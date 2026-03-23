Ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον ξεκίνησαν σχέση απλά για να περνάνε καλά

Ο «κανόνας» του Χόλιγουντ θέλει τα A-listers ζευγάρια να ξεκινούν δυναμικά, να μεταμορφώνονται σε power couples του Λος Άντζελες και να χωρίζουν με δράματα στα πρωτοσέλιδα των tabloids. Το 1983, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που πίστευαν ότι το ίδιο πράγμα θα συμβεί στους Κερτ Ράσελ και Γκόλντι Χον.

Εκείνη την εποχή και οι δύο ήταν από τα γνωστά ονόματα της μεγάλης οθόνης, με υποψηφιότητες για σημαντικά βραβεία και αποτυχημένους γάμους στο βιογραφικό τους. Μετά από 43 χρόνια, αν και ποτέ δεν ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας, συνεχίζουν να είναι ένα power couple του Χόλιγουντ – έχοντας διαψεύσει όσους έβλεπαν έναν έρωτα με ημερομηνία λήξης.

Ο 75χρονος ηθοποιός, πριν από λίγες ημέρες, μίλησε στην Wall Street Journal για τη σχέση του με την Γκόλντι Χον. «Γνωριστήκαμε για πρώτη φορά το 1967 στα γυρίσματα της ταινίας The One and Only, Genuine, Original Family Band, όταν εγώ ήμουν 15 ετών και εκείνη 21» είπε ο Κερτ Ράσελ.

«Συναντηθήκαμε ξανά το 1983 όταν δουλεύαμε στο φιλμ Swing Shift. Τότε και οι δύο είχαμε χωρίσει, η Γκόλντι είχε δύο παιδιά, εγώ ένα και συμφωνήσαμε να είμαστε μαζί όσο περνάμε καλά. Έχουν περάσει 43 χρόνια από τότε» συμπλήρωσε.

Το 1986 απέκτησαν μαζί και ένα παιδί, ενώ εδώ και μερικά χρόνια έχουν μετακομίσει στο Βανκούβερ. Ο Κερτ Ράσελ ουκ ολίγες φορές κατά το παρελθόν έχει μιλήσει για την απόφασή τους να μην παντρευτούν.

«Ένα πιστοποιητικό γάμου δεν θα μας έδινε τίποτα περισσότερο» είχε πει το 2020 στο People. Ενώ σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε πει «έχουμε αφοσιωθεί ο ένας στον άλλον σε όλα τα επίπεδα και τα πάμε φανταστικά έτσι όπως είμαστε. Έχουμε ενώσει τις οικογένειές μας, μεγαλώσαμε τα παιδιά μας όμορφα και δεν χρειαζόταν να παντρευτούμε για να το καταφέρουμε αυτό».