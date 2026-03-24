Αλλάζει η δυτική πλευρά της πόλης της Ναυπάκτου

Η δυτική πλευρά της Ναυπάκτου αλλάζει, αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμος Ναυπακτίας, καθώς προχωρά με γοργούς ρυθμούς το σημαντικό έργο υπογειοποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, που θα επιτρέψει την απομάκρυνση των κολωνών και των εναέριων καλωδίων, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την εικόνα της πόλης.

Το έργο, όπως επισημαίνει η ανάρτηση, αφορά στην υπογειοποίηση του δικτύου Μέσης και Χαμηλής Τάσης εντός της πόλεως Ναυπάκτου και υλοποιείται από τον ΔΕΔΔΗΕ. Προβλέπει την ανάπτυξη νέου υπόγειου δικτύου μήκους 8,2 χιλιομέτρων, με προϋπολογισμό 1.100.000 ευρώ και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο Ναυπακτίας.

Στο πλαίσιο παρακολούθησης της εξέλιξης του έργου, συνάντηση σε σημείο εκτέλεσης των εργασιών στην περιοχή της Ψανής, πραγματοποίησαν ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ.Βασίλης Γκίζας, ο Διευθυντής Περιοχής Αγρινίου του ΔΕΔΔΗΕ Δρ.Λάζαρος Λαζαρίδης, καθώς και στελέχη της ίδιας υπηρεσίας.

Στόχος της συνολικής παρέμβασης είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του δικτύου ηλεκτροδότησης απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές. Παράλληλα, σηματοδοτεί μια καθοριστική αισθητική αναμόρφωση της πόλης, τονίζει ο δήμος Ναυπακτίας και προσθέτει ότι η ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται στις 30 Ιουνίου 2026.