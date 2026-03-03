magazin
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
«Εχω σύνδρομο του Ναπολέοντα, με τρομάζουν οι μεγαλόσωμοι γκέι άνδρες» είπε ο Σάια ΛαΜπέφ μετά την ομοφοβική επίθεση του
LGBTQI+ 03 Μαρτίου 2026, 16:30

«Εχω σύνδρομο του Ναπολέοντα, με τρομάζουν οι μεγαλόσωμοι γκέι άνδρες» είπε ο Σάια ΛαΜπέφ μετά την ομοφοβική επίθεση του

Ο 39χρονος Σάια ΛαΜπέφ βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη μετά από μια σειρά βίαιων επιθέσεων σε μπαρ της Νέας Ορλεάνης, που κατέληξαν σε τρεις κατηγορίες για ξυλοδαρμό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Spotlight

Με μια συνέντευξη που σε σημεία έμοιαζε με παραλήρημα, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Σάια ΛαΜπέφ προσπάθησε να δικαιολογήσει την επιθετικότητά του επικαλούμενος ομοφοβικά στερεότυπα και ένα υποτιθέμενο «ναπολεόντειο σύμπλεγμα».

Το νέο βίαιο περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της 17ης Φεβρουαρίου στην οδό Ρόγιαλ, στην καρδιά της γαλλικής συνοικίας. Σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Ορλεάνης, ο ΛαΜπέφ άρχισε να προκαλεί αναταραχή μέσα σε επιχείρηση της περιοχής, επιδεικνύοντας αυξανόμενη επιθετικότητα.

Όταν το προσωπικό προσπάθησε να τον απομακρύνει, ο ηθοποιός επιτέθηκε με γροθιές σε έναν υπάλληλο.

Παρά την προσπάθεια περαστικών να τον συγκρατήσουν, ο ΛαΜπέφ επέστρεψε ακόμη πιο μαινόμενος, χτυπώντας ξανά το πρώτο θύμα και ρίχνοντας γροθιά στη μύτη ενός δεύτερου ατόμου.

«Όταν στέκομαι μόνος μου και τρεις γκέι τύποι είναι δίπλα μου και αγγίζουν το πόδι μου, φοβάμαι. Λυπάμαι. Αν αυτό είναι ομοφοβικό, τότε είμαι αυτό»

YouTube thumbnail

Η δικαστική αρχή, μετά και την αποκάλυψη ομοφοβικών προσβολών κατά τη διάρκεια του καυγά, πρόσθεσε τρίτη κατηγορία για ξυλοδαρμό και διέταξε την εισαγωγή του σε κέντρο αποτοξίνωσης.

Απαντώντας στις κατηγορίες σε μια εκτενή συνέντευξη στο κανάλι Channel 5 στο YouTube, ο ΛαΜπέφ εμφανίστηκε προκλητικός, απορρίπτοντας την ιδέα πως το αλκοόλ αποτελεί την πηγή του κακού. Ωστόσο το απόσπασμα που προκάλεσε τη μεγαλύτερη κατακραυγή ήταν η προσπάθειά του να δικαιολογήσει τη βία μέσω της ομοφοβίας.

«Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας, οι μεγάλοι γκέι άνδρες με τρομάζουν», είπε ισχυριζόμενος πως η επίθεση ξεκίνησε επειδή ένιωσε απειλή από την εγγύτητα ορισμένων ανδρών.

«Όταν στέκομαι μόνος μου και τρεις γκέι τύποι είναι δίπλα μου και αγγίζουν το πόδι μου, φοβάμαι. Λυπάμαι. Αν αυτό είναι ομοφοβικό, τότε είμαι αυτό».

«Δεν νομίζω ότι έχω πρόβλημα με το ποτό. Νομίζω ότι έχω το σύνδρομο του μικρού άνδρα. Ναπολεόντειο»

Ο ΛαΜπέφ συνέχισε μάλιστα σε ακόμη πιο έντονο ύφος, λέγοντας: «Είμαι εντάξει με το να είναι κάποιος γκέι, [αλλά] να είσαι γκέι εκεί πέρα. Μην είσαι γκέι πάνω στα πόδια μου».

Επιπλέον και παρά τη δικαστική εντολή για επιστροφή σε κέντρο απεξάρτησης, ο 39χρονος ηθοποιός ισχυρίζεται πως το αλκοόλ δεν είναι η ρίζα του κακού.

«Δεν νομίζω ότι έχω πρόβλημα με το ποτό. Νομίζω ότι έχω ένα διαφορετικό πρόβλημα και θα το αντιμετωπίσω», ανέφερε, εξηγώντας πως πάσχει από «σύνδρομο του μικρού άνδρα».

YouTube thumbnail

«Κάποιου είδους Ναπολεόντειο… δεν ξέρω τι είναι. Νομίζω ότι είναι κάτι που έχει να κάνει με τον θυμό και τον εγωισμό περισσότερο από το ποτό μου», δήλωσε, απορρίπτοντας τη θεραπεία ως λύση.

Επιπλέον ο ΛαΜπέφ εμφανίστηκε σχεδόν αδιάφορος για τις νομικές συνέπειες των πράξεών του, χαρακτηρίζοντας την πιθανότητα φυλάκισης ως μια νέα εμπειρία. «Θα είναι άλλη μια εμπειρία. Η φυλακή θα είναι άλλη μια περιπέτεια. Τι να κάνεις», είπε στον δημοσιογράφο Άντριου Κάλαχαν.

Ο ΛαΜπέφ παραδέχτηκε πως η συμπεριφορά του ήταν «άθλια» επιμένοντας πως η βία είναι απλά κομμάτι ενός «ταξιδιού» αυτοανακάλυψης.

«Προσπάθησε να με πνίξει»

Το 2020 η μουσικός FKA Twigs κατηγόρησε δημόσια τον πρώην σύντροφό της ΛαΜπέφ για κακοποιητική συμπεριφορά.

Στην καταγγελία της η FKA Twigs ισχυρίστηκε πως ο ΛαΜπαφ προσπάθησε να την πνίξει και την προσέβαλε με φωνές και βρισιές.

«Αυτή η αγωγή ασκήθηκε όχι για προσωπικό κέρδος, αλλά για να αποκατασταθεί η αλήθεια και για να διασφαλιστεί ότι καμία άλλη γυναίκα δεν πρέπει να υποστεί την κακοποίηση που έχει προκαλέσει ο Σάια ΛαΜπέφ στις προηγούμενες σχέσεις του. Η εποχή όπου ο Σάια ΛαΜπέφ μπορούσε να κακομεταχειρίζεται και να βλάπτει τις γυναίκες χωρίς να τιμωρείται, έχει τελειώσει» δήλωσε η FKA Twigs αρνούμενη να παίξει το ρόλο του θύματος.

Επιπλέον η μουσικός ισχυρίστηκε πως ο ηθοποιός γνώριζε ότι έχει σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα και της το κόλλησε.

«Δεν έχω καμία δικαιολογία για τον αλκοολισμό ή την επιθετικότητα μου. Είμαι καταχρηστικός για τον εαυτό μου και για όλους γύρω μου εδώ και χρόνια. Έχω ιστορία στο να πονάω τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά μου. Ντρέπομαι για αυτήν την ιστορία και λυπάμαι για εκείνους που πλήγωσα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορώ πραγματικά να πω» είχε απαντήσει ο ίδιος.

Τα ταμπλόιντ σχολιάζουν την οργή του ως μια αντίδραση του στον αποτυχημένο γάμο του με τη Μία Γκοθ. Το ζευγάρι μοιράζονται μια κόρη και χώρισαν το 2025 μετά από μια ταραχώδη σχέση.

