Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Κέιτ Γουίνσλετ κυνηγάει το Γκόλουμ στη Μέση Γη
The Good Life 19 Μαρτίου 2026, 18:00

Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Κέιτ Γουίνσλετ κυνηγάει το Γκόλουμ στη Μέση Γη

Η βραβευμένη με Όσκαρ Κέιτ Γουίνσλετ ετοιμάζει τις βαλίτσες της για τη Νέα Ζηλανδία και ο επόμενος Άρχοντας των Δαχτυλιδιών ανεβάζει στροφές

Λουκάς Καρνής
Ο επόμενος Άρχοντας των Δαχτυλιδιών έχει ακόμη ένα δυνατό χαρτί στην παραγωγή του.

Η Κέιτ Γουίνσλετ θα είναι ένα από τα δυνατά χαρτιά στο νέο, πολυαναμενόμενο και αναμφίβολα επικό, κινηματογραφικό κεφάλαιο του κερδοφόρου κινηματογραφικού franchise και για πολλούς η καλύτερη κινηματογραφική εποποιία όλων των εποχών.

Η είδηση, που κυκλοφορούσε ως φήμη σε κινηματογραφικά ιστολόγια, επισημοποιήθηκε προκαλώντας ενθουσιασμό στους λάτρεις του έργου του Τόλκιν.

Η Γουίνσλετ θα αναλάβει τον κεντρικό γυναικείο ρόλο, η ταυτότητα του οποίου παραμένει προς το παρόν επτασφράγιστο μυστικό, στο  The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum επιστρέφοντας στη χώρα όπου ξεκίνησε τη διεθνή της καριέρα το 1994 με την ταινία Ουράνια Πλάσματα του Πίτερ Τζάκσον.

Σύμφωνα με πηγές από την παραγωγή, ο Άντι Σέρκις και ο Πίτερ Τζάκσον πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος του περασμένου έτους προσπαθώντας να πείσουν την Γουίνσλετ να ενταχθεί στο καστ.

Η δέσμευση είναι σημαντική, καθώς τα γυρίσματα θα διαρκέσουν από τα τέλη Μαΐου έως τον Οκτώβριο του 2026.

Η Οσκαρική ηθοποιός είχε αφήσει υπόνοιες σε πρόσφατη συνέντευξή της για τη σκηνοθετική της πρεμιέρα Goodbye June, αναφέροντας πως θα λείπει από το Ηνωμένο Βασίλειο για αρκετούς μήνες φέτος, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τον προορισμό ή τον λόγο της απουσίας της.

Χρυσό franchise της Μέσης Γης

Η νέα ταινία, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2027, τοποθετείται χρονικά ανάμεσα στα γεγονότα του Χόμπιτ και της Συντροφιάς του Δαχτυλιδιού.

Η πλοκή ακολουθεί την επικίνδυνη αποστολή του Άραγκορν να αιχμαλωτίσει το Γκόλουμ πριν το πλάσμα αποκαλύψει την τοποθεσία του Δαχτυλιδιού στον Σάουρον.

Η Ουίνσλετ θα βρεθεί στο πλευρό εμβληματικών μορφών της σειράς, καθώς έχει ήδη επιβεβαιωθεί η επιστροφή του Ελάιζα Γουντ ως Φρόντο Μπάγκινς, του Ίαν ΜακΚέλεν ως Γκάνταλφ και φυσικά του Άντι Σέρκις στον διπλό ρόλο του σκηνοθέτη και του Γκόλουμ.

Δώρο Χριστουγέννων

Το νέο κεφάλαιο του LOTR αναμένεται να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου 2027.

Η ημερομηνία αυτή δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς όλες οι προηγούμενες ταινίες των τριλογιών The Lord of the Rings και The Hobbit του Πίτερ Τζάκσον είχαν κυκλοφορήσει επίσης τον Δεκέμβριο, λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Ο Άντι Σέρκις, που υποδύθηκε το Γκόλουμ στις προηγούμενες ταινίες, επιστρέφει τόσο στον ρόλο όσο και ως σκηνοθέτης της νέας ταινίας. Η παραγωγή αναλαμβάνεται από την βραβευμένη με Όσκαρ ομάδα των Πίτερ Τζάκσον, Φραν Γουόλς και Φιλίπα Μπόγιενς, ενώ το σενάριο υπογράφουν οι Γουόλς, Μπόγιενς, μαζί με τις Φίμπι Γκίτινς και Άρτι Παπαγεωργίου.

Οι προηγούμενες έξι live-action ταινίες της Warner Bros./New Line έχουν συγκεντρώσει πάνω από 5,9 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

ΔΕΗ: Άλμα στα 2 δισ. ευρώ για τα EBITDA – Πρόταση για μέρισμα 0,60 ευρώ/ μέτοχη

Τραμπ σε Νετανιάχου: Μην επιτεθείς ξανά σε ενεργειακές υποδομές

Που «χάθηκε» ο Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ;
Κάποτε ήταν ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του Χόλιγουντ: Που «χάθηκε» ο Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ;

Η Μικαέλα Κόελ αναλαμβάνει το ριμέικ της ταινίας «Bloodsport»
Η Μικαέλα Κόελ κάνει μια κινηματογραφική βουτιά σε ένα παράνομο τουρνουά με συγκρούσεις μέχρι θανάτου

«Γ@μημένοι απατεώνες»: Χάρι και Μέγκαν στα αζήτητα – Οι προδοσίες, η ρήξη με Netflix και Spotify
«Γ@μημένοι απατεώνες»: Χάρι και Μέγκαν στα αζήτητα – Οι προδοσίες, η ρήξη με Netflix και Spotify

Μπιενάλε: Η EE δεν θέλει τη Ρωσία και οι καλλιτέχνες το Ισραήλ
Μπιενάλε: Η EE δεν θέλει τη Ρωσία και οι καλλιτέχνες το Ισραήλ

LIVE: Ρακόφ – Φιορεντίνα
LIVE: Ρακόφ – Φιορεντίνα

LIVE: Ρακόφ – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρακόφ – Φιορεντίνα για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT.

Το Ιράν εκτέλεσε 19χρονο πρωταθλητή πάλης με απαγχονισμό – Κύμα ανησυχίας για την τύχη κρατούμενων αθλητών
Το Ιράν εκτέλεσε 19χρονο πρωταθλητή πάλης με απαγχονισμό – Κύμα ανησυχίας για την τύχη κρατούμενων αθλητών

Ο Mohammadi, παλαιστής σε εθνικό επίπεδο που είχε αγωνιστεί διεθνώς, αρνήθηκε τις κατηγορίες στο δικαστήριο και δήλωσε ότι η ομολογία του είχε αποσπαστεί υπό βασανιστήρια, σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων από το περιβάλλον του.

LIVE: Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ
LIVE: Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας
LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

LIVE: Λιόν – Θέλτα
LIVE: Λιόν – Θέλτα

LIVE: Λιόν – Θέλτα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιόν – Θέλτα για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 8.

LIVE: ΑΕΚ – Τσέλιε
LIVE: ΑΕΚ – Τσέλιε

LIVE: ΑΕΚ – Τσέλιε. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Τσέλιε για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD.

Ομολογία αποτυχίας οι ορισμοί διαιτητών της Super League
Ομολογία αποτυχίας οι ορισμοί διαιτητών της Super League

Ο Λανουά για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου προτίμησε διεθνείς και έμπειρους διαιτητές να σφυρίξουν τους αγώνες επειδή αυτοί που προώθησε ο ίδιος δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη

Ο οικονομολόγος που είχε προειδοποιήσει για την κρίση του 2008 επιστρέφει: «Ίσως έρχεται κάτι χειρότερο»
Ο οικονομολόγος που είχε προειδοποιήσει για την κρίση του 2008 επιστρέφει: «Ίσως έρχεται κάτι χειρότερο»

Σήμερα η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται ξανά σε κατάσταση υψηλού ρίσκου, με την τεχνητή νοημοσύνη και τις γεωπολιτικές εντάσεις να απειλούν να προκαλέσουν κρίση μεγαλύτερη από εκείνη του 2008.

Παναγιώτης Δουδωνής: Έξι προτάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο
Έξι προτάσεις Δουδωνή για την αντιμετώπιση των συνεπειών του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

Ο εξαιρετικά μεταδοτικός αφθώδης πυρετός μόλις πέρασε την πόρτα της Ελλάδας, στη Λέσβο. Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής, κατέθεσε έξι προτάσεις απέναντι στην «κρατική ολιγωρία».

Τσίπρας από Αλεξανδρούπολη: Τα μηνύματα για την εξωτερική πολιτική και η διακυβέρνηση της χώρας «με όρους μαφίας»
Τσίπρας από Αλεξανδρούπολη: Τα μηνύματα για την εξωτερική πολιτική και η διακυβέρνηση της χώρας «με όρους μαφίας»

Η ομιλία που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην Αλεξανδρούπολη περιλάμβανε μια σειρά από αλήθειες για την εξωτερική πολιτική της χώρας και πόσο επιζήμια μπορεί να γίνει η σημερινή επιλογή της κυβέρνησης να θωρείται η χώρα δεδομένη. Κριτική και για σειρά σκανδάλων με πρώτο και καλύτερο τις υποκλοπές. «Η χώρα κυβερνάται με όρους μαφίας».

Αταμάν: «Η θέση του Παναθηναϊκού δεν είναι καλή, αλλά έχουμε χρόνο και ποιότητα για να το αλλάξουμε»
Αταμάν: «Η θέση του Παναθηναϊκού δεν είναι καλή, αλλά έχουμε χρόνο και ποιότητα για να το αλλάξουμε»

Ο Εργκίν Αταμάν έκανε δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα και αναφέρθηκε στην ατμόσφαιρα που περιμένει από τους οπαδούς των «πράσινων».

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Χωρίς συμφωνία για την Ουκρανία – Βέτο Όρμπαν στο δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ
Χωρίς συμφωνία για την Ουκρανία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Ξεμένει από χρήματα - Βέτο Όρμπαν στο δάνειο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία για τη χορήγηση του δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία. Παρόλο που το πακέτο είχε συμφωνηθεί τον Δεκέμβριο, η Ουγγαρία έβαλε «φρένο», συνδέοντας το με την επανέναρξη των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού «Druzhba».

Νέοι εκτός εργασίας και εκπαίδευσης: Γιατί η Ελλάδα «εκδικείται» τους πτυχιούχους
Νέοι εκτός εργασίας και εκπαίδευσης: Γιατί η Ελλάδα «εκδικείται» τους πτυχιούχους

Στην Ελλάδα οι νέοι με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι εκτός εργασίας και σπουδών, από ό,τι οι συνομήλικοί τους στην ΕΕ. Αποκαλυπτική έκθεση της Εurobank.

Λαγκάρντ: Στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας – Τα τρία σενάρια για ΑΕΠ και πληθωρισμό
Λαγκάρντ: Στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας – Τα τρία σενάρια για ΑΕΠ και πληθωρισμό

Τις προβλέψεις και τα σενάρια της ΕΚΤ για τις επιπτώσεις του πολέμου στον πληθωρισμό και την ανάπτυξη ανέφερε η Κριστίν Λαγκάρντ, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου

Ο αδιόρθωτος κύριος Λανουά και η χαμένη διαφάνεια
Ο αδιόρθωτος κύριος Λανουά και η χαμένη διαφάνεια

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά συνεχίζει να επιλέγει φάσεις τις προβάλει σε διαιτητές και παρατηρητές αλλά έχουν την ίδια φιλοσοφία με την τηλεκριτική του. Δεν αγγίζει συγκεκριμένες ομάδες.

Patriot: Το ερώτημα Κοντιάδη μετά την κατάρριψη των ιρανικών πυραύλων – «Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μετέχει στον πόλεμο;»
Το ερώτημα Κοντιάδη μετά την κατάρριψη των ιρανικών πυραύλων - «Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μετέχει στον πόλεμο;»

Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν. Ο συνταγματολόγος Ξενοφών Κοντιάδης αναπαράγει την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ και ζητά απαντήσεις.

Κατάρ: Θα χρειασθούν χρόνια για την αποκατάσταση των ζημιών στη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής LNG στον κόσμο
Κατάρ: Θα χρειασθούν χρόνια για την αποκατάσταση των ζημιών στη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής LNG στον κόσμο

«Ποτέ, και στα πιο άγρια όνειρά μου, δεν είχα φανταστεί ότι το Κατάρ - το Κατάρ και η περιοχή - θα δεχόταν τέτοια επίθεση, ειδικά από αδελφή μουσουλμανική χώρα τον μήνα του ραμαζανιού», λέει ο CEO της QatarEnergy

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

