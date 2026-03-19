Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Κέιτ Γουίνσλετ κυνηγάει το Γκόλουμ στη Μέση Γη

Ο επόμενος Άρχοντας των Δαχτυλιδιών έχει ακόμη ένα δυνατό χαρτί στην παραγωγή του.

Η Κέιτ Γουίνσλετ θα είναι ένα από τα δυνατά χαρτιά στο νέο, πολυαναμενόμενο και αναμφίβολα επικό, κινηματογραφικό κεφάλαιο του κερδοφόρου κινηματογραφικού franchise και για πολλούς η καλύτερη κινηματογραφική εποποιία όλων των εποχών.

Η είδηση, που κυκλοφορούσε ως φήμη σε κινηματογραφικά ιστολόγια, επισημοποιήθηκε προκαλώντας ενθουσιασμό στους λάτρεις του έργου του Τόλκιν.

Η Γουίνσλετ θα αναλάβει τον κεντρικό γυναικείο ρόλο, η ταυτότητα του οποίου παραμένει προς το παρόν επτασφράγιστο μυστικό, στο The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum επιστρέφοντας στη χώρα όπου ξεκίνησε τη διεθνή της καριέρα το 1994 με την ταινία Ουράνια Πλάσματα του Πίτερ Τζάκσον.

Σύμφωνα με πηγές από την παραγωγή, ο Άντι Σέρκις και ο Πίτερ Τζάκσον πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος του περασμένου έτους προσπαθώντας να πείσουν την Γουίνσλετ να ενταχθεί στο καστ.

Η δέσμευση είναι σημαντική, καθώς τα γυρίσματα θα διαρκέσουν από τα τέλη Μαΐου έως τον Οκτώβριο του 2026.

Η Οσκαρική ηθοποιός είχε αφήσει υπόνοιες σε πρόσφατη συνέντευξή της για τη σκηνοθετική της πρεμιέρα Goodbye June, αναφέροντας πως θα λείπει από το Ηνωμένο Βασίλειο για αρκετούς μήνες φέτος, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τον προορισμό ή τον λόγο της απουσίας της.

Χρυσό franchise της Μέσης Γης

Η νέα ταινία, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2027, τοποθετείται χρονικά ανάμεσα στα γεγονότα του Χόμπιτ και της Συντροφιάς του Δαχτυλιδιού.

Η πλοκή ακολουθεί την επικίνδυνη αποστολή του Άραγκορν να αιχμαλωτίσει το Γκόλουμ πριν το πλάσμα αποκαλύψει την τοποθεσία του Δαχτυλιδιού στον Σάουρον.

Η Ουίνσλετ θα βρεθεί στο πλευρό εμβληματικών μορφών της σειράς, καθώς έχει ήδη επιβεβαιωθεί η επιστροφή του Ελάιζα Γουντ ως Φρόντο Μπάγκινς, του Ίαν ΜακΚέλεν ως Γκάνταλφ και φυσικά του Άντι Σέρκις στον διπλό ρόλο του σκηνοθέτη και του Γκόλουμ.

Δώρο Χριστουγέννων

Το νέο κεφάλαιο του LOTR αναμένεται να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου 2027.

Η ημερομηνία αυτή δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς όλες οι προηγούμενες ταινίες των τριλογιών The Lord of the Rings και The Hobbit του Πίτερ Τζάκσον είχαν κυκλοφορήσει επίσης τον Δεκέμβριο, λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Ο Άντι Σέρκις, που υποδύθηκε το Γκόλουμ στις προηγούμενες ταινίες, επιστρέφει τόσο στον ρόλο όσο και ως σκηνοθέτης της νέας ταινίας. Η παραγωγή αναλαμβάνεται από την βραβευμένη με Όσκαρ ομάδα των Πίτερ Τζάκσον, Φραν Γουόλς και Φιλίπα Μπόγιενς, ενώ το σενάριο υπογράφουν οι Γουόλς, Μπόγιενς, μαζί με τις Φίμπι Γκίτινς και Άρτι Παπαγεωργίου.

Οι προηγούμενες έξι live-action ταινίες της Warner Bros./New Line έχουν συγκεντρώσει πάνω από 5,9 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.