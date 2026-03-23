23.03.2026 | 00:18
Αγνοείται δύτης στα Λιμανάκια – Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού
Ο Ελάιζα Γουντ παραδέχεται ότι δεν έχει τελειώσει το βιβλίο «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»
Fizz 23 Μαρτίου 2026, 06:00

Ο Ελάιζα Γουντ παραδέχεται ότι δεν έχει τελειώσει το βιβλίο «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»

Είκοσι πέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας, ο Ελάιζα Γουντ δεν έχει διαβάσει ακόμα ολόκληρο το βιβλίο.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή «The Late Show with Stephen Colbert» για να συζητήσει το τελευταίο του έργο, το «Ready or Not 2: Here I Come», ο 45χρονος ηθοποιός, Ελάιζα Γουντ αναπολούσε το έργο που σημάδεψε την καριέρα του στις ταινίες του Πίτερ Τζάκσον, πριν από σχεδόν 25 χρόνια.

Ο Στίβεν Κόλμπερτ, 61 ετών, ρώτησε τον Γουντ πόσο είχε προχωρήσει στο μυθιστόρημα του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, προκαλώντας τον ηθοποιό να ξεσπάσει σε γέλια.

«Το γεγονός ότι το ακούω από εσένα… νιώθω σχεδόν την μεγαλύτερη αμηχανία που μπορώ να νιώσω, Στίβεν, γιατί δεν γνωρίζω κανέναν άλλο στη ζωή μου που να αγαπάει τον Τόλκιν περισσότερο από εσένα και να έχει διαβάσει τα βιβλία περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον…» απάντησε ο Γουντ.

«Έτσι, 25 χρόνια μετά, στην πραγματικότητα 27, αν λάβεις υπόψη ότι ξεκινήσαμε τα γυρίσματα τον Οκτώβριο του ’99, θα πω τουλάχιστον αυτό: υπάρχει μια σχετική πρόοδος» συνέχισε ο ηθοποιός. «Έχω αρχίσει να τα διαβάζω και είναι πραγματικά απίστευτα».

«Το βρήκα κουραστικό να διαβάζω το βιβλίο, με όλη τη δουλειά που έκανα παράλληλα για τον χαρακτήρα μου. Στράφηκα κατά κάποιον τρόπο στο να ζήσω απλώς στον κόσμο του χαρακτήρα όπως περιγράφεται στα σενάρια και να εμπιστευτώ τη διαδικασία»

YouTube thumbnail

«Ακόμα δεν το έχω διαβάσει»

Το 2021, ο Γουντ παραδέχτηκε στο περιοδικό Esquire ότι δεν κατάφερε ποτέ να διαβάσει μέχρι το τέλος τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», εξηγώντας ότι η ιστορία, η οποία χωρίζεται σε τρεις τόμους, είναι «πυκνή, φλύαρη, απίστευτη, λογοτεχνική και όμορφη, αλλά βαριά».

«Το βρήκα κουραστικό να διαβάζω το βιβλίο, με όλη τη δουλειά που έκανα παράλληλα για τον χαρακτήρα μου» εξήγησε. «Στράφηκα κατά κάποιον τρόπο στο να ζήσω απλώς στον κόσμο του χαρακτήρα όπως περιγράφεται στα σενάρια και να εμπιστευτώ τη διαδικασία».

«Ακόμα δεν το έχω διαβάσει, 20 χρόνια μετά. Είναι γελοίο που δεν το έχω κάνει. Είναι ένας σταυρός που πρέπει να κουβαλήσω. Είναι τόσο ηλίθιο. Όλοι οι άλλοι το έχουν διαβάσει», πρόσθεσε.

Ο Γουντ αποκάλυψε ότι διατηρεί επαφή με τα μέλη του καστ του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» και ότι ανταλλάσσουν μηνύματα σε μια ομαδική συνομιλία με το όνομα «Shire folk»

YouTube thumbnail

«Τίποτα»

Επίσης, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στις 17 Μαρτίου στην βραδινή εκπομπή, ο Κόλμπερτ ανέφερε ότι ο Σερ Ίαν ΜακΚέλεν ήταν πρόσφατα καλεσμένος στην εκπομπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 86χρονος ηθοποιός αποκάλυψε ότι θα επαναλάβει τον ρόλο του ως Γκάνταλφ στην πολυαναμενόμενη νέα προσθήκη στο κινηματογραφικό σύμπαν του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», με τίτλο «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Το Κυνήγι του Γκόλουμ».

Ο ΜακΚέλεν είχε επίσης αναφέρει ότι ο Γουντ θα επαναλάμβανε τον ρόλο του Φρόντο στην ταινία. Όταν ρωτήθηκε αν ο Γουντ είχε κάτι να προσθέσει στις φήμες, έδειξε επιφυλακτικός, σημειώνοντας ότι δεν είχε «τίποτα να προσθέσει» αλλά και «τίποτα να αφαιρέσει».

Ο Δεκέμβριος του 2026 σηματοδοτεί την 25η επέτειο του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών: Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού», της πρώτης ταινίας της αρχικής τριλογίας. Εκτός από τον Γουντ και τον ΜακΚέλεν, στην ταινία πρωταγωνίστησαν, μεταξύ άλλων, οι Βίγκο Μόρτενσεν, Λιβ Τάιλερ, Ορλάντο Μπλουμ, Κέιτ Μπλάνσετ, Σον Άστιν, Χιούγκο Γουίβινγκ, Τζον Ρις-Ντέιβις, Μπίλι Μπόιντ, Ντομινίκ Μόναχαν και Σον Μπιν.

«Τα Χόμπιτ»

Ο Γουντ αποκάλυψε ότι διατηρεί επαφή με τα μέλη του καστ του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» και ότι ανταλλάσσουν μηνύματα σε μια ομαδική συνομιλία με το όνομα «Shire folk».

«Ο Ντομ το μετονόμασε σε «Οι άνθρωποι του Σάιρ». Αρχικά ήταν «Τα Χόμπιτ», αλλά είπε ότι ήταν πολύ προφανές» είπε γελώντας ο Γουντ. «Στέλνουμε μηνύματα ο ένας στον άλλο κάθε μέρα. Λύνουμε το μίνι σταυρόλεξο των New York Times και μοιραζόμαστε τα αποτελέσματά μας».

Ο Γουντ είπε ότι «συνήθως κερδίζει», και όταν ο Κόλμπερτ ρώτησε ποιος χάνει συνήθως, ο ηθοποιός του «Green Street» σημείωσε ότι «ο Σον είναι πολύ έξυπνος… αλλά του παίρνει λίγο χρόνο».

*Η τριλογία «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» είναι διαθέσιμη για streaming στο HBO Max.

*Με στοιχεία από people.com  | Αρχική Φωτό: Credit – New Line

Αγορές: Τα βλέμματα όλων στο πετρέλαιο

Αγορές: Τα βλέμματα όλων στο πετρέλαιο

Vita.gr
Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν άλλη επιλογή» από την κατάληψη του νησιού Χαργκ

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν άλλη επιλογή» από την κατάληψη του νησιού Χαργκ

Η Αμερικανίδα κόρη του πρίγκιπα Αλβέρτου – Αυτός την αναγνώρισε στα 14, αυτή έβαλε τους όρους της
Παιδί της Αγάπης 22.03.26

Η Αμερικανίδα κόρη του πρίγκιπα Αλβέρτου - Αυτός την αναγνώρισε στα 14, αυτή έβαλε τους όρους της

«Από τότε που ήμουν μικρή, η μητέρα μου με έκανε να συνειδητοποιήσω από πού καταγόταν ο πατέρας μου και από πού προέρχομαι εγώ», λέει η Τζάζμιν Γκριμάλντι, κόρη εκτός γάμου του Αλβέρτου του Μονακό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι ιντερνετικοί επικριτές έχουν κάνει άπλετο κακό στον Μπάρι Κίογκαν
«Απέχω» 22.03.26

Ο Μπάρι Κίογκαν σταμάτησε να βγαίνει εξαιτίας των πικρόχολων επικριτών του διαδικτύου

«Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι ο μικρός μου γιος θα πρέπει να διαβάσει όλα αυτά τα πράγματα όταν μεγαλώσει», δήλωσε πρόσφατα ο Μπάρι Κίογκαν, σχολιάζοντας την κριτική που δέχεται στο διαδίκτυο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο αιώνιος γρίφος του Κερτ Κομπέιν – Το σημείωμα αυτοκτονίας είναι πλαστό
«Μπόντα» 22.03.26

Ο αιώνιος γρίφος του Κερτ Κομπέιν – Το σημείωμα αυτοκτονίας είναι πλαστό

Το μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν βαθαίνει, καθώς νέα ανάλυση γραφικού χαρακτήρα υποδεικνύει ότι το σημείωμα αυτοκτονίας που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος είναι πλαστό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H Έλενα Παπαρίζου απάντησε για την κατάσταση της υγείας της: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον»
Story στο ίνσταγκραμ 21.03.26

H Έλενα Παπαρίζου απάντησε για την κατάσταση της υγείας της: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον»

Η Έλενα Παπαρίζου είχε ακυρώσει εκτάκτως την εμφάνισή της πλάι στον Τάκη Ζαχαράτο την περασμένη Τετάρτη σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας κι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύνταξη
Απανωτές συλλήψεις για κατασκοπεία στην Ελλάδα
Ελλάδα 23.03.26

Απανωτές συλλήψεις για κατασκοπεία στην Ελλάδα

Έλληνες αξιωματικοί, Γεωργιανοί... τουρίστες, Πολωνοί που ζουν σε βαν, Αζέροι με χιλιάδες φωτογραφίες στην κατοχή τους αλλά και περίεργοι πολίτες έχουν προσαχθεί, συλληφθεί ή προφυλακιστεί τους τελευταίους μήνες

Μιχάλης Γελασάκης
Το Μεξικό καλεί το eBay να σταματήσει την πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων
Η κόντρα 23.03.26

Πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων στο eBay - «Παράνομη εξαγωγή» λέει το Μεξικό

Σε επιστολή της στο eBay, η υπουργός Πολιτισμού του Μεξικού Κλαούντια Κουριέλ ντε Ικάζα απαίτησε από την εταιρεία να «αναστείλει αμέσως την πώληση και να επιστρέψει τα αντικείμενα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δημογραφικό: Η γονιμότητα στην Ευρώπη πέφτει δραματικά – Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα
Δημογραφικό 23.03.26

Η γονιμότητα στην Ευρώπη πέφτει δραματικά - Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τη χαμηλότερη γονιμότητα και κάπως έτσι αναδεικνύεται το κρίσιμο δημογραφικό πρόβλημα. Το φαινόμενο αποδεικνύεται βαθιά ριζωμένο, απαιτώντας μακροπρόθεσμη σταθερότητα αντί για προσωρινά μέτρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ιράν: Φρουροί της Επανάστασης από τον Λίβανο έπληξαν την Κύπρο με drone, λέει ο πρωθυπουργός
Πρωθυπουργός Σαλάμ 23.03.26

Το drone κατά της Κύπρου εξαπολύθηκε «από τους Φρουρούς της Επανάστασης στον Λίβανο»

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου κάνει λόγο για παρουσία και δράση των Φρουρών της Επανάστασης στη χώρα του, αναφέροντας ότι αυτοί βρίσκονταν πίσω από την εκτόξευση του drone κατά της Κύπρου.

Σύνταξη
Γαλλία: Η διασπασμένη αριστερά νικήτρια του β’ γύρου των δημοτικών εκλογών στις μεγάλες πόλεις
Δημοτικές εκλογές 23.03.26

Η διασπασμένη αριστερά νικήτρια στις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας

Στις μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας επικράτησαν αριστεροί υποψήφιοι, ωστόσο το αξίωμα «η ισχύς εν τη ενώσει» δεν λειτούργησε γενικότερα για την Αριστερά στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών.

Σύνταξη
Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI, ξεπέρασε τα 113 το Brent στο άνοιγμα των αγορών
Ανοιγμα αγορών 23.03.26

Νέα αύξηση στις τιμές του πετρελαίου

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών σήμερα Δευτέρα, με το WTI να ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι, και τα 113 το Brent.

Σύνταξη
Κούβα: Αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση έπειτα από το δεύτερο μπλακ άουτ μέσα σε μία εβδομάδα
Δεύτερο μπλακ άουτ 23.03.26

Αποκαθίσταται η ηλεκτροδότηση στην Κούβα

Αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση στην Κούβα έπειτα από το μπλακ άουτ που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ενέργειας, το δεύτερο μέσα σε μία εβδομάδα και το έβδομο σε διάστημα ενάμιση έτους.

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Το έφερε… τούμπα και έμεινε «ζωντανή»
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Το έφερε… τούμπα και έμεινε «ζωντανή»

Με δύο γκολ του Βινίσιους και ένα του Βαλβέρδε, η Ρεάλ των 10 παικτών από το 77' (αποβολή Βαλβέρδε) νίκησε στο Μπερναμπέου την Ατλέτικο στο ντέρμπι της Μαδρίτης και παρέμεινε σε τροχιά «τίτλου».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Άμεση ευρωπαϊκή παρέμβαση για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο ζητά ο Κώστας Αρβανίτης
Κόσμος 22.03.26

Άμεση ευρωπαϊκή παρέμβαση για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο ζητά ο Κώστας Αρβανίτης

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο Κώστας Αρβανίτης σχετικά με την εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβο και την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής ευρωπαϊκής συνδρομής.

Σύνταξη
Σωρεία καταγγελιών για τη «δράση» του γνωστού γκαλερίστα – Τα κλεμμένα κοσμήματα και οι πλαστοί πίνακες
Ελλάδα 22.03.26

Σωρεία καταγγελιών για τη «δράση» του γνωστού γκαλερίστα – Τα κλεμμένα κοσμήματα και οι πλαστοί πίνακες

Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι καταγγελίες σε βάρος του πασίγνωστου γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, μετά τη σύλληψή του και τις κατηγορίες σε βάρος του για πέντε κακουργήματα.

Σύνταξη
Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες

Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την πορεία της κίνησης από τις ΗΠΑ – Αγκάθι το υψηλό κόστος καυσίμων – Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις πτήσεις – Στη μέγγενη της Μ. Ανατολής ο τουρισμός

Λάμπρος Καραγεώργος
Φιορεντίνα-Ίντερ 1-1: Τρίτο ματς χωρίς νίκη οι πρωτοπόροι «νερατζούρι» – Πλησίασε η Μίλαν
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Φιορεντίνα-Ίντερ 1-1: Τρίτο ματς χωρίς νίκη οι πρωτοπόροι «νερατζούρι» – Πλησίασε η Μίλαν

Μπορεί να προηγήθηκε στο 1’, όμως η Ίντερ δεν κατάφερε να κερδίσει την Φιορεντίνα. Η Μίλαν πλησίασε στους έξι βαθμούς. Οι «βιόλα» πήραν μικρή ανάσα (+2 πάνω από την επικίνδυνη ζώνη)

Σύνταξη
WSJ: Τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ είναι χειρότερα από όσο θα περίμενε κανείς
Κόσμος 22.03.26

WSJ: Τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ είναι χειρότερα από όσο θα περίμενε κανείς

Αμερικανός αναλυτής υποστηρίζει πως για να μπορέσουν οι ΗΠΑ να υποστηρίξουν πολέμους όπως αυτόν με το Ιράν, πρέπει να μετασχηματίσουν ολόκληρη την πολεμική τους βιομηχανία

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

