Μαρία και της μετέφερε το μήνυμα της θείας σύλληψης, λέγοντας το «Χαίρε, Κεχαριτωμένη».

Η Παναγία, με ταπείνωση και πίστη, αποδέχθηκε το θείο σχέδιο με τα λόγια: «Ιδού η δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου». Η αποδοχή αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας για τη σωτηρία της ανθρωπότητας, καθώς σηματοδοτεί την αρχή της Ενανθρώπησης του Χριστού.

Η λέξη «Ευαγγελισμός» σημαίνει «καλή αγγελία» και συμβολίζει την ελπίδα, τη σωτηρία και τη νέα αρχή για τον άνθρωπο. Η ημέρα αυτή ξεχωρίζει επίσης γιατί, παρότι βρίσκεται μέσα στη Σαρακοστή, επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού, υπογραμμίζοντας τον χαρμόσυνο χαρακτήρα της εορτής.

Σε όλη την Ελλάδα τελούνται πανηγυρικές Θείες Λειτουργίες και δοξολογίες, ενώ πολλές εκκλησίες που είναι αφιερωμένες στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου γιορτάζουν με ιδιαίτερη λαμπρότητα.

Εθνική Εορτή – 25η Μαρτίου 1821

Η 25η Μαρτίου αποτελεί ταυτόχρονα και την Εθνική Εορτή της Ελλάδας, καθώς έχει καθιερωθεί ως ημέρα μνήμης για την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Η ημερομηνία επιλέχθηκε συμβολικά, συνδέοντας τον αγώνα για την ελευθερία με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, δηλαδή με το μήνυμα της ελπίδας και της λύτρωσης. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ύψωσε το λάβαρο της Επανάστασης στη Μονή της Αγίας Λαύρας, σηματοδοτώντας την έναρξη του αγώνα.

Η Ελληνική Επανάσταση ήταν αποτέλεσμα μακροχρόνιας προετοιμασίας και θυσιών, με τη συμβολή σημαντικών μορφών όπως ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Αθανάσιος Διάκος και πολλοί άλλοι αγωνιστές.

Η ημέρα τιμάται σε όλη τη χώρα με μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις, καταθέσεις στεφάνων, δοξολογίες και επίσημες τελετές, εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης.

Η 25η Μαρτίου δεν είναι μόνο μια ιστορική επέτειος, αλλά και μια ημέρα που υπενθυμίζει τις αξίες της ελευθερίας, της ενότητας και της αυτοθυσίας που καθόρισαν την πορεία του ελληνικού έθνους.

Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa