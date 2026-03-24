Τα ποσοστά γονιμότητας στην Ευρώπη συνεχίζουν να μειώνονται: Ποιες χώρες έχουν τις μεγαλύτερες πτώσεις;
Κόσμος 24 Μαρτίου 2026, 06:00

Τα ποσοστά γονιμότητας στην Ευρώπη συνεχίζουν να μειώνονται: Ποιες χώρες έχουν τις μεγαλύτερες πτώσεις;

Οι ειδικοί επισημαίνουν πολυδιάστατους λόγους πίσω από αυτή τη μείωση, ενώ η Ευρώπη δεν είναι η μόνη που αντιμετωπίζει αυτή την τάση.

Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Ο συνολικός δείκτης γονιμότητας στην Ευρώπη, ο οποίος δείχνει τον αριθμό των γεννήσεων ανά γυναίκα, έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδό του σε διάστημα άνω των έξι δεκαετιών.  

Το ποσοστό έχει σχεδόν μειωθεί κατά το ήμισυ τα τελευταία 60 χρόνια, πέφτοντας από 2,62 το 1964 σε 1,34 το 2024. 

Το συνολικό ποσοστό γονιμότητας παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις σε όλη την Ευρώπη το 2024, κυμαινόμενο από 1,01 στη Μάλτα έως 1,72 στη Βουλγαρία εντός της ΕΕ. 

Ποιες χώρες έχουν λοιπόν τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα Συνολικά Ποσοστά Γονιμότητας (TFR) σε όλη την Ευρώπη; 

 Ποιες χώρες έχουν σημειώσει τις μεγαλύτερες μειώσεις στα ποσοστά γονιμότητας; Ποιοι παράγοντες οδηγούν σε αυτές τις μειώσεις; 

Το TFR στην ΕΕ βρίσκεται κάτω από το επίπεδο αντικατάστασης των 2,1 γεννήσεων ανά γυναίκα από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. 

Η ΕΕ δεν είναι η μόνη: Μια παγκόσμια μείωση της γονιμότητας 

«Αυτό που παρατηρούμε στην ΕΕ όσον αφορά τη μείωση του TFR είναι γενικά αυτό που θα αναμενόταν με βάση τη θεωρία της δημογραφικής μετάβασης, σύμφωνα με την οποία η πρόσβαση στην εκπαίδευση, η αντισύλληψη και μια σειρά άλλων αλληλεξαρτώμενων μεταβλητών επηρεάζουν τις τάσεις γονιμότητας και τη σύνθεση του πληθυσμού με την πάροδο του χρόνου», δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Ευρώπη στο Euronews Health. 

Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι η ΕΕ δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση, σύμφωνα με το euronews.

Ο αριθμός των χωρών και εδαφών παγκοσμίως με δείκτη γονιμότητας (TFR) κάτω από το επίπεδο αντικατάστασης του 2,1 προβλέπεται να αυξηθεί από περίπου το ήμισυ το 2018 (103 από 204) σε 155 έως το 2050 και σε 198 έως το 2100, υπερβαίνοντας το 97%. 

Σύμφωνα με την Eurostat, από τις περίπου 40 ευρωπαϊκές χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, όλες βρίσκονται κάτω από αυτό το επίπεδο από το 2024.  

Το Μαυροβούνιο έχει το υψηλότερο ποσοστό γονιμότητας με 1,75, ακολουθούμενο από τη Βουλγαρία (1,72), τη Γεωργία (1,69), την Αλβανία και τη Σερβία (και οι δύο με 1,64).

Η Γαλλία κατέχει την πρώτη θέση στα ποσοστά γονιμότητας μεταξύ των μεγάλων οικονομιών 

Η Γαλλία έχει το υψηλότερο ποσοστό γονιμότητας μεταξύ των μεγάλων οικονομιών της Ευρώπης, με 1,61.  

Το Ηνωμένο Βασίλειο (1,56) βρίσκεται κοντά σε αυτό το επίπεδο, αν και τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία είναι από το 2023 και ενδέχεται να είναι χαμηλότερα για το 2024. Στην Αγγλία και την Ουαλία, το ποσοστό είναι χαμηλότερο, στο 1,41, σύμφωνα με την ONS. 

Η Γερμανία βρίσκεται λίγο πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, στο 1,36.  

Η Ισπανία (1,10) έχει το χαμηλότερο ποσοστό γονιμότητας όχι μόνο μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών, αλλά και το δεύτερο χαμηλότερο συνολικά, ακολουθούμενη από κοντά από την Ιταλία (1,18). 

Στην Τουρκία, τη χώρα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των υποψηφίων χωρών, το ποσοστό γονιμότητας ανέρχεται σε 1,48 μετά από σημαντική μείωση την τελευταία δεκαετία. 

Στις σκανδιναβικές χώρες, η Ισλανδία (1,56) κατατάσσεται πρώτη, ακολουθούμενη από τη Δανία (1,47), τη Νορβηγία (1,45) και τη Σουηδία (1,43). Η Φινλανδία (1,25), ωστόσο, έχει χαμηλότερο ποσοστό, το οποίο βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. 

Μεταξύ άλλων χωρών, ο αριθμός των γεννήσεων ανά γυναίκα είναι 1,24 στην Ελλάδα, γεγονός που τοποθετεί τη χώρα μας στην 8η θέση από το τέλος. 

Γιατί διαφέρουν τα ποσοστά γονιμότητας στην Ευρώπη; 

«Η εξήγηση των διακρατικών διαφορών στη γονιμότητα παραμένει δύσκολη, ιδίως επειδή πολλοί παράγοντες που στο παρελθόν εξηγούσαν τις διαφορές μεταξύ των χωρών φαίνεται να έχουν εξασθενήσει τα τελευταία χρόνια», δήλωσε η Δρ Julia Hellstrand από το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι. 

«Για παράδειγμα, οι σκανδιναβικές χώρες με συγκριτικά γενναιόδωρες οικογενειακές πολιτικές έχουν επίσης σημειώσει πολύ έντονη μείωση της γονιμότητας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πολιτική στήριξη από μόνη της δεν μπορεί να εξηγήσει τις τρέχουσες τάσεις». 

Βοηθούν οι πολιτικές στη διατήρηση υψηλών ποσοστών γονιμότητας; 

Η εκπρόσωπος του ΠΟΥ Ευρώπης σημείωσε ότι, εκτός από την εκπαίδευση και την πρόσβαση στην αντισύλληψη, παράγοντες που σχετίζονται με την προσιτή στέγαση, το μέγεθος των κατοικιών, τις υποθήκες, το κόστος της απόκτησης και της ανατροφής ενός παιδιού, την ικανότητα εξισορρόπησης της εργασίας και της μητρότητας, μεταξύ άλλων κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων, επηρεάζουν τις αναπαραγωγικές αποφάσεις των ανθρώπων. 

Πολλές κυβερνήσεις έχουν εφαρμόσει πολυτομεακές πολιτικές για να επιτρέψουν στους ανθρώπους να πραγματοποιήσουν τις προτιμήσεις τους όσον αφορά τη γονιμότητα.  

Παραδείγματα αποτελούν, μεταξύ άλλων, οι άμεσες πληρωμές για την απόκτηση παιδιών, τα φορολογικά οφέλη, η επιδοτούμενη φροντίδα παιδιών νηπιακής ηλικίας και η γονική άδεια. 

«Ωστόσο, τα στοιχεία σχετικά με την έκταση και τη συνέπεια των επιδράσεων αυτών των παρεμβάσεων στον συνολικό δείκτη γονιμότητας (TFR) σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι αβέβαια», δήλωσε ο εκπρόσωπος. 

Διαφορά ηλικίας πρώτης γέννησης σε όλη την Ευρώπη 

Ο Hellstrand επεσήμανε επίσης ότι στη Βόρεια και Δυτική Ευρώπη, η μείωση της γονιμότητας κάτω από το επίπεδο αντικατάστασης και η αναβολή της τεκνοποίησης ξεκίνησαν νωρίτερα, ήδη από τη δεκαετία του 1960, και αυτές οι χώρες έχουν πλέον σχετικά υψηλή μέση ηλικία πρώτης γέννησης. 

Αντίθετα, πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης βίωσαν αυτές τις αλλαγές αργότερα και εξακολουθούν να έχουν κάπως χαμηλότερη μέση ηλικία πρώτης γέννησης. 

Μεταβολή του δείκτη γονιμότητας τα τελευταία 10 χρόνια 

Εξετάζοντας πώς μεταβλήθηκαν οι δείκτες γονιμότητας την τελευταία δεκαετία, από το 2014 έως το 2024, μόνο λίγες χώρες κατέγραψαν αυξήσεις, ενώ πολλές παρουσίασαν σημαντικές μειώσεις. Στην ΕΕ, ο δείκτης μειώθηκε από 1,54 σε 1,34, μια μείωση 0,20 σε απόλυτους αριθμούς. 

Η Τουρκία ξεχωρίζει με τη μεγαλύτερη πτώση, κατά 0,69 σε απόλυτους αριθμούς, ή 32 τοις εκατό, πέφτοντας από 2,17 σε 1,48.  

Η πτώση ξεπέρασε επίσης το 0,35 σε αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Φινλανδίας και της Λιθουανίας (και οι δύο 0,46), της Σουηδίας (0,45), της Ιρλανδίας (0,42), της Λετονίας (0,41), της Γαλλίας (0,39), της Ισλανδίας και της Μάλτας (και οι δύο 0,37) και της Εσθονίας (0,36). 

«Στη Φινλανδία, η γονιμότητα έχει υποστεί μία από τις πιο απότομες μειώσεις στην Ευρώπη, μια εξέλιξη που συχνά θεωρείται αινιγματική, δεδομένου του σχετικά ισχυρού πλαισίου οικογενειακής πολιτικής της χώρας», δήλωσε η Hellstrand. 

«Τα ιδανικά της μη τεκνοποίησης έχουν γίνει πιο κοινά» 

Δήλωσε ότι μεταξύ του 2010 και του 2024, η πτώση της γονιμότητας οφείλεται κυρίως στη μείωση των πρώτων γεννήσεων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 82% της συνολικής μείωσης. 

«Ταυτόχρονα, τα ιδανικά της ζωής χωρίς παιδιά έχουν γίνει πιο διαδεδομένα, αν και τα στοιχεία των ερευνών υποδηλώνουν ότι πολλά άτομα καταλήγουν να έχουν λιγότερα παιδιά από όσα θα προτιμούσαν ιδανικά», πρόσθεσε. 

Η απόλυτη μείωση ήταν 0,27 στο Ηνωμένο Βασίλειο, 0,22 στην Ισπανία, 0,20 στην Ιταλία και 0,15 στη Γερμανία. 

« Ορισμένες χώρες, όπως αυτές της Νότιας Ευρώπης, έχουν ήδη τόσο χαμηλά ποσοστά γεννήσεων που είναι δύσκολο να μειωθούν πολύ περισσότερο», δήλωσε η καθηγήτρια Eva Beaujouan, από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης, στο Euronews Health. 

Κατά την ίδια περίοδο, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση, κατά 0,21, ακολουθούμενη από τη Σερβία (0,18), την Πορτογαλία (0,17) και τη Βουλγαρία (0,10). 

 

Economy
Καύσιμα: Ακρίβεια στην αγορά παρά τις επιδοτήσεις και το πλαφόν

Καύσιμα: Ακρίβεια στην αγορά παρά τις επιδοτήσεις και το πλαφόν

Vita.gr
Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Κόσμος
Νέο τελεσίγραφο 5 ημερών στο Ιράν από τον Τραμπ – Νετανιάχου

Νέο τελεσίγραφο 5 ημερών στο Ιράν από τον Τραμπ – Νετανιάχου

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πίσω από τις λέξεις του Τραμπ – «Παιχνίδι» καθυστερήσεων πριν «κοπεί το σχοινί»
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 24.03.26

Πίσω από τις λέξεις του «πλανητάρχη» - «Παιχνίδι» καθυστερήσεων πριν «κοπεί το σχοινί»

Στη Μέση Ανατολή είναι καρφωμένα τα βλέμματα όλου του πλανήτη με τον πρόεδρο Ντοναλντ Τραμπ να υποβάλλει σε «σκωτσέζικο ντους» την ανθρωπότητα και να «χορεύει» τις αγορές που εδώ και ημέρες βρίσκονται σε νευρικό κλονισμό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο κόσμος έχει δώσει στο Ισραήλ «άδεια να βασανίζει τους Παλαιστινίους», καταγγέλλει η Αλμπανέζε
Φραντσέσκα Αλμπανέζε 24.03.26

«Το Ισραήλ έχει λάβει την άδεια να βασανίζει τους Παλαιστινίους»

Η ζωή στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη έχει μετατραπεί σε «αέναο κύκλο ψυχικών και σωματικών δεινών» και «τα βασανιστήρια έχουν γίνει de facto πολιτική» του Ισραήλ, καταγγέλλει η κα Αλμπανέζε.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον 3 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις στην Πολτάβα και τη Ζαπορίζια
Πολτάβα - Ζαπορίζια 24.03.26

Νέες θανατηφόρες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 14 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις της Ρωσίας στις ουκρανικές περιφέρειες Πολτάβα και Ζαπορίζια.

Σύνταξη
Ιράν: Οι αδιάκοπες αντιφάσεις του Τραμπ από την έναρξη του πολέμου
Πόλεμος 24.03.26

Οταν ο Τραμπ διαψεύδει τον... Τραμπ

Η καταγραφή των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ αποκαλύπτει μια διαρκή σειρά αντιφάσεων γύρω από κρίσιμα θέματα που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στα σύνορα με το Περού
Κολομβία 24.03.26

Τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους

Οι αρχές στην Κολομβία έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τον θάνατο οκτώ και τον τραυματισμό άλλων 83 ανθρώπων στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους κοντά στα σύνορα με το Περού.

Σύνταξη
Λίβανος: Για τον κίνδυνο «κατοχής» του, κάνει λόγο ο Μακρόν
Παρίσι 24.03.26

Για κίνδυνο «κατοχής» του Λιβάνου, μιλάει ο Μακρόν

Ο Μακρόν αναφέρθηκε στον κίνδυνο «κατοχής» του Λιβάνου, τονίζοντας ότι «Καμιά κατοχή, καμιά μορφή αποικισμού, ούτε εδώ, ούτε στη Δυτική Οχθη, ούτε αλλού, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια κανενός».

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Σμότριτς ζητά αλλαγή συνόρων με τον Λίβανο – «Να φτάσουμε στον ποταμό Λιτάνι»
Μέση Ανατολή 23.03.26

Ισραήλ: Ο Σμότριτς ζητά αλλαγή συνόρων με τον Λίβανο – «Να φτάσουμε στον ποταμό Λιτάνι»

Ο Σμότριτς δήλωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία στον Λίβανο «πρέπει να τελειώσει με τόσο με την απόφαση να καταστραφεί η Χεζμπολάχ όσο και με την αλλαγή των συνόρων του Ισραήλ».

Σύνταξη
Άνοιγμα στη Λευκορωσία – Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Λουκασένκο στον Λευκό Οίκο
Financial Times 23.03.26

Άνοιγμα στη Λευκορωσία – Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Λουκασένκο στον Λευκό Οίκο

Αναθέρμανση σχέσεων με τον στενότερο σύμμαχο του Πούτιν επιδιώκει η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Τους τελευταίους μήνες, η κυβέρνηση Τραμπ συζητά το ενδεχόμενο να προσκληθεί ο Λουκασένκο για επίσημη συνάντηση με τον Τραμπ.

Σύνταξη
Νετανιάχου για τις «συνομιλίες» ΗΠΑ-Ιράν: Το Ισραήλ θα προστατεύσει τα συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση
Πόλεμος στο Ιράν 23.03.26

Νετανιάχου για τις «συνομιλίες» ΗΠΑ-Ιράν: Το Ισραήλ θα προστατεύσει τα συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έχει συνομιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανακοίνωσή του ότι κάνει συνομιλίες με το Ιράν. Και είπε ότι το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο.

Σύνταξη
Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Σούδα για επισκευές σε βάθος – Ατύχημα, επίθεση ή σαμποτάζ;
Κόσμος 23.03.26

Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Σούδα για επισκευές σε βάθος – Ατύχημα, επίθεση ή σαμποτάζ;

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford έδεσε στην Σούδα όπου πρόκειται να ξεκινήσουν «επισκευές σε επίπεδο κύτους», σημάδι πως η πυρκαγιά προκάλεσε πολύ σοβαρές ζημιές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ ενέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, αφότου ο Νετανιάχου τον έπεισε για την από κοινού δολοφονία του Χαμενεΐ
Πείστηκε, δεν σύρθηκε 23.03.26

Ο Τραμπ ενέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, αφότου ο Νετανιάχου τον έπεισε για την από κοινού δολοφονία του Χαμενεΐ

Σύμφωνα με το Reuters, 48 ώρες πριν από την έναρξη της επιχείρησης, ο Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Τραμπ. Tου είπε ότι με τη δολοφονία Χαμενεΐ είχε την ευκαιρία να εκδικηθεί για ιρανικά σχέδια δολοφονίας του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

