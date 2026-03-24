Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 24.03.2026]
Ημερήσια 24 Μαρτίου 2026, 00:01

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει

Αγγελική Μανουσάκη
Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

DO’S: Η μέρα σήμερα απαιτεί υπομονή, γιατί τα πράγματα δεν εξελίσσονται και πολύ ομαλά. Ή τουλάχιστον έτσι όπως εσύ τα έχεις στο μυαλό σου. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται φυσικά και οι συζητήσεις που κάνεις. Πρόσεχε τις διαπραγματεύσεις που κάνεις και απόφυγε να γίνεις πιεστικός, για να πάρεις αυτό που θέλεις. Απόφυγε και τη βιασύνη.

DON’TS: Επειδή υπάρχουν αρκετές αντιπαραθέσεις, δεν σημαίνει πως κι εσύ πρέπει να πάρεις παρορμητικές αποφάσεις ή και να αποφασίσεις εντελώς ξαφνικά να αποστασιοποιηθείς από τους άμεσα εμπλεκόμενους. Μην επιμένεις και μην εκνευρίζεσαι, επειδή νιώθεις ότι δεν ακούγονται αυτά που λες ή ότι δεν γίνονται απολύτως κατανοητά.

Ταύρος

DO’S: Θέλω να εξετάσεις οικονομικά όσο πιο προσεκτικά γίνεται, γιατί τα πράγματα είναι κάπως παράξενα εκεί πέρα. Πρέπει να σταματήσεις να δανείζεις σε φίλους, γιατί μετά εσύ θα απαιτείς πίσω, ενώ η άλλη πλευρά μπορεί να μην είναι σε θέση ακόμα να σε πληρώσει και να γίνει ο κακός ο χαμός! Το να κάνεις λίγη υπομονή, ας πούμε; Ούτε καν;

DON’TS: Η μέρα είναι περίεργη. Παράλληλα, υπάρχει εκνευρισμός μέσα στην παρέα. Οπότε δεν πρέπει να τα αφήσεις αυτά να σε τσιτώσουν ακραία ή να σε φέρουν σε δύσκολη θέση. Δεν μπορείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου εύκολα κι αυτό είναι λογικό, απλά δεν πρέπει να το παρακάνεις. Μη λες μεγάλα λόγια. Μη μιλάς πάνω στα νεύρα σου.

Δίδυμοι

DO’S: Βάλε όρια και φρόντισε αυτά να τηρηθούν. Απόφυγε να απαντήσεις εντελώς αυθόρμητα στα όσα ακούς, γιατί σίγουρα θα πεις κάποια βλακεία! Αν έχεις αναλάβει να κάνεις ορισμένες δουλειές, τότε πρέπει να τις υλοποιήσεις. Απόφυγε να πάρεις μέρος σε ανούσιες συζητήσεις σχετικά με το πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Εσύ ξέρεις καλύτερα!

DON’TS: Επειδή η μέρα είναι λίγο διαφορετική από τις προηγούμενες, εσύ δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος. Ειδικά στα επαγγελματικά, όπου δεν πρέπει να λειτουργήσεις με σπασμωδικές κινήσεις. Επίσης δεν πρέπει να χάσεις την ψυχραιμία σου ή να γίνεις και ακραία αντιδραστικός. Όχι, δεν είναι όλα επίτηδες ούτε και για να σε δοκιμάσουν, έτσι;

Καρκίνος

DO’S: Εσύ επιλέγεις να κρατήσεις και σήμερα τις αποστάσεις σου, ωστόσο η ένταση εμφανίζεται όπως και να έχει. Ούπς! Ανάλυσε προσεκτικά όλα τα γεγονότα που εξελίσσονται γύρω σου και μετά ξεκίνησε τις όποιες συζητήσεις γύρω από αυτά. Άκου τι έχουν να σου πουν οι απέναντι. Από την άλλη, σε θέλω ιδιαίτερα προσεκτικό στις μετακινήσεις σου.

DON’TS: Μην αρχίσεις να φωνάζεις, επειδή μαθαίνεις πολλά σκηνικά που έχουν παιχτεί πίσω από την πλάτη σου. Μην προσπαθήσεις να απαντήσεις με το ίδιο νόμισμα, καθώς παρότι φαίνεται δίκιο, μπορεί και να σε εκθέσει. Μη γίνεσαι ούτε σκληρός αλλά ούτε και απόλυτος με τους ανθρώπους γύρω σου. Μη μιλάς με τρόπο που πληγώνει γενικότερα.

Λέων

DO’S: Σήμερα ίσως υπάρξει λίγη παραπάνω ένταση είτε με κάποιους φίλους είτε με κομμάτια της δουλειάς που έχεις αναλάβει να τρέξεις. Οπότε εσύ πρέπει να είσαι ψύχραιμος και προσεκτικός, σωστά; Από την άλλη, κάποιες συμπεριφορές σου δημιουργούν υπόνοιες, κάτι που σε κάνει επιφυλακτικό. Έστω μέχρι να επιβεβαιώσεις το αν ισχύουν.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά σου. Δηλαδή μην κάνεις πληρωμές χωρίς να έχεις την προσοχή σου στραμμένη εκεί ή μην δανείζεις χρήματα. Φτάνει πια! Μην επιχειρήσεις να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα στους φίλους σου σήμερα, γιατί δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Το πιθανότερο είναι απλά να παρεξηγηθείτε μεταξύ σας, έτσι;

Παρθένος

DO’S: Σήμερα καλείσαι να συνεργαστείς με άτομα που έχετε εντελώς διαφορετικό τρόπο σκέψης και διαχείρισης, αλλά that’s OK. Γενικώς πρέπει να προσέχεις λίγο τα σχόλια που κάνεις. Αν δεν θέλεις να προκαλέσεις επεισόδιο, ναι; Μην χάνεις ούτε την ψυχραιμία σου, αλλά ούτε και την συγκέντρωσή σου, καθώς και τα δυο θα σου κοστίσουν.

DON’TS: Μην χαωθείς εξαιτίας της πίεσης που ενδεχομένως να υπάρχει. Μην αφήσεις τις αντιπαραθέσεις που έρχονται στην επιφάνεια να σου κάνουν τη ζωή δύσκολη όσον αφορά το κομμάτι της συνεργασίας σου με ορισμένους. Μην εκνευριστείς από τις καθυστερήσεις ή από τις διαφορετικές απόψεις που ακούγονται. Μη γίνεσαι ειρωνικός.

Ζυγός

DO’S: Σταμάτα να μουλαρώνεις και να είσαι πεισματάρης! Ανέβασε λίγο ταχύτητα, γιατί το πρόγραμμα είναι γεμάτο και οι δουλειές που τρέχουν αυτή την στιγμή δεν μπορούν να αναβληθούν με τίποτα. Ωστόσο πρέπει να αποφύγεις οτιδήποτε το πιεστικό (αυτό πάει κυρίως για ανθρώπους). Άκου τις προτάσεις που σου κάνουν ορισμένοι συνάδελφοι.

DON’TS: Μη γίνεις εριστικός ή απόλυτος στις συζητήσεις που παίρνεις μέρος. Μη διστάσεις να ακούσεις το ένστικτό σου ή να πας από τον ασφαλή δρόμο που ξέρεις εσύ. Μην παίρνεις μέρος σε αντιπαραθέσεις για πλάκα. Καθόλου πλάκα, θα πω εγώ! Παράλληλα, δεν πρέπει ούτε να κάνεις σχόλια, γιατί κι αυτά μπορούν να την κάνουν τη δουλειά τους.

Σκορπιός

DO’S: Προσπάθησε να βάλεις χαλινάρια στο πείσμα σου, γιατί η αλήθεια είναι πως φαίνεται στις συζητήσεις που κάνεις και δεν αρέσει. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που θέλεις να κάνεις, αλλά γιατί να γίνεις εντελώς αμετακίνητος; Άλλο το ένα κι άλλο το άλλο, έτσι; Επίσης θέλεις να μάθεις κάποια πράγματα, αλλά γιατί πρέπει να γίνεις πιεστικός;

DON’TS: Επειδή η ένταση είναι μπόλικη δεν σημαίνει πως πρέπει να υπεραναλύσεις τα πάντα, έτσι; Μην κλειστείς στον εαυτό σου και μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις λόγω του ότι δεν μπορείς να το επικοινωνήσεις αυτό σωστά στους απέναντι. Μην αντιδράς με περίεργο τρόπο στα όσα βλέπεις, γιατί προδίδεις τη μεγάλη ένταση που νιώθεις.

Τοξότης

DO’S: Σήμερα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός στον τρόπο με τον οποίο απαντάς γενικότερα. Κι αυτό γιατί οι διαπροσωπικές σου σχέσεις χαρακτηρίζονται από λίγη ένταση παραπάνω. Άρα η πολλή ειρωνεία κομμένη, σωστά; Παράλληλα, προσπάθησε έστω να χαλαρώσεις εσύ και να διατηρήσεις τους τόνους γύρω σου σε ήπιους ρυθμούς.

DON’TS: Μην προβληματιστείς και μην τσαντιστείς εξαιτίας των συμπεριφορών που βλέπεις. Μην μπεις σε διαδικασία να το συζητήσεις, όσο κι αν θες, γιατί η συμπεριφορά των απέναντι δεν είναι η καλύτερη κι αυτό σίγουρα δεν σου αρέσει καθόλου, έτσι; Μην αφήνεις το πείσμα σου να σε κάνει επιθετικό, γιατί τότε το πράγμα δεν θα μαζεύεται…

Αιγόκερως

DO’S: Σήμερα πρέπει να είσαι και προσεκτικός, αλλά και ψύχραιμος. Επιπλέον πρέπει να διαχειρίζεσαι μια- μια τις υποθέσεις σου, γιατί όλες μαζί δεν νομίζω πως βγαίνουν. Απόφυγε να πιέζεις τους άλλους να σε ακούσουν, όταν δεν θέλουν καθόλου να το κάνουν. Έχουν το δικαίωμα, ξέρεις! Εστίασε στην υγεία σου. Πρόσεχε τα μικροατυχήματα.

DON’TS: Μην εκνευριστείς και μην χαωθείς λόγω του ότι το πρόγραμμα είναι κάπως υπερφορτωμένο. Το παν είναι να μην χάνεις την συγκέντρωσή σου σε ό,τι έχεις να κάνεις κι όλα θα πάνε καλά! Βέβαια δεν αποκλείεται εκεί που νομίζεις πως ξεμπερδεύεις- τσουπ!- να μπουν σαν σφήνα κι άλλες δουλειές. Μην αγνοείς καμία λεπτομέρεια που συναντάς.

Υδροχόος

DO’S: Άφησε ανοιχτά τα περιθώρια για συζήτηση. Αυτό σημαίνει λοιπόν πως πρέπει να σταματήσεις να είσαι μονίμως εκνευρισμένος ή και απόλυτος, σωστά; Ασχολήσου με τα οικονομικά σου, για να χαλαρώσεις, απλά χωρίς υπερβολές. Δε βοηθάνε στην προκειμένη φάση. Παράλληλα, πρέπει να περιορίσεις λίγο τα περιττά έξοδα, γιατί έχεις ξεφύγει.

DON’TS: Μην κινείσαι με τόσο πείσμα! Όχου μωρέ! Επειδή τα φιλτράρεις όλα μέσα από την δική σου οπτική, δεν σημαίνει πως είναι ΟΚ να πιέσεις τους άλλους να κάνουν το ίδιο ή να ασπαστούν την νοοτροπία- φιλοσοφία σου. Μην αρνείσαι να δοκιμάσεις και τη δική τους την πλευρά, θα πω εγώ. Πάντως δεν είναι κακό το να αφεθείς κι εσύ λιγάκι, έτσι;

Ιχθύες

DO’S: Κράτα αποστάσεις και απόφυγε να εμπλακείς σε συζητήσεις που δεν σε αφορούν, απλά για να υπερασπιστείς ορισμένους. Αυτοί θα έκαναν το ίδιο για σένα; Πρόσεξε τα λόγια και τις πράξεις σου, ειδικά γύρω από την οικογένεια. Περιόρισε τις παρορμητικές σου τάσεις. Μήπως να κρατήσεις μέσα σου λίγο ακόμα όσα κρατάς ήδη αρκετό καιρό;

DON’TS: Τα πράγματα αλλάζουν και υπάρχει ένταση. Το καταλαβαίνω. Απλά δεν πρέπει να εκνευρίζεσαι και να αντιδράς υπερβολικά λόγω του ότι τείνεις να παρατηρείς περισσότερο τα όσα βλέπεις γύρω σου. Μην παίρνεις προσωπικά τα σχόλια που ακούς και μην απαντάς καν σε αυτά. Με λίγα λόγια, μην τρώγεσαι με τα ρούχα σου, αγάπη!

Καύσιμα: Ακρίβεια στην αγορά παρά τις επιδοτήσεις και το πλαφόν

Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Νέο τελεσίγραφο 5 ημερών στο Ιράν από τον Τραμπ – Νετανιάχου

Ο Πάπα Εσιέντου δέχεται απειλές για τη ζωή του λόγω «Χάρι Πότερ»
«Το πρόβλημα παραμένει» 23.03.26

Το βαρέλι δεν έχει πάτο - Ο Πάπα Εσιέντου δέχεται απειλές για τη ζωή του λόγω «Χάρι Πότερ»

Ο Πάπα Εσιέντου δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι άγνωστοι απειλούν να τον σκοτώσουν, επειδή επιλέχθηκε για τον ρόλο του Σνέιπ στην τηλεοπτική σειρά «Χάρι Πότερ».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Δεν έχουμε τόσα χρήματα» – Η Σίντι Κρόφορντ έδειξε την πρωινή ρουτίνα ομορφιάς της και προκάλεσε τη χλεύη
«Δεν έχουμε τόσα χρήματα» - Η Σίντι Κρόφορντ έδειξε την πρωινή ρουτίνα ομορφιάς της και προκάλεσε τη χλεύη

Η Κρόφορντ, που πρόσφατα συμπλήρωσε τα 60, αποκάλυψε αυτή την εβδομάδα τις πρώτες δυόμισι ώρες της εξαντλητικής πρωινής ρουτίνας ευεξίας της, αξίας 12.000 δολαρίων. Ε, και το διαδίκτυο οργίασε.

Έφη Αλεβίζου
Ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον ξεκίνησαν σχέση απλά για να περνάνε καλά
Ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον ξεκίνησαν σχέση απλά για να περνάνε καλά - Και δεν έχουν σταματήσει μετά από 43 χρόνια

Αν και δεν παντρεύτηκαν ποτέ, ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον θεωρούνται ένα από τα πιο σταθερά και ευτυχισμένα ζευγάρια του Χόλιγουντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Λίβανος: Για τον κίνδυνο «κατοχής» του, κάνει λόγο ο Μακρόν
Για κίνδυνο «κατοχής» του Λιβάνου, μιλάει ο Μακρόν

Ο Μακρόν αναφέρθηκε στον κίνδυνο «κατοχής» του Λιβάνου, τονίζοντας ότι «Καμιά κατοχή, καμιά μορφή αποικισμού, ούτε εδώ, ούτε στη Δυτική Οχθη, ούτε αλλού, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια κανενός».

Ισραήλ: Ο Σμότριτς ζητά αλλαγή συνόρων με τον Λίβανο – «Να φτάσουμε στον ποταμό Λιτάνι»
Ισραήλ: Ο Σμότριτς ζητά αλλαγή συνόρων με τον Λίβανο – «Να φτάσουμε στον ποταμό Λιτάνι»

Ο Σμότριτς δήλωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία στον Λίβανο «πρέπει να τελειώσει με τόσο με την απόφαση να καταστραφεί η Χεζμπολάχ όσο και με την αλλαγή των συνόρων του Ισραήλ».

Η Μπαρτσελόνα κοντά στην απόκτηση του Μάικ Τζέιμς: «Υπάρχει ήδη επικοινωνία με τον παίκτη»
Κορυφαία ομάδα κοντά στην απόκτηση του Μάικ Τζέιμς: «Υπάρχει ήδη επικοινωνία με τον παίκτη»

Η Μπαρτσελόνα σκοπεύει να ενισχυθεί σημαντικά ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και ένας από τους παίκτες που την ενδιαφέρουν σοβαρά είναι ο Μάικ Τζέιμς.

Κώστας Αρβανίτης: Στην ευρωβουλή αναφορά πολίτη κατά του νόμου Κεραμέως για το 13ωρο
Στην ευρωβουλή αναφορά πολίτη κατά του νόμου Κεραμέως για το 13ωρο

Υποβλήθηκε με την αιτιολογία της ασυμβατότητας του νόμου με το εργασιακό δίκαιο της ΕΕ. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αντιπρόεδρος της LEFT Κώστας Αρβανίτης, υπέβαλε αίτημα, να μείνει η αναφορά ανοιχτή και να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Απασχόλησης.

Άνοιγμα στη Λευκορωσία – Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Λουκασένκο στον Λευκό Οίκο
Άνοιγμα στη Λευκορωσία – Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Λουκασένκο στον Λευκό Οίκο

Αναθέρμανση σχέσεων με τον στενότερο σύμμαχο του Πούτιν επιδιώκει η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Τους τελευταίους μήνες, η κυβέρνηση Τραμπ συζητά το ενδεχόμενο να προσκληθεί ο Λουκασένκο για επίσημη συνάντηση με τον Τραμπ.

ΠΑΣΟΚ: Σφοδρή αντίδραση στο «εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα» Πλεύρη – «Η ΝΔ του Μητσοτάκη είναι όμηρος της Ακροδεξιάς»
Σφοδρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στο «εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα» Πλεύρη - «Η ΝΔ του Μητσοτάκη είναι όμηρος της Ακροδεξιάς»

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η δήλωση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, πως οι αγώνες της Αριστεράς «ήταν πάντοτε σε βάρος» του έθνους και «αντίθετοι» με το καλό της πατρίδας. Δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Καραλής: «Να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για να δώσω κίνητρο στα νέα παιδιά»
Καραλής: «Να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για να δώσω κίνητρο στα νέα παιδιά»

Η Εθνική στίβου επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο του Τορούν και ο «ασημένιος» στο επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλής έκανε δηλώσεις στο Ελ. Βενιζέλος - Οι επιδόσεις των αθλητών μας.

Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα
Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα

Μπορεί ο Τραμπ να ανακοίνωσε «πάγωμα» των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, το μέλλον για τις τιμές πετρελαίου και αερίου δεν προβλέπεται ρόδινο. Θα χρειαστούν μήνες έως ότου αποκατασταθούν οι ροές.

Πέρασε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, παρά τις αντιδράσεις των επαγγελματικών ταξί
Πέρασε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, παρά τις αντιδράσεις των επαγγελματικών ταξί

Με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητων βουλευτών υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις των οδηγών και ιδιοκτητών ταξί.

Τραγωδία στη Λαμία – Νεκρός 68χρονος που έκοβε ξύλα και καταπλακώθηκε από δέντρο μπροστά στη γυναίκα του
Τραγωδία στη Λαμία – Νεκρός 68χρονος που έκοβε ξύλα και καταπλακώθηκε από δέντρο μπροστά στη γυναίκα του

Ο άτυχος 68χρονος από τη Λαμία είχε πάει μαζί με τη γυναίκα του να κόψει ξύλα σε ξερά πλατάνια όταν, κάτω από άγνωστες συνθήκες, καταπλακώθηκε από έναν μεγάλο κορμό.

Τσάμπα τα λεφτά που δώσαμε για τις φωτογραφίες των 200 πατριωτών Θάνο
Τσάμπα τα λεφτά που δώσαμε για τις φωτογραφίες των 200 πατριωτών Θάνο

Με ρητορική εμφυλίου εμφανίστηκε ο Θάνος Πλεύρης σε κομματική εκδήλωση στο Κιλκίς πριν καν στεγνώσει το μελάνι από την υπογραφή της μεταβίβασης κυριότητας της φωτογραφικής συλλογής από την οποία προήλθαν οι φωτογραφίες των εκτελεσμένων της Καισαριανής.

Νετανιάχου για τις «συνομιλίες» ΗΠΑ-Ιράν: Το Ισραήλ θα προστατεύσει τα συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση
Νετανιάχου για τις «συνομιλίες» ΗΠΑ-Ιράν: Το Ισραήλ θα προστατεύσει τα συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έχει συνομιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανακοίνωσή του ότι κάνει συνομιλίες με το Ιράν. Και είπε ότι το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο.

25η Μαρτίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς Τρίτη και Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας
25η Μαρτίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς Τρίτη και Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας για τη μαθητική παρέλαση ενώ την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση

Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Σούδα για επισκευές σε βάθος – Ατύχημα, επίθεση ή σαμποτάζ;
Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Σούδα για επισκευές σε βάθος – Ατύχημα, επίθεση ή σαμποτάζ;

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford έδεσε στην Σούδα όπου πρόκειται να ξεκινήσουν «επισκευές σε επίπεδο κύτους», σημάδι πως η πυρκαγιά προκάλεσε πολύ σοβαρές ζημιές.

Ντόρσεϊ: «Νιώθω αναζωογονημένος, θα πρέπει να έχουμε την must-win νοοτροπία μας σε κάθε ματς»
Ντόρσεϊ: «Νιώθω αναζωογονημένος, θα πρέπει να έχουμε την must-win νοοτροπία μας σε κάθε ματς»

Η συνέντευξη που παραχώρησε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός εν όψει του αγώνα με τη Βαλένθια και όσα είπε για την αυτοπεποίθηση που νιώθει πλέον, αλλά και την αγάπη του κόσμου.

Οι Kinks απαντούν στον Moby μετά τα σχόλια του για «αηδιαστικούς» στίχους
Ο Moby χαρακτήρισε τρανσφοβικούς τους στίχους του κομματιού «Lola» των Kinks - Η αιχμηρή τους απάντηση

Ο Moby δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian ότι θεωρεί τους στίχους του τραγουδιού «Lola» των Kinks «αηδιαστικούς» και «τρανσφοβικούς».

Ο Τραμπ ενέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, αφότου ο Νετανιάχου τον έπεισε για την από κοινού δολοφονία του Χαμενεΐ
Ο Τραμπ ενέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, αφότου ο Νετανιάχου τον έπεισε για την από κοινού δολοφονία του Χαμενεΐ

Σύμφωνα με το Reuters, 48 ώρες πριν από την έναρξη της επιχείρησης, ο Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Τραμπ. Tου είπε ότι με τη δολοφονία Χαμενεΐ είχε την ευκαιρία να εκδικηθεί για ιρανικά σχέδια δολοφονίας του.

Το μεγάλο κύκλωμα με τις απάτες εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ, ο γνωστός tiktoker και τα άλλα πρόσωπα της showbiz που εμπλέκονται
Το μεγάλο κύκλωμα με τις απάτες εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ, ο γνωστός tiktoker και τα άλλα πρόσωπα της showbiz που εμπλέκονται

Η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον 22 συλλήψεις ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται τουλάχιστον 40 άτομα - Σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι απάτες στον ΕΦΚΑ και η φοροδιαφυγή μέσω εικονικών εταιρειών

Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy
Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy

Ο ανώνυμος γκραφιτάς δεν είναι πλέον ανώνυμος. Αλλά τι κρύβεται πίσω από το προπέτασμα καπνού; Και τι ισχύει τελικά για τον μυθικό Banksy; Είναι αυτός ή κάποιος άλλος;

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

