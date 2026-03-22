Σημαντική είδηση:
21.03.2026 | 15:52
Ταξί: Νέα 24ωρη απεργία από τις 6 το πρωί της Δευτέρας
Το Ιράν ανακοίνωσε ότι υποδομές νερού και ενέργειας υπέστησαν σοβαρές ζημιές
Κόσμος 22 Μαρτίου 2026, 18:00

Spotlight

Ιρανικές υποδομές νερού και ενέργειας έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, δήλωσε σήμερα το υπουργείο Ενέργειας στην Τεχεράνη.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν μεγάλη επίθεση εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας και πυροδοτώντας έναν πόλεμο που έχει εξαπλωθεί από τότε σε όλη τη Μέση Ανατολή.

«Οι κρίσιμες υποδομές της χώρας στο πεδίο του νερού και του ηλεκτρισμού υπέστησαν σοβαρές ζημιές μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις και κυβερνοεπιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς», δήλωσε ο Αμπάς Αλιαμπαντί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Isna.

«Οι επιθέσεις έθεσαν στο στόχαστρο δεκάδες εγκαταστάσεις μεταφοράς και επεξεργασίας νερού και κατέστρεψαν τμήματα κρίσιμων δικτύων εφοδιασμού», διευκρίνισε, προσθέτοντας πως καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου να επιδιορθωθούν οι ζημιές.

Χθες, Σάββατο, το βράδυ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να πληξει τους ιρανικούς θερμοηλεκτρικούς σταθμούς αν η Τεχεράνη δεν ανοίξει το στρατηγικό Στενό του Χορμούζ εντός 48 ωρών.

Η κυκλοφορία στο κρίσιμης σημασίας στενό, από το οποίο διέρχεται το 20% του πετρελαίου παγκοσμίως, έχει σχεδόν σταματήσει αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος.

Οι ιρανικές δυνάμεις έχουν επιτεθεί σε πολλά πλοία, λέγοντας ότι αγνόησαν τις «προειδοποιήσεις» που τα απέτρεπαν από το να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον θαλάσσιο δίαυλο.

Τις τελευταίες ημέρες η Τεχεράνη επέτρεψε, ωστόσο, τη διέλευση ορισμένων πλοίων που προέρχονται από χώρες τις οποίες θεωρεί φιλικές, προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα μπλοκάρει εκείνα από χώρες τις οποίες κατηγορεί ότι έλαβαν μέρος στην «επίθεση» εναντίον του.

Απαντώντας στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, το Ιράν απείλησε να θέσει στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και εγκαταστάσεις αφαλάτωσης στο σύνολο της περιοχής.

ΗΠΑ: Το στοίχημα των Αμερικανών τουριστών για την Ελλάδα 

Το Ιράν απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Το Ιράν απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Τραμπ-Πούτιν: Όταν η Ουάσιγκτον «μιλά τη γλώσσα» της Μόσχας – Το πανομοιότυπο λεξιλόγιο… δύο πολέμων
«Παιχνίδια» εξουσίας 22.03.26

Όταν οι επικριτές του Ντ. Τραμπ υποστηρίζουν ότι τα λεγόμενα του προέδρου των ΗΠΑ συμπλέουν με τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο για να δικαιολογήσει τις στρατιωτικές του ενέργειες…

Στράτος Ιωακείμ
«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία
«Fog of war» 22.03.26

Η «μικρή εξόρμηση» του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν ενδέχεται να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, από τις τιμές του πετρελαίου έως τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, σύμφωνα με ειδικούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Νετανιάχου καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες να τον ακολουθήσουν στον πόλεμο κατά του Ιράν – Η αναφορά στην Κύπρο
«Ακούστε τον Τραμπ» 22.03.26

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ιράν είχε στο παρελθόν στοχεύσει ευρωπαϊκό έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, και προειδοποίησε ότι τέτοιες εξελίξεις θέτουν σε κίνδυνο πολλές περιοχές.

Επτά νεκροί στο Κατάρ μετά από συντριβή ελικοπτέρου – Ανάμεσά τους τρεις Τούρκοι
Κόσμος 22.03.26 Upd: 12:52

Επτά νεκροί στο Κατάρ μετά από συντριβή ελικοπτέρου – Ανάμεσά τους τρεις Τούρκοι

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X, το υπουργείο ανέφερε ότι οι «επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης» στα χωρικά ύδατα της χώρας εντόπισαν έξι από τα επτά άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο ενώ λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι οι νεκροί είναι 7

Φλόριντα: ΗΠΑ–Ουκρανία σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων για ειρηνευτική συμφωνία
Κόσμος 22.03.26

Φλόριντα: ΗΠΑ–Ουκρανία σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων για ειρηνευτική συμφωνία

Οι Ρώσοι διαπραγματευτές δεν ήταν παρόντες στη συνάντηση, ενώ η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν πραγματοποιήσει τον τελευταίο κοινό γύρο απευθείας συνομιλιών στη Γενεύη τον Φεβρουάριο

Δημοψήφισμα στην Ιταλία: Στις κάλπες οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν για τη δικαστική μεταρρύθμιση
Κόσμος 22.03.26

Δημοψήφισμα στην Ιταλία: Στις κάλπες οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν για τη δικαστική μεταρρύθμιση

Η αντιπολίτευση εξέφρασε αντίθεσή στην τροποποίηση του ισχύοντος συστήματος στην Ιταλία και πρόσθεσε πως θεωρεί ότι ο πραγματικός στόχος της κυβέρνησης είναι να υποτάξει την δικαστική εξουσία

Το Ιράν απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ – Πεζεσκιάν: Θα σας αντιμετωπίσουμε στο πεδίο της μάχης
Επικίνδυνη κλιμάκωση 22.03.26 Upd: 17:09

Ο Τραμπ απειλεί ότι θα αφανίσει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ - Η Τεχεράνη λέει ότι θα απαντήσει και προειδοποιεί για πλήγματα σε υποδομές της περιοχής - Όλες οι εξελίξεις στο in

Το Ιράν λέει ότι είναι έτοιμο να συνεργαστεί για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο
Κόσμος 22.03.26

Το Ιράν λέει ότι είναι έτοιμο να συνεργαστεί για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιράν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό του ΟΗΕ το Στενό του Ορμούζ παραμένει ανοικτό για τη ναυσιπλοΐα, με εξαίρεση τα πλοία που συνδέονται με τους «εχθρούς του Ιράν»

Ουκρανία – Ιράν: Παράλληλοι πόλεμοι σε τροχιά σύγκλισης
Ρευστές ισορροπίες 22.03.26

Η εμπόλεμη Ουκρανία επενδύει στην εξαγώγιμη αμυντική τεχνολογία της, επιδιώκοντας γεωπολιτικά και οικονομικά οφέλη από συνεργασίες με κράτη της Μέσης Ανατολής εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Μαργαρίτα Βεργολιά
Τι λένε οι αναλυτές για την επίθεση του Ιράν στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία
Κόσμος 22.03.26

Η εκτόξευση των πυραύλων κατά του Ντιέγκο Γκαρσία δεν έχει στρατιωτική αξία, αλλά αποτελεί επίδειξη ισχύος του Ιράν και προπάντων δείχνει την μεταβολή της ισορροπίας δυνάμεων στην εξουσία της Τεχεράνης

Ο Τραμπ έδωσε διορία στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ ή θα χτυπήσει εργοστάσια παραγωγής ενέργειας
48 ώρες 22.03.26

Με μια ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε διορία 48 ωρών στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, αλλά το Ιράν απάντησε με απειλές εναντίον των χωρών του Κόλπου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπαρτσελόνα – Βαγιεκάνο 1-0: Στο +7 οι Καταλανοί με Αραούχο
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Με σκόρερ τον Αραούχο η Μπαρτσελόνα νίκησε 1-0 τη Βαγιεκάνο που είχε ευκαιρίες, αλλά δεν τις εκμεταλλεύθηκε. Στο +7 οι Καταλανοί από τη Ρεάλ», περιμένουν απώλεια από το ντέρμπι της Μαδρίτης το βράδυ.

Super Leauge 2: Με «τριάρα» πανηγύρισε ο Ηρακλής στη φιέστα ανόδου (3-1)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Ο Ηρακλής επικράτησε στοn αγώνα - φιέστα με την Αναγέννηση Καρδίτσας με 3-1 και έκλεισε τη σεζόν στη Super League 2 με «τρίποντο». Στη δεύτερη θέση η Νίκη Βόλου, η οποία επικράτησε του Αστέρα Β με 3-0

Οι ιντερνετικοί επικριτές έχουν κάνει άπλετο κακό στον Μπάρι Κίογκαν
«Απέχω» 22.03.26

«Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι ο μικρός μου γιος θα πρέπει να διαβάσει όλα αυτά τα πράγματα όταν μεγαλώσει», δήλωσε πρόσφατα ο Μπάρι Κίογκαν, σχολιάζοντας την κριτική που δέχεται στο διαδίκτυο.

Παναγιώτης Δουδωνής: Στο πλευρό των κτηνοτρόφων «για επιβίωση και αξιοπρέπεια»
Νέος σταθμός η Λάρσος 22.03.26

Ο Παναγιώτης Δουδωνής από τη Λάρσο της Λέσβου εξέπεμψε sos για τον αγροτικό κόσμο σημειώνοντας πως «η κυβέρνηση επιμένει σε έναν αδιέξοδο δρόμο που οδηγεί την κτηνοτροφία» του νησιού «σε μια τεράστια κρίση επιβίωσης».

Τραμπ-Πούτιν: Όταν η Ουάσιγκτον «μιλά τη γλώσσα» της Μόσχας – Το πανομοιότυπο λεξιλόγιο… δύο πολέμων
«Παιχνίδια» εξουσίας 22.03.26

Όταν οι επικριτές του Ντ. Τραμπ υποστηρίζουν ότι τα λεγόμενα του προέδρου των ΗΠΑ συμπλέουν με τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο για να δικαιολογήσει τις στρατιωτικές του ενέργειες…

Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Άστον Βίλα – Γουέστ Χαμ
Premier League 22.03.26

LIVE: Άστον Βίλα – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 16:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Γουέστ Χαμ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

LIVE: Τότεναμ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Premier League 22.03.26

LIVE: Τότεναμ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 16:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Νιώθετε εξαντλημένες; Οκτώ είδη «αόρατης εργασίας» που κάνουν τις γυναίκες να νιώθουν υπερφορτωμένες
Woman 22.03.26

Πίσω από την οργάνωση της καθημερινής ζωής κρύβεται μια αόρατη αλλά εξουθενωτική μορφή εργασίας, το ψυχικό φορτίο, που συνεχίζει να βαραίνει δυσανάλογα τις γυναίκες

LIVE: Πανιώνιος – Παναθηναϊκός
Stoiximan GBL 22.03.26

LIVE: Πανιώνιος – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανιώνιος – Παναθηναϊκός για την 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Μυτιλήνη: Κινητοποιήσεις κτηνοτρόφων και αγροτών για τα κρούσματα αφθώδους πυρετού
Λέσβος 22.03.26

Κλειστό θα παραμείνει τη Δευτέρα 23 Μαρτίου το Επιμελητήριο Λέσβου στη Μυτιλήνη, προχωρώντας σε αναστολή της λειτουργίας των υπηρεσιών του, σε ένδειξη συμπαράστασης

LIVE: Μπολόνια – Λάτσιο
Serie A 22.03.26

LIVE: Μπολόνια – Λάτσιο. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπολόνια – Λάτσιο για την 30η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

«Greek Diners» – Ιστορίες, προσδοκίες και σκληρή δουλειά πίσω από τα ελληνικά εστιατόρια της ΝΥ στα 70s
Μετανάστευση 22.03.26

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης προς τιμήν του Μήνα Ελληνικής Κληρονομιάς (Μάρτιος), μοιράστηκε τη συλλογή «Greek Diners» της φωτογράφου Kay Zakariasen.

ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως «παρατηρητής» του πολέμου
Πολιτική 22.03.26

«Καμία "ασφάλεια" και "σταθερότητα" δεν εξασφαλίζουν οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις που βρίσκονται, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, στο ελληνικό έδαφος και που αποτελούν ορμητήρια ιμπεριαλιστικών πολέμων κι επεμβάσεων» αναφέρει το ΚΚΕ

25η Μαρτίου: Γαλανόλευκη – γίγας 180 τ.μ. στην Πειραϊκή για την εθνική επέτειο – Η πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά
Εθνική επέτειος 22.03.26

Η σημαία, διαστάσεων 15 x 12 μέτρων, έγινε ορατή από ολόκληρη την ακτογραμμή της Πειραϊκής, προκαλώντας ενδιαφέρον και συγκίνηση σε παρευρισκόμενους και περαστικούς

Αντώνης Ψαρόπουλος για Τέμπη: Τη Δευτέρα περιμένω από τη Δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων
Επτά δίκες, ένα έγκλημα 22.03.26

Λίγο πριν τη δικαστική μάχη, ο δικηγόρος και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, μιλάει στο in για τα εμπόδια που παρεμβάλλονται στη Δικαιοσύνη στην κύρια δίκη για τα Τέμπη αλλά και για τον Κώστα, Αχ. Καραμανλή ο οποίος «προστατεύεται από το κόμμα του».

Παναθηναϊκός: Ο Αταμάν άφησε ξανά εκτός 12άδας τον Χολμς
Μπάσκετ 22.03.26

Ο Ρισόν Χολμς είναι και πάλι εκτός 12άδας, για το ματς με τον Πανιώνιο (22/3, 16:00), μετά το σίριαλ με εκατέρωθεν σχόλια και αναρτήσεις ανάμεσα στον ίδιο, την οικογένειά του και τον Εργκίν Αταμάν.

«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία
«Fog of war» 22.03.26

Η «μικρή εξόρμηση» του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν ενδέχεται να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, από τις τιμές του πετρελαίου έως τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, σύμφωνα με ειδικούς

Ο Νετανιάχου καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες να τον ακολουθήσουν στον πόλεμο κατά του Ιράν – Η αναφορά στην Κύπρο
«Ακούστε τον Τραμπ» 22.03.26

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ιράν είχε στο παρελθόν στοχεύσει ευρωπαϊκό έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, και προειδοποίησε ότι τέτοιες εξελίξεις θέτουν σε κίνδυνο πολλές περιοχές.

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο
La Liga 22.03.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο για την 29η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

ΣΥΡΙΖΑ: Η ζημιά στην οικονομία μεγαλώνει και η κυβέρνηση απουσιάζει
Πολιτική 22.03.26

«Αντί ο κ.Μητσοτάκης να θριαμβολογεί για τις… ιδιωτικές επενδύσεις που θα προσελκύσει η χώρα, θα έπρεπε ήδη να έχει πάρει μέτρα για πραγματικό έλεγχο της αισχροκέρδειας στα καύσιμα, με επιβολή πλαφόν στην πηγή, δηλαδή στα διυλιστήρια, και με μείωση των άδικων έμμεσων φόρων όπως ο ΕΦΚ» τονίσει ο ΣΥΡΙΖΑ

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

