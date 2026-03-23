Ο Ελάιζα Γουντ παραδέχεται ότι δεν έχει τελειώσει το βιβλίο «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή «The Late Show with Stephen Colbert» για να συζητήσει το τελευταίο του έργο, το «Ready or Not 2: Here I Come», ο 45χρονος ηθοποιός, Ελάιζα Γουντ αναπολούσε το έργο που σημάδεψε την καριέρα του στις ταινίες του Πίτερ Τζάκσον, πριν από σχεδόν 25 χρόνια.

Ο Στίβεν Κόλμπερτ, 61 ετών, ρώτησε τον Γουντ πόσο είχε προχωρήσει στο μυθιστόρημα του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, προκαλώντας τον ηθοποιό να ξεσπάσει σε γέλια.

«Το γεγονός ότι το ακούω από εσένα… νιώθω σχεδόν την μεγαλύτερη αμηχανία που μπορώ να νιώσω, Στίβεν, γιατί δεν γνωρίζω κανέναν άλλο στη ζωή μου που να αγαπάει τον Τόλκιν περισσότερο από εσένα και να έχει διαβάσει τα βιβλία περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον…» απάντησε ο Γουντ.

«Έτσι, 25 χρόνια μετά, στην πραγματικότητα 27, αν λάβεις υπόψη ότι ξεκινήσαμε τα γυρίσματα τον Οκτώβριο του ’99, θα πω τουλάχιστον αυτό: υπάρχει μια σχετική πρόοδος» συνέχισε ο ηθοποιός. «Έχω αρχίσει να τα διαβάζω και είναι πραγματικά απίστευτα».

Το 2021, ο Γουντ παραδέχτηκε στο περιοδικό Esquire ότι δεν κατάφερε ποτέ να διαβάσει μέχρι το τέλος τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», εξηγώντας ότι η ιστορία, η οποία χωρίζεται σε τρεις τόμους, είναι «πυκνή, φλύαρη, απίστευτη, λογοτεχνική και όμορφη, αλλά βαριά».

«Το βρήκα κουραστικό να διαβάζω το βιβλίο, με όλη τη δουλειά που έκανα παράλληλα για τον χαρακτήρα μου» εξήγησε. «Στράφηκα κατά κάποιον τρόπο στο να ζήσω απλώς στον κόσμο του χαρακτήρα όπως περιγράφεται στα σενάρια και να εμπιστευτώ τη διαδικασία».

«Ακόμα δεν το έχω διαβάσει, 20 χρόνια μετά. Είναι γελοίο που δεν το έχω κάνει. Είναι ένας σταυρός που πρέπει να κουβαλήσω. Είναι τόσο ηλίθιο. Όλοι οι άλλοι το έχουν διαβάσει», πρόσθεσε.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στις 17 Μαρτίου στην βραδινή εκπομπή, ο Κόλμπερτ ανέφερε ότι ο Σερ Ίαν ΜακΚέλεν ήταν πρόσφατα καλεσμένος στην εκπομπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 86χρονος ηθοποιός αποκάλυψε ότι θα επαναλάβει τον ρόλο του ως Γκάνταλφ στην πολυαναμενόμενη νέα προσθήκη στο κινηματογραφικό σύμπαν του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», με τίτλο «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Το Κυνήγι του Γκόλουμ».

Ο ΜακΚέλεν είχε επίσης αναφέρει ότι ο Γουντ θα επαναλάμβανε τον ρόλο του Φρόντο στην ταινία. Όταν ρωτήθηκε αν ο Γουντ είχε κάτι να προσθέσει στις φήμες, έδειξε επιφυλακτικός, σημειώνοντας ότι δεν είχε «τίποτα να προσθέσει» αλλά και «τίποτα να αφαιρέσει».

Ο Δεκέμβριος του 2026 σηματοδοτεί την 25η επέτειο του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών: Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού», της πρώτης ταινίας της αρχικής τριλογίας. Εκτός από τον Γουντ και τον ΜακΚέλεν, στην ταινία πρωταγωνίστησαν, μεταξύ άλλων, οι Βίγκο Μόρτενσεν, Λιβ Τάιλερ, Ορλάντο Μπλουμ, Κέιτ Μπλάνσετ, Σον Άστιν, Χιούγκο Γουίβινγκ, Τζον Ρις-Ντέιβις, Μπίλι Μπόιντ, Ντομινίκ Μόναχαν και Σον Μπιν.

Ο Γουντ αποκάλυψε ότι διατηρεί επαφή με τα μέλη του καστ του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» και ότι ανταλλάσσουν μηνύματα σε μια ομαδική συνομιλία με το όνομα «Shire folk».

«Ο Ντομ το μετονόμασε σε «Οι άνθρωποι του Σάιρ». Αρχικά ήταν «Τα Χόμπιτ», αλλά είπε ότι ήταν πολύ προφανές» είπε γελώντας ο Γουντ. «Στέλνουμε μηνύματα ο ένας στον άλλο κάθε μέρα. Λύνουμε το μίνι σταυρόλεξο των New York Times και μοιραζόμαστε τα αποτελέσματά μας».

Ο Γουντ είπε ότι «συνήθως κερδίζει», και όταν ο Κόλμπερτ ρώτησε ποιος χάνει συνήθως, ο ηθοποιός του «Green Street» σημείωσε ότι «ο Σον είναι πολύ έξυπνος… αλλά του παίρνει λίγο χρόνο».

