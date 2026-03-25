25η Μαρτίου: Με λαμπρότητα οι εορτασμοί και η παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Με την Πανεθνική Οργάνωση Μακεδονομάχων άρχισε η μεγαλειώδης παρέλαση για τον εορτασμό της Επανάστασης του 1821 στη Θεσσαλονίκη.

Στην παρέλαση συμμετείχαν 21 σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 26 φορείς και σύλλογοι, πρόσκοποι, Λέσχες Εφέδρων καθώς και στρατιωτικά τμήματα.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας ενώ παρόντες στις εξέδρες των επισήμων ήταν μεταξύ άλλων και ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος.

