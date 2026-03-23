Κατρακύλα δίχως τέλος: Ο Σάια ΛαΜπεφ ουρλιάζει σε μια γυναίκα στη Ρώμη
Όπως όλα δείχνουν, ο αμφιλεγόμενος σταρ του Χόλιγουντ Σάια ΛαΜπεφ έχει χάσει κάθε έλεγχο. Αυτή τη φορά βίντεο τον «έπιασε» να ουρλιάζει σε μια γυναίκα σε ένα καφέ της Ρώμης.
Τι κι αν είναι μόλις 39 ετών; Ο Σάια ΛαΜπεφ θεωρείται ήδη ένας «βετεράνος» του Χόλιγουντ, καθώς μπήκε από πολύ μικρή ηλικία στον χώρο του θεάματος. Ήταν μόλις 12 χρονών όταν έκανε την παρθενική του εμφάνιση τόσο στη μικρή όσο και στη μεγάλη οθόνη – και από τότε δεν έφυγε ποτέ μπροστά από τις κάμερες.
Το κακό για εκείνον, βέβαια, είναι ότι πολλές φορές οι κάμερες τον πιάνουν ακόμα και όταν δεν θέλει. Και η αλήθεια είναι ότι τα μη επαγγελματικά κατορθώματά του έχουν περισσότερη «πέραση και ενδιαφέρον» από τα τελευταία του κινηματογραφικά projects.
Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες από τότε που πρωταγωνίστησε στα tabloids, όταν έμπλεξε σε καυγά σε ένα μπαρ της Νέας Ορλεάνης, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από τις Αρχές – δεν ήταν η πρώτη του φορά.
Λίγα 24ωρα αργότερα, τον φωτογράφησαν στο λόμπι ενός ξενοδοχείου να έχει κατέβει φορώντας μόνο το μπόξερ του, ζητώντας κάτι από μια υπάλληλο.
Τώρα, η παράλογη συμπεριφορά του έφτασε μέχρι τη Ρώμη. Ο Σάια ΛαΜπεφ, που βρίσκεται στην ιταλική πρωτεύουσα τις τελευταίες μέρες, ενώ καθόταν σε ένα καφέ πίνοντας αλκοόλ, άρχισε να φωνάζει σε μια νεαρή γυναίκα που βρισκόταν στο διπλανό τραπέζι.
Shia LaBeouf seen shouting at woman in Rome in shocking new footage https://t.co/7bfpxuZkqw pic.twitter.com/KPCQGWDev3
— Page Six (@PageSix) March 22, 2026
Εκείνη μοιάζει αρκετά ψύχραιμη, παρά τα ουρλιαχτά του σταρ του Χόλιγουντ και δεν τον κοιτάει καν. Στο τέλος της φώναξε ένα «άντε γ@μήσου».
Λίγο αργότερα, ο ΛαΜπεφ φαίνεται στο ίδιο βίντεο να πηγαίνει πάνω κάτω στο πεζοδρόμιο και να φωνάζει σε κάποιον ή σε κάποιους οι οποίοι δεν φαίνονται.
Από τα μέσα της περασμένης δεκαετίας ο Σάια ΛαΜπεφ βρίσκεται συχνά πυκνά αντιμέτωπος με καταγγελίες για βίαιη συμπεριφορά.
