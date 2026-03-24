Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 24.03.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Η μέρα σήμερα απαιτεί υπομονή, γιατί τα πράγματα δεν εξελίσσονται και πολύ ομαλά. Ή τουλάχιστον έτσι όπως εσύ τα έχεις στο μυαλό σου. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται φυσικά και οι συζητήσεις που κάνεις. Πρόσεχε τις διαπραγματεύσεις που κάνεις και απόφυγε να γίνεις πιεστικός, για να πάρεις αυτό που θέλεις. Απόφυγε και τη βιασύνη.
DON’TS: Επειδή υπάρχουν αρκετές αντιπαραθέσεις, δεν σημαίνει πως κι εσύ πρέπει να πάρεις παρορμητικές αποφάσεις ή και να αποφασίσεις εντελώς ξαφνικά να αποστασιοποιηθείς από τους άμεσα εμπλεκόμενους. Μην επιμένεις και μην εκνευρίζεσαι, επειδή νιώθεις ότι δεν ακούγονται αυτά που λες ή ότι δεν γίνονται απολύτως κατανοητά.
Ταύρος
DO’S: Θέλω να εξετάσεις οικονομικά όσο πιο προσεκτικά γίνεται, γιατί τα πράγματα είναι κάπως παράξενα εκεί πέρα. Πρέπει να σταματήσεις να δανείζεις σε φίλους, γιατί μετά εσύ θα απαιτείς πίσω, ενώ η άλλη πλευρά μπορεί να μην είναι σε θέση ακόμα να σε πληρώσει και να γίνει ο κακός ο χαμός! Το να κάνεις λίγη υπομονή, ας πούμε; Ούτε καν;
DON’TS: Η μέρα είναι περίεργη. Παράλληλα, υπάρχει εκνευρισμός μέσα στην παρέα. Οπότε δεν πρέπει να τα αφήσεις αυτά να σε τσιτώσουν ακραία ή να σε φέρουν σε δύσκολη θέση. Δεν μπορείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου εύκολα κι αυτό είναι λογικό, απλά δεν πρέπει να το παρακάνεις. Μη λες μεγάλα λόγια. Μη μιλάς πάνω στα νεύρα σου.
Δίδυμοι
DO’S: Βάλε όρια και φρόντισε αυτά να τηρηθούν. Απόφυγε να απαντήσεις εντελώς αυθόρμητα στα όσα ακούς, γιατί σίγουρα θα πεις κάποια βλακεία! Αν έχεις αναλάβει να κάνεις ορισμένες δουλειές, τότε πρέπει να τις υλοποιήσεις. Απόφυγε να πάρεις μέρος σε ανούσιες συζητήσεις σχετικά με το πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Εσύ ξέρεις καλύτερα!
DON’TS: Επειδή η μέρα είναι λίγο διαφορετική από τις προηγούμενες, εσύ δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος. Ειδικά στα επαγγελματικά, όπου δεν πρέπει να λειτουργήσεις με σπασμωδικές κινήσεις. Επίσης δεν πρέπει να χάσεις την ψυχραιμία σου ή να γίνεις και ακραία αντιδραστικός. Όχι, δεν είναι όλα επίτηδες ούτε και για να σε δοκιμάσουν, έτσι;
Καρκίνος
DO’S: Εσύ επιλέγεις να κρατήσεις και σήμερα τις αποστάσεις σου, ωστόσο η ένταση εμφανίζεται όπως και να έχει. Ούπς! Ανάλυσε προσεκτικά όλα τα γεγονότα που εξελίσσονται γύρω σου και μετά ξεκίνησε τις όποιες συζητήσεις γύρω από αυτά. Άκου τι έχουν να σου πουν οι απέναντι. Από την άλλη, σε θέλω ιδιαίτερα προσεκτικό στις μετακινήσεις σου.
DON’TS: Μην αρχίσεις να φωνάζεις, επειδή μαθαίνεις πολλά σκηνικά που έχουν παιχτεί πίσω από την πλάτη σου. Μην προσπαθήσεις να απαντήσεις με το ίδιο νόμισμα, καθώς παρότι φαίνεται δίκιο, μπορεί και να σε εκθέσει. Μη γίνεσαι ούτε σκληρός αλλά ούτε και απόλυτος με τους ανθρώπους γύρω σου. Μη μιλάς με τρόπο που πληγώνει γενικότερα.
Λέων
DO’S: Σήμερα ίσως υπάρξει λίγη παραπάνω ένταση είτε με κάποιους φίλους είτε με κομμάτια της δουλειάς που έχεις αναλάβει να τρέξεις. Οπότε εσύ πρέπει να είσαι ψύχραιμος και προσεκτικός, σωστά; Από την άλλη, κάποιες συμπεριφορές σου δημιουργούν υπόνοιες, κάτι που σε κάνει επιφυλακτικό. Έστω μέχρι να επιβεβαιώσεις το αν ισχύουν.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά σου. Δηλαδή μην κάνεις πληρωμές χωρίς να έχεις την προσοχή σου στραμμένη εκεί ή μην δανείζεις χρήματα. Φτάνει πια! Μην επιχειρήσεις να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα στους φίλους σου σήμερα, γιατί δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Το πιθανότερο είναι απλά να παρεξηγηθείτε μεταξύ σας, έτσι;
Παρθένος
DO’S: Σήμερα καλείσαι να συνεργαστείς με άτομα που έχετε εντελώς διαφορετικό τρόπο σκέψης και διαχείρισης, αλλά that’s OK. Γενικώς πρέπει να προσέχεις λίγο τα σχόλια που κάνεις. Αν δεν θέλεις να προκαλέσεις επεισόδιο, ναι; Μην χάνεις ούτε την ψυχραιμία σου, αλλά ούτε και την συγκέντρωσή σου, καθώς και τα δυο θα σου κοστίσουν.
DON’TS: Μην χαωθείς εξαιτίας της πίεσης που ενδεχομένως να υπάρχει. Μην αφήσεις τις αντιπαραθέσεις που έρχονται στην επιφάνεια να σου κάνουν τη ζωή δύσκολη όσον αφορά το κομμάτι της συνεργασίας σου με ορισμένους. Μην εκνευριστείς από τις καθυστερήσεις ή από τις διαφορετικές απόψεις που ακούγονται. Μη γίνεσαι ειρωνικός.
Ζυγός
DO’S: Σταμάτα να μουλαρώνεις και να είσαι πεισματάρης! Ανέβασε λίγο ταχύτητα, γιατί το πρόγραμμα είναι γεμάτο και οι δουλειές που τρέχουν αυτή την στιγμή δεν μπορούν να αναβληθούν με τίποτα. Ωστόσο πρέπει να αποφύγεις οτιδήποτε το πιεστικό (αυτό πάει κυρίως για ανθρώπους). Άκου τις προτάσεις που σου κάνουν ορισμένοι συνάδελφοι.
DON’TS: Μη γίνεις εριστικός ή απόλυτος στις συζητήσεις που παίρνεις μέρος. Μη διστάσεις να ακούσεις το ένστικτό σου ή να πας από τον ασφαλή δρόμο που ξέρεις εσύ. Μην παίρνεις μέρος σε αντιπαραθέσεις για πλάκα. Καθόλου πλάκα, θα πω εγώ! Παράλληλα, δεν πρέπει ούτε να κάνεις σχόλια, γιατί κι αυτά μπορούν να την κάνουν τη δουλειά τους.
Σκορπιός
DO’S: Προσπάθησε να βάλεις χαλινάρια στο πείσμα σου, γιατί η αλήθεια είναι πως φαίνεται στις συζητήσεις που κάνεις και δεν αρέσει. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που θέλεις να κάνεις, αλλά γιατί να γίνεις εντελώς αμετακίνητος; Άλλο το ένα κι άλλο το άλλο, έτσι; Επίσης θέλεις να μάθεις κάποια πράγματα, αλλά γιατί πρέπει να γίνεις πιεστικός;
DON’TS: Επειδή η ένταση είναι μπόλικη δεν σημαίνει πως πρέπει να υπεραναλύσεις τα πάντα, έτσι; Μην κλειστείς στον εαυτό σου και μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις λόγω του ότι δεν μπορείς να το επικοινωνήσεις αυτό σωστά στους απέναντι. Μην αντιδράς με περίεργο τρόπο στα όσα βλέπεις, γιατί προδίδεις τη μεγάλη ένταση που νιώθεις.
Τοξότης
DO’S: Σήμερα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός στον τρόπο με τον οποίο απαντάς γενικότερα. Κι αυτό γιατί οι διαπροσωπικές σου σχέσεις χαρακτηρίζονται από λίγη ένταση παραπάνω. Άρα η πολλή ειρωνεία κομμένη, σωστά; Παράλληλα, προσπάθησε έστω να χαλαρώσεις εσύ και να διατηρήσεις τους τόνους γύρω σου σε ήπιους ρυθμούς.
DON’TS: Μην προβληματιστείς και μην τσαντιστείς εξαιτίας των συμπεριφορών που βλέπεις. Μην μπεις σε διαδικασία να το συζητήσεις, όσο κι αν θες, γιατί η συμπεριφορά των απέναντι δεν είναι η καλύτερη κι αυτό σίγουρα δεν σου αρέσει καθόλου, έτσι; Μην αφήνεις το πείσμα σου να σε κάνει επιθετικό, γιατί τότε το πράγμα δεν θα μαζεύεται…
Αιγόκερως
DO’S: Σήμερα πρέπει να είσαι και προσεκτικός, αλλά και ψύχραιμος. Επιπλέον πρέπει να διαχειρίζεσαι μια- μια τις υποθέσεις σου, γιατί όλες μαζί δεν νομίζω πως βγαίνουν. Απόφυγε να πιέζεις τους άλλους να σε ακούσουν, όταν δεν θέλουν καθόλου να το κάνουν. Έχουν το δικαίωμα, ξέρεις! Εστίασε στην υγεία σου. Πρόσεχε τα μικροατυχήματα.
DON’TS: Μην εκνευριστείς και μην χαωθείς λόγω του ότι το πρόγραμμα είναι κάπως υπερφορτωμένο. Το παν είναι να μην χάνεις την συγκέντρωσή σου σε ό,τι έχεις να κάνεις κι όλα θα πάνε καλά! Βέβαια δεν αποκλείεται εκεί που νομίζεις πως ξεμπερδεύεις- τσουπ!- να μπουν σαν σφήνα κι άλλες δουλειές. Μην αγνοείς καμία λεπτομέρεια που συναντάς.
Υδροχόος
DO’S: Άφησε ανοιχτά τα περιθώρια για συζήτηση. Αυτό σημαίνει λοιπόν πως πρέπει να σταματήσεις να είσαι μονίμως εκνευρισμένος ή και απόλυτος, σωστά; Ασχολήσου με τα οικονομικά σου, για να χαλαρώσεις, απλά χωρίς υπερβολές. Δε βοηθάνε στην προκειμένη φάση. Παράλληλα, πρέπει να περιορίσεις λίγο τα περιττά έξοδα, γιατί έχεις ξεφύγει.
DON’TS: Μην κινείσαι με τόσο πείσμα! Όχου μωρέ! Επειδή τα φιλτράρεις όλα μέσα από την δική σου οπτική, δεν σημαίνει πως είναι ΟΚ να πιέσεις τους άλλους να κάνουν το ίδιο ή να ασπαστούν την νοοτροπία- φιλοσοφία σου. Μην αρνείσαι να δοκιμάσεις και τη δική τους την πλευρά, θα πω εγώ. Πάντως δεν είναι κακό το να αφεθείς κι εσύ λιγάκι, έτσι;
Ιχθύες
DO’S: Κράτα αποστάσεις και απόφυγε να εμπλακείς σε συζητήσεις που δεν σε αφορούν, απλά για να υπερασπιστείς ορισμένους. Αυτοί θα έκαναν το ίδιο για σένα; Πρόσεξε τα λόγια και τις πράξεις σου, ειδικά γύρω από την οικογένεια. Περιόρισε τις παρορμητικές σου τάσεις. Μήπως να κρατήσεις μέσα σου λίγο ακόμα όσα κρατάς ήδη αρκετό καιρό;
DON’TS: Τα πράγματα αλλάζουν και υπάρχει ένταση. Το καταλαβαίνω. Απλά δεν πρέπει να εκνευρίζεσαι και να αντιδράς υπερβολικά λόγω του ότι τείνεις να παρατηρείς περισσότερο τα όσα βλέπεις γύρω σου. Μην παίρνεις προσωπικά τα σχόλια που ακούς και μην απαντάς καν σε αυτά. Με λίγα λόγια, μην τρώγεσαι με τα ρούχα σου, αγάπη!
